Noche Crema y Tarde Blanquiazul: Gobierno lanza mensaje para pedir respeto y convivencia a hinchas de ambos equipos

La Noche Blanquiazul y la Noche Crema se podrán realizar el 24 de enero.

La capital peruana vivirá este sábado 24 de enero una jornada de alto impacto social y deportivo. Por tal motivo, el Gobierno peruano difundió un mensaje dirigido a los asistentes a la Noche Crema y la Tarde Blanquiazul, eventos centrales de Universitario de Deportes y Alianza Lima, respectivamente.

La campaña busca evitar incidentes y promover la convivencia pacífica entre hinchas, apelando a la identidad nacional y el respeto mutuo.

“No será una noche cualquiera, mañana será la Noche Del Hincha y familias enteras irán al estadio a celebrar a sus equipos. Disfruta, grita y alienta ¡Alto a la violencia! Recuerda que a ellos los esperan en casa y a ti también”, publicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en sus redes sociales.

Junto al mensaje, se compartió un video institucional, en el que el Gobierno enfatizó: “El fútbol siempre nos ha unido. La camiseta puede ser crema o blanquiazul, pero el corazón siempre rojo y blanco”.

“Hoy jugamos en canchas distintas, pero con un mismo objetivo, representar al Perú. Rivales en la cancha, nunca enemigos en la calle. Cuando rueda la pelota, competimos, pero cuando suena el himno, somos uno solo. Hoy jugamos con respeto, celebremos el fútbol sin violencia, dentro y fuera de las canchas”, finaliza la narración del material audiovisual.

La iniciativa se lanzó en respuesta al riesgo de enfrentamientos, tras incidentes recientes vinculados a barras y temores de disturbios por la coincidencia de ambos eventos. El Gobierno recordó que el objetivo es que la jornada se viva como una fiesta deportiva y no como un escenario de conflicto.

El presidente José Jerí autorizó la coincidencia de la Noche Crema y la Tarde Blanquiazul luego de una reunión en Palacio de Gobierno, con representantes de los clubes y la Policía Nacional del Perú (PNP).

En ese encuentro, el Ejecutivo pidió redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad y evitar cruces de hinchadas en las calles limeñas.

El presidente José Jerí se presentó en la reunión del Ministerio del Interior como mediador para que se realicen ambos partidos el mismo día. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol / Bloomberg

Operativo policial

La Policía Nacional desplegará más de cuatro mil efectivos para custodiar los estadios Monumental en Ate y Alejandro Villanueva (Matute) en La Victoria.

Según declaraciones del comandante general Óscar Arriola, el plan consiste en dividir la seguridad por sectores y asignar responsables a cada jurisdicción, para mantener el control antes, durante y después de los partidos de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

El operativo incluye unidades especializadas como el Escuadrón de Emergencia, Greco, Suac, la Unidad de Servicios Especiales, así como la División de Tránsito y la Dirección de Inteligencia de la PNP.

La coordinación se extiende a los alrededores de los estadios y rutas clave, para prevenir altercados durante el desplazamiento de barras y grandes concentraciones de público.

Por razones de seguridad, se han dispuesto cierres viales en las inmediaciones de ambos recintos deportivos. En el caso del Estadio Monumental, se restringirá el acceso entre la avenida Javier Prado, la avenida La Molina y Las Palmeras, con desvíos por la avenida Huarochirí y Separadora Industrial.

Para quienes asistan a Matute, la restricción alcanza la avenida Isabel La Católica y los jirones Mendoza Merino y Abtao, con rutas alternativas por Manco Capac, Hipólito Unanue y Huamanga.