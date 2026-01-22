Los cinco problemas más comunes que pueden frenar la venta o hipoteca de una vivienda

Las inconsistencias entre las características reales del inmueble y los datos consignados en los Registros Públicos figuran entre las observaciones más frecuentes. Foto: Ubicasa

Al vender o hipotecar un inmueble, uno de los principales obstáculos suele ser la falta de orden o actualización de la documentación legal. Esta situación obliga a los propietarios a iniciar procesos de regularización para adecuar la condición jurídica y física del bien, requisito necesario para contar con un título de propiedad claro que permita su transferencia o uso como garantía.

En ese camino, pueden aparecer observaciones en los documentos del inmueble que dificultan el proceso. Ante ello, es necesario actuar de forma inmediata para evitar impactos negativos, señaló Leonides Mendiolaza, Coordinador del Área Legal de Prestaclub, al referirse a los problemas más habituales que enfrentan los propietarios.

Cargas registrales

Las diferencias entre la realidad física del inmueble y la información inscrita en los Registros Públicos son una de las observaciones más comunes. Estas inconsistencias pueden estar relacionadas con áreas, linderos o características de la construcción.

Cuando no se corrigen, estas situaciones limitan el libre uso o la transferencia del bien. Además, suelen afectar su valorización y generar dificultades para acceder a créditos con garantía hipotecaria.

Gravámenes vigentes o no levantados

La existencia de embargos, hipotecas u otras cargas registradas es otro factor que puede impedir la venta o el financiamiento. Incluso aquellas que ya no están vigentes pueden seguir figurando si no se ha realizado el trámite de cancelación correspondiente.

La presencia de embargos, hipotecas u otras cargas inscritas constituye otro elemento que puede bloquear una operación de venta o el acceso a financiamiento. Foto: Contadores de red

Para superar este obstáculo, se debe verificar el estado de cada gravamen y, de ser el caso, gestionar su levantamiento o negociar su liquidación mediante los procedimientos legales establecidos.

Errores en la titularidad

Los problemas de titularidad incluyen datos incorrectos en los registros, nombres mal consignados o la falta de poderes debidamente inscritos. Estas fallas generan dudas sobre la propiedad del inmueble.

La solución pasa por realizar rectificaciones notariales o registrales que permitan corregir la información. Con ello, se restablece la certeza jurídica necesaria para cualquier operación inmobiliaria.

Infraestructura y riesgos sanitarios

Las deficiencias en la infraestructura, como una inadecuada disposición de aguas o problemas en los registros sanitarios, representan otro punto de atención. Aunque no siempre son visibles, pueden generar observaciones técnicas.

Este tipo de problemas puede afectar el uso del inmueble y convertirse en un factor de riesgo durante evaluaciones previas a una venta o hipoteca.

Las fallas en la infraestructura del inmueble, como una mala gestión de aguas o inconvenientes en los registros sanitarios, constituyen otro aspecto que requiere atención. Foto: Alide

Informalidad en la edificación

La falta de formalización de las construcciones es una situación recurrente. En muchos casos, ampliaciones o edificaciones no han sido inscritas debido a los costos de los trámites o a la ausencia de exigencias previas.

Esta informalidad limita las opciones de disposición del bien y puede impedir operaciones como la venta o el acceso a financiamiento con garantía hipotecaria.

“Muchos propietarios cuentan con trabas y aunque a estas irregularidades pueden ser menores, pueden desvalorizar la propiedad o impedir su uso”, añadió Mendiolaza.

