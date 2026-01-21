Perú

ONU y Mincetur fortalecerán el turismo peruano con capacitación y apoyo al programa Pueblos con Encanto

El plan contempla optimizar la conectividad aérea mediante el intercambio de experiencias con otros países, fortaleciendo la llegada de turistas internacionales

Turismo en Perú: Cusco encabeza
Turismo en Perú: Cusco encabeza el ranking regional y desplaza a Lima| Foto: Comex Perú

La ONU Turismo apoyará a Perú en el fortalecimiento de su sector turístico a través de programas de capacitación, mejoras en la conectividad aérea e intercambio de experiencias exitosas, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Esta colaboración se produce luego de que el país consolidara su liderazgo regional al asumir la Presidencia del Comité de Programa y Presupuesto para el periodo 2025–2027, además de ser elegido miembro del Consejo Ejecutivo de la ONU Turismo en representación de las Américas. Ambos logros han potenciado la proyección internacional de Perú y profundizado su vínculo estratégico con el principal organismo multilateral del turismo, generando nuevas oportunidades para posicionar al país en la agenda global del sector.

Durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en España, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, encabezó la delegación nacional y mantuvo una reunión bilateral con la secretaria general de la ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais. En este encuentro, se acordó la ejecución de un plan de trabajo orientado al diseño e implementación de microcursos dirigidos a prestadores de servicios turísticos, con prioridad para micro y pequeñas empresas incluidas en los programas “Pueblos con Encanto” de Mincetur y “Best Tourism Villages” de ONU Turismo.

Las capacitaciones estarán respaldadas por un financiamiento estimado de 15.000 euros y estarán enfocadas en el desarrollo de competencias en áreas como calidad del servicio, seguridad turística básica, formalización, marketing digital, accesibilidad y economía circular. “El fortalecimiento de capacidades a nivel local es fundamental para consolidar un turismo más inclusivo, competitivo y sostenible, con impacto directo en los territorios”, afirmó Teresa Mera Gómez, según un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Turismo peruano se potencia internacionalmente
Turismo peruano se potencia internacionalmente con respaldo de ONU Turismo. (Foto: Agencia Andina)

Nuevas acciones y desarrollo local

Entre los acuerdos más relevantes, se encuentra el respaldo de ONU Turismo a Perú para optimizar la conectividad aérea. El organismo facilitará el acceso a experiencias y buenas prácticas implementadas por Guatemala en la reactivación de rutas y servicios aéreos. La ministra explicó que este apoyo será clave para mejorar la accesibilidad de los destinos peruanos, fortalecer la integración regional y dinamizar la llegada de visitantes internacionales.

El fortalecimiento de la relación con ONU Turismo se evidencia también en proyectos como la implementación de la herramienta STAR, destinada a medir el desarrollo turístico local, y la organización en el país de la 70.ª Comisión Regional de ONU Turismo para las Américas (70CAM). En este marco, se realizó la asamblea regional del organismo multilateral, consolidando el papel de Perú en las decisiones del sector a nivel continental.

En sintonía con la modernización del sector, la ministra anunció que el Mincetur impulsa la creación de un Marco Nacional para la Adopción de la Inteligencia Artificial en el Turismo. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la seguridad, la confianza y la experiencia de los visitantes mediante tecnologías innovadoras aplicadas de forma responsable.

ONU Turismo respalda al Perú
ONU Turismo respalda al Perú con programas de capacitación y conectividad aérea. (Foto: ONU)

Perú busca albergar reunión de la ONU Turismo

Finalmente, Perú ha oficializado su candidatura para albergar una reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en 2027, iniciativa sustentada en el éxito de la 70CAM. “El Perú ofrece una combinación de riqueza cultural e infraestructura moderna que nos posiciona como un escenario ideal para encuentros de gran magnitud”, declaró la titular del Mincetur para Agencia Andina.

La ministra destacó que el país cuenta con una red de destinos avanzada, modernos centros de convenciones, una amplia oferta de alojamiento y una conectividad eficiente, elementos que garantizan una experiencia integral y sin contratiempos para los participantes.

Mincetur y ONU Turismo acuerdan
Mincetur y ONU Turismo acuerdan plan para fortalecer microempresas y destinos peruanos. (Foto: Agencia Andina)

