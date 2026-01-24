Perú

Delivery aumentará por la Noche Blanquiazul y Noche Crema: crecimiento será de hasta 20%, según estimaciones

La transmisión simultánea de la Noche Blanquiazul y la Noche Crema en señal abierta modificará los hábitos de consumo del fin de semana, con mayor concentración de pedidos en franjas horarias específicas y una fuerte preferencia por opciones pensadas para compartir en casa

Cuando los eventos deportivos se realizan durante el fin de semana, los pedidos suelen agruparse principalmente en los momentos cercanos al inicio y desarrollo de los partidos. Foto: composición Infobae Perú/Alianza Lima/Universitario

La coincidencia de los partidos de presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes este sábado 24 de enero generará un fuerte impacto en el consumo por delivery a nivel nacional. De acuerdo con estimaciones de la plataforma PedidosYa, los pedidos podrían incrementarse hasta en 20% en comparación con un sábado promedio de verano.

Este escenario responde a un hecho inédito: los clubes más populares del país realizarán la Noche Blanquiazul y la Noche Crema el mismo día, con transmisión por señal abierta. La expectativa de alta audiencia y las reuniones en casa para seguir los encuentros configuran un contexto favorable para el aumento de órdenes, especialmente durante el horario nocturno.

Alta demanda concentrada en el horario de los partidos

Según las proyecciones de PedidosYa, cuando este tipo de eventos deportivos se desarrollan en fin de semana, el comportamiento de los usuarios muestra una marcada concentración de pedidos en torno a los encuentros. Cerca del 45% de las órdenes del sábado suelen registrarse desde una hora antes hasta dos horas después del inicio de los partidos.

El pico más alto, precisa la empresa, se produce durante el arranque de los encuentros, momento en el que los usuarios buscan resolver rápidamente el consumo para compartir en grupo. Esta dinámica se ve reforzada por el atractivo adicional de la Noche Blanquiazul, que contará con la participación de Lionel Messi junto al Inter de Miami.

En la Noche Blanquiazul jugará el Inter Miami de Lionel Messi. Foto: Alianza Lima

Restaurantes y bebidas lideran el consumo

Las categorías de restaurantes y bebidas concentrarán la mayor parte de la demanda durante esta jornada futbolística. Dentro de los restaurantes, las pollerías se posicionan como la opción más solicitada, seguidas por hamburguesas y pizzas, además de alternativas para compartir como alitas y rondas de piqueos.

En paralelo, la categoría de bebidas mantiene un rol clave en este tipo de eventos. Para el sábado 24 de enero, se estima que la demanda de cervezas, gaseosas y bebidas alcohólicas listas para consumir registre un incremento de 10% frente a un día regular, impulsada por el consumo nocturno asociado a los partidos.

Crecimiento del supermercado por delivery

El servicio de supermercado por delivery también presenta una tendencia al alza para esta fecha. PedidosYa prevé un incremento de hasta 10% en PedidosYa Market, impulsado por compras vinculadas a reuniones en casa y actividades previas a los encuentros.

Entre los productos más demandados figuran snacks, hielo, bebidas y cortes de carne, asociados tanto a reuniones para ver los partidos como a parrillas organizadas antes del inicio de los eventos. Este comportamiento refuerza la relevancia del delivery como soporte logístico para encuentros deportivos de alta convocatoria.

Durante esta fecha futbolera, los pedidos se orientarán mayoritariamente a opciones de comida preparada y bebidas. Foto: Lawbox

Una de las noches más activas del verano

La coincidencia de la Noche Blanquiazul y la Noche Crema configura un escenario singular dentro del calendario futbolístico del verano 2026. Para PedidosYa, este contexto posiciona al sábado 24 de enero como una de las jornadas de mayor actividad de la temporada.

La plataforma destaca que este tipo de eventos consolida al delivery como un aliado habitual para seguir el fútbol desde casa, facilitando el consumo compartido y adaptándose a los picos de demanda que generan los partidos de alta audiencia.

