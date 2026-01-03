Perú

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron junto a Doña Charo su cumpleaños: así se vivió la divertida fiesta de la madre del futbolista

La madre de Farfán celebró su cumpleaños en una noche llena de zapateo, música afroperuana y momentos entrañables junto a su pareja, dejando claro que la buena onda reina en la familia Guadalupe

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron junto a Doña Charo su cumpleaños: así se vivió la divertida fiesta de la madre del futbolista. Video: TikTok

El primer día del año en Chincha fue escenario de una celebración íntima y familiar: Doña Charo Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, festejó su cumpleaños rodeada de sus seres más cercanos. La reunión, realizada el 1 de enero, reunió a figuras clave de la familia Guadalupe, incluido el exfutbolista y su actual pareja, Xiomy Kanashiro, en una velada marcada por la música, el baile y la tradición afroperuana.

La fiesta, realizada en un ambiente privado, estuvo animada por el grupo ‘Rumba Negra’, quienes pusieron el ritmo y la alegría con música tradicional. A través de sus redes sociales, los integrantes de la agrupación compartieron: “Empezamos el año con rumba y gozadera, compartiendo música y tradición en el cumpleaños de doña Charo Guadalupe”. La celebración fue registrada y difundida también por familiares y asistentes, viralizándose rápidamente en plataformas digitales.

Música negra, zapateo y un ambiente familiar marcado por la tradición

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el espectáculo de zapateo, en el que un joven bailarín sorprendió a los presentes con su destreza en el contrapunto, un clásico de la música negra peruana. Jefferson Farfán, siempre cercano a su madre, no dudó en sumarse y mostrar sus propios pasos, lo que generó risas y aplausos entre los invitados. Las imágenes del exfutbolista bailando festejo junto a Doña Charo se volvieron uno de los momentos más comentados de la celebración.

La presencia de Cuto Guadalupe, tío de Jefferson, aportó más diversión y familiaridad al evento. El exfutbolista y actual empresario, conocido por su carisma, también se animó a bailar, sumándose al ambiente de alegría que reinó durante toda la noche.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron junto a Doña Charo su cumpleaños: así se vivió la divertida fiesta de la madre del futbolista.

Xiomy Kanashiro fue otra de las protagonistas de la reunión. Lejos de los rumores de distanciamiento, la pareja de Farfán participó activamente del evento, se mostró sonriente en las fotos familiares y grabó parte de los shows musicales. La bailarina e influencer, que ha sido relacionada sentimentalmente con Jefferson Farfán desde hace meses, fue vista compartiendo momentos de complicidad con su suegra, dejando en evidencia la buena relación entre ambas.

En declaraciones recientes, Kanashiro aclaró que la relación con Doña Charo es un tema privado y que no le presta atención a los rumores sobre supuestas tensiones. “Eso lo especularon ustedes. Yo me enteré por ella. Me dijo: ‘Xiomy, ¿has visto?’ Y yo le respondí que no, porque, la verdad, no veo mucho el tema de la farándula. Yo creo que es un tema privado que, en todo caso, no deberíamos explicar a las personas”, enfatizó la influencer. Además, destacó el cariño que se tienen mutuamente: “Ella sabe lo mucho que yo la adoro, y yo también sé lo mucho que ella me quiere”.

Detalles, ausencias y ambiente exclusivo en la celebración

La celebración de Doña Charo se distinguió por su naturaleza exclusiva y familiar. Si bien el evento reunió a la familia Guadalupe y a amigos cercanos, se notó la ausencia de algunos integrantes, como los nietos de la homenajeada, hijos de Melissa Klug, y la hija mayor de Jefferson Farfán, quienes no estuvieron presentes en la fiesta.

Durante la noche, los asistentes disfrutaron de música, baile y de un ambiente relajado, con muestras de afecto y agradecimiento a la matriarca de la familia. El grupo ‘Rumba Negra’ fue el encargado de mantener la energía en alto y de resaltar la herencia cultural afroperuana que caracteriza a la familia Guadalupe.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro pasaron Año Nuevo junto a Doña Charo y la familia Guadalupe.

En las imágenes compartidas por los propios asistentes y por Cuto Guadalupe en sus redes sociales, se aprecia a Doña Charo con un look renovado y alegre, rodeada de sus seres queridos. El tradicional festejo y el contrapunto de zapateo marcaron la pauta de una celebración que combinó la alegría del reencuentro familiar con el inicio de un nuevo año.

La presencia de Xiomy Kanashiro fue especialmente destacada en la prensa y en redes sociales, pues la bailarina compartió en sus historias fotografías junto a Doña Charo y otros miembros de la familia, reafirmando la solidez de su vínculo con Jefferson Farfán y la buena sintonía con su suegra. La fiesta cerró con muestras de cariño y agradecimiento a Doña Charo, quien, lejos de la exposición mediática, eligió un ambiente reservado para celebrar su aniversario.

