Xiomy Kanashiro expone delicado momento de salud y muestra apoyo de Jefferson Farfán: “Enero”

Xiomy Kanashiro expone delicado momento de salud y muestra apoyo de Jefferson Farfán. Infobae Perú / Captura: IG

La influencer Xiomy Kanashiro generó preocupación entre sus seguidores tras revelar que estuvo internada en una clínica, una situación que decidió compartir de manera sutil pero contundente a través de sus redes sociales. La publicación no tardó en viralizarse, no solo por el delicado momento de salud que dejó entrever, sino también porque en una de las imágenes aparece acompañada por Jefferson Farfán, lo que reavivó el interés mediático en torno a la relación que ambos mantienen.

Esto se da pocos días después de que su nombre volviera a estar en el centro de la conversación, luego de que se difundiera un video donde se le ve presente en el cumpleaños de la madre de Jefferson Farfán, doña Charo. Un evento familiar que fue interpretado por muchos como una señal de cercanía y consolidación en el entorno íntimo del exfutbolista.

Sin embargo, esta vez la atención se desvió hacia un episodio que encendió las alarmas por su salud. A través de su cuenta oficial de Instagram, Xiomy compartió una publicación titulada “Dumpcito enero”, en la que recopiló distintos momentos vividos durante la primera semana del 2026.

En el carrusel de imágenes se pueden apreciar escenas cotidianas y celebraciones familiares, incluyendo fotografías junto a su suegra, con quien compartió no solo las celebraciones por su cumpleaños, sino también la llegada del Año Nuevo.

No obstante, entre las postales alegres apareció una imagen que contrastó fuertemente con el resto y que no pasó desapercibida para sus seguidores. En la fotografía, Xiomy Kanashiro se muestra recostada sobre una camilla de clínica, vistiendo una bata médica y con una vía intravenosa, lo que evidenció que estuvo internada y recibiendo tratamiento médico. A su costado se observa claramente la presencia de Jefferson Farfán, quien permaneció junto a ella durante ese momento.

La imagen, sin necesidad de explicaciones adicionales, fue suficiente para generar una ola de comentarios de preocupación y mensajes de apoyo. Aunque Xiomy no detalló públicamente el diagnóstico ni las causas exactas de su internamiento, la fotografía confirmó que atravesó un episodio delicado que requirió atención clínica y acompañamiento cercano.

El hecho de que Jefferson Farfán aparezca a su lado no pasó inadvertido y fue interpretado por muchos como una muestra de respaldo y cercanía en un momento sensible. La presencia del exseleccionado nacional reforzó la percepción de que la relación entre ambos atraviesa una etapa sólida, más allá del ruido mediático que suele rodearlos.

La publicación, lejos de buscar dramatismo, mostró un retrato honesto de distintos “momentos” vividos por Xiomy en los primeros días del año, mezclando celebraciones familiares con una experiencia de salud que, aunque preocupante, parece haber quedado atrás. Sin embargo, el silencio sobre los detalles médicos dejó espacio a la especulación, algo que la influencer no ha salido a aclarar hasta el momento.

Xiomy Kanashiro responde a Darinka Rodríguez

Este episodio se suma a una serie de situaciones en las que Xiomy Kanashiro ha tenido que lidiar con la exposición pública y los comentarios constantes en redes sociales. Semanas atrás, la bailarina decidió responder con firmeza a Darinka Ramírez, madre de la hija de Jefferson Farfán, marcando una clara distancia y dejando sentada su posición frente a la polémica.

En aquella oportunidad, Xiomy fue enfática al señalar que no suele referirse a otras mujeres debido a los valores con los que fue criada. “No la conozco, le deseo lo mejor y siempre será la mamá de la hija de mi Morchi”, expresó, buscando cerrar cualquier especulación sobre rivalidades o conflictos personales.

Sin embargo, la influencer fue aún más contundente al responder a los comentarios que la califican como una persona mantenida. Sin rodeos, Xiomy Kanashiro defendió su independencia y trayectoria laboral. “Demuestro con acciones, no con palabras. Trabajo desde los 15 años y el hecho de tener una pareja con dinero no significa que una mujer deba dejar de trabajar”, sentenció, dejando en claro que su identidad profesional no depende de la situación económica de su pareja.

