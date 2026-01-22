Perú

Los cinco problemas más comunes que pueden frenar la venta o hipoteca de una vivienda

Revisar la situación legal y técnica de un inmueble es clave para evitar observaciones que limiten su transferencia o acceso a financiamiento, especialmente cuando se busca usar la propiedad como garantía o ponerla en el mercado

Guardar
Las inconsistencias entre las características
Las inconsistencias entre las características reales del inmueble y los datos consignados en los Registros Públicos figuran entre las observaciones más frecuentes. Foto: Ubicasa

Al vender o hipotecar un inmueble, uno de los principales obstáculos suele ser la falta de orden o actualización de la documentación legal. Esta situación obliga a los propietarios a iniciar procesos de regularización para adecuar la condición jurídica y física del bien, requisito necesario para contar con un título de propiedad claro que permita su transferencia o uso como garantía.

En ese camino, pueden aparecer observaciones en los documentos del inmueble que dificultan el proceso. Ante ello, es necesario actuar de forma inmediata para evitar impactos negativos, señaló Leonides Mendiolaza, Coordinador del Área Legal de Prestaclub, al referirse a los problemas más habituales que enfrentan los propietarios.

Cargas registrales

Las diferencias entre la realidad física del inmueble y la información inscrita en los Registros Públicos son una de las observaciones más comunes. Estas inconsistencias pueden estar relacionadas con áreas, linderos o características de la construcción.

Cuando no se corrigen, estas situaciones limitan el libre uso o la transferencia del bien. Además, suelen afectar su valorización y generar dificultades para acceder a créditos con garantía hipotecaria.

Gravámenes vigentes o no levantados

La existencia de embargos, hipotecas u otras cargas registradas es otro factor que puede impedir la venta o el financiamiento. Incluso aquellas que ya no están vigentes pueden seguir figurando si no se ha realizado el trámite de cancelación correspondiente.

La presencia de embargos, hipotecas
La presencia de embargos, hipotecas u otras cargas inscritas constituye otro elemento que puede bloquear una operación de venta o el acceso a financiamiento. Foto: Contadores de red

Para superar este obstáculo, se debe verificar el estado de cada gravamen y, de ser el caso, gestionar su levantamiento o negociar su liquidación mediante los procedimientos legales establecidos.

Errores en la titularidad

Los problemas de titularidad incluyen datos incorrectos en los registros, nombres mal consignados o la falta de poderes debidamente inscritos. Estas fallas generan dudas sobre la propiedad del inmueble.

La solución pasa por realizar rectificaciones notariales o registrales que permitan corregir la información. Con ello, se restablece la certeza jurídica necesaria para cualquier operación inmobiliaria.

Infraestructura y riesgos sanitarios

Las deficiencias en la infraestructura, como una inadecuada disposición de aguas o problemas en los registros sanitarios, representan otro punto de atención. Aunque no siempre son visibles, pueden generar observaciones técnicas.

Este tipo de problemas puede afectar el uso del inmueble y convertirse en un factor de riesgo durante evaluaciones previas a una venta o hipoteca.

Las fallas en la infraestructura
Las fallas en la infraestructura del inmueble, como una mala gestión de aguas o inconvenientes en los registros sanitarios, constituyen otro aspecto que requiere atención. Foto: Alide

Informalidad en la edificación

La falta de formalización de las construcciones es una situación recurrente. En muchos casos, ampliaciones o edificaciones no han sido inscritas debido a los costos de los trámites o a la ausencia de exigencias previas.

Esta informalidad limita las opciones de disposición del bien y puede impedir operaciones como la venta o el acceso a financiamiento con garantía hipotecaria.

“Muchos propietarios cuentan con trabas y aunque a estas irregularidades pueden ser menores, pueden desvalorizar la propiedad o impedir su uso”, añadió Mendiolaza.

Departamentos del Centro de Lima subieron de precio en 2025: ¿qué impulsó la revalorización?

De acuerdo con el informe Index de Urbania, a noviembre de 2025 el mercado inmobiliario en el Cercado de Lima mostró un aumento sostenido tanto en alquileres como en precios de venta. En los doce meses previos a esa fecha, el valor del alquiler de departamentos se incrementó en 10,1%, mientras que el precio de venta por metro cuadrado avanzó en 9,8%.

Este desempeño colocó al Cercado de Lima como uno de los distritos con mayor crecimiento en precios inmobiliarios: ocupó el segundo lugar a nivel metropolitano, solo por debajo de La Victoria, y compartió posición con La Perla. El encarecimiento simultáneo del alquiler y de la compra de viviendas refleja, según el sector, una clara revalorización de la zona.

Desde el ámbito inmobiliario, el grupo Albamar atribuye este proceso a varios factores. Entre ellos destacan la mejora y disponibilidad de infraestructura, el desarrollo de proyectos de vivienda formal, precios aún competitivos frente a otros distritos y una valorización progresiva del entorno urbano. La firma señala que este fenómeno también se observa en distritos cercanos como Breña, aunque en una magnitud menor en comparación con el Cercado de Lima.

Temas Relacionados

venta de viviendashipoteca de viviendasperu-economia

Más Noticias

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Tarapoto: el pronóstico del clima

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Predicción del estado del tiempo

La FPV proyecta la Copa América de Vóley 2026 con ocho equipos: invitaría a selecciones de la Norceca al torneo

El certamen, que se jugará en julio, busca ampliar su formato, sumar selecciones invitadas y convertirse en una competencia clave para el ranking mundial y la clasificación a torneos internacionales

La FPV proyecta la Copa

Sekou Gassama dio inicio a sus entrenamientos con Universitario en Campo Mar y apunta a la Noche Crema 2026

El delantero hispano-senegalés ha empezado con los trabajos técnicos y tácticos bajo la atenta mirada del entrenador Javier Rabanal. En principio será una alternativa en ataque

Sekou Gassama dio inicio a

Gonzalo Bueno venció con sobresaltos a Guido Justo para avanzar a los cuartos de final del Challenger 75 de Itajaí

La segunda raqueta peruana superó en tres sets a su rival argentino. Este triunfo alimenta sus chances de ingresar al Top 200 del ranking ATP

Gonzalo Bueno venció con sobresaltos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí se contradice: negó

José Jerí se contradice: negó conocer actividades de Zhihua Yang, pero firmó documento que lo identifica como operador del Club de la Construcción

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

“Soy traductor juramentado”: empresario chino confirma en video hablar perfecto español y desmiente versión de José Jerí

María Teresa Cabrera protagoniza espectáculo cuando Delia Espinoza cuestiona su informe

Elecciones 2026: las brechas en salud y educación que enfrentarán los candidatos

ENTRETENIMIENTO

Paolo Guerrero y Ana Paula

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón y le ruega que se aleje de Bryan Torres: “Me he arrodillado a pedirle a Dios por mi hija”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV: ¿qué pasará con ellos?

Mariana Ramírez del Villar celebra rating ‘Mande quien Mande’: ¿Cuánto rating logró?

DEPORTES

La FPV proyecta la Copa

La FPV proyecta la Copa América de Vóley 2026 con ocho equipos: invitaría a selecciones de la Norceca al torneo

Sekou Gassama dio inicio a sus entrenamientos con Universitario en Campo Mar y apunta a la Noche Crema 2026

Gonzalo Bueno venció con sobresaltos a Guido Justo para avanzar a los cuartos de final del Challenger 75 de Itajaí

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Pedro García explotó por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “Alianza tiene que defender su escudo”