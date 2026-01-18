Perú

Indecopi multa con más de S/21 millones a inmobiliarias por retrasos y contratos incumplidos en 2025

El peso de los retrasos y las dificultades contractuales obliga a los compradores a buscar alternativas y asesoramiento para no poner en riesgo su sueño

Indecopi detecta irregularidades en proyectos
Indecopi detecta irregularidades en proyectos inmobiliarios y aplica millonarias sanciones. Composición: Infobae Perú

El boom inmobiliario en Perú sostiene el sueño de la casa propia para muchas familias. Sin embargo, detrás de la creciente oferta de viviendas surgen demoras y reclamos, según documenta Latina Noticias. En 2025, Indecopi impuso más de 21 millones de soles en multas a inmobiliarias por retrasos y otras irregularidades, mientras cientos de compradores aún esperan habitar sus inmuebles.

“Comprar una vivienda puede ser el proyecto más importante en la vida de una persona. Para muchos de ellos, representa años de ahorro y hasta endeudamiento. Sin embargo, hoy el sueño de la casa propia también puede significar frustración e incertidumbre”, advirtió el especialista en Derecho Inmobiliario Fernando Zegarra, en diálogo con Latina Noticias.

La expansión del sector habitacional no solo implica nuevos proyectos en Lima, sino en todo el país. Aunque la modalidad de compra en planos ofrece precios bajos y facilidades, concentra la mayoría de reclamos de consumidores ante entregas demoradas y contratos incumplidos.

Sanciones históricas de Indecopi y las prácticas de las inmobiliarias

En el último año, Indecopi documentó 333 sanciones contra inmobiliarias en todo el territorio nacional. Las multas superaron los 21 millones de soles, equivalentes a casi mil unidades impositivas tributarias.

“Las cifras reflejan una problemática que crece al mismo ritmo que el boom inmobiliario y que pone en riesgo a miles de familias”, sostuvo Zegarra a Latina Noticias. El riesgo aumenta con los retrasos, que afectan especialmente a quienes compraron en planos.

Una de las principales afectadas, Elisa Cárdenas, adquirió su departamento en el distrito de Surquillo en 2023 a la inmobiliaria CAPAC, bajo la modalidad de planos, con mudanza pactada inicialmente para diciembre de 2024 y opción de prórroga a marzo de 2025. Sin embargo, la entrega aún no se ha concretado.

Testimonios: la espera interminable y la carga financiera

“Estoy pagando una cuota sin tener un departamento, ¿no? Siento que es bastante injusto que yo cumpla mensualmente al banco, pero ellos incumplan conmigo en la fecha de entrega”, declaró Cárdenas entrevistada por Latina Noticias.

La incertidumbre se incrementa cada mes. “Es un poco desesperante porque no saber cuándo te van a entregar cuando el proyecto está supuestamente al 95% ya finalizado”, relató.

Sin respuestas claras de la inmobiliaria, Cárdenas tuvo que recurrir a las redes sociales. “Tuve que hacer una denuncia pública mediante el TikTok, en donde pude encontrar varios números telefónicos de los diferentes vecinos del proyecto Celeste y donde están en la misma situación”, manifestó.

A la espera se suma el peso económico: sigue pagando las cuotas de su crédito hipotecario y debe abonar el alquiler del lugar donde reside hasta recibir el inmueble.

Recomendaciones de expertos y estrategias legales

Para los especialistas en derecho inmobiliario, la prevención es esencial. “Asesorarse con el abogado sí recomienda o no la compra antes de soltar un solo sol. Si le dice una inmobiliaria: ‘Te doy el contrato de compraventa, pero dame un adelanto de mil o dos mil soles’, es una pésima señal”, alertó Zegarra.

Recalcó la importancia de consultar la legitimidad de la empresa antes de cualquier compromiso económico. “Tener primero una asesoría que le dé garantía si a con quien va a celebrar el contrato de compraventa en un futuro es la inmobiliaria correcta. Porque si no lo es, simple y llanamente, se esté embaucando en un viaje sin retorno”, advirtió.

El riesgo es mayor en proyectos con entrega proyectada porque “no se sabe si va a existir”, señaló. “Entre en un proceso judicial de desgaste. Quien se desgasta es la persona que la emoción se le va, porque ya solamente sale dinero para defenderse o para recuperar su dinero”, agregó, citado por Latina Noticias.

La multiplicidad de razones sociales y las respuestas de las empresas

Cárdenas identificó otra dificultad: “Tengo entendido que para diferentes proyectos utilizan diferentes razones sociales. No está con la misma razón social de CAPAC. En mi caso es Sol de Plata. ¿Quién nos responde por todo el dinero invertido, por todo lo que estoy gastando por ese incumplimiento del contrato, no?”, planteó ante Latina Noticias.

Al ser consultada, CAPAC atribuyó los retrasos a la habilitación de servicios básicos como agua y electricidad. Mientras tanto, compradores y autoridades coinciden en recomendar la asesoría adecuada y la búsqueda de información confiable antes de firmar un contrato.

