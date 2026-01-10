Prevén leve crecimiento del turismo en primer trimestre del 2026

El comportamiento del sector estaría marcado por una fase de consolidación gradual, más que por un repunte acelerado. Foto: RedBus

El sector turístico peruano arrancaría el 2026 con un panorama ligeramente favorable. De acuerdo con proyecciones de Apotur, el primer trimestre del año mostraría un desempeño algo superior al observado en el mismo periodo del 2025, aunque sin señales de un repunte acelerado. La tendencia respondería más a un proceso de estabilización que a una recuperación abrupta.

Claudia Medina, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, explicó que el avance se sustenta en una consolidación progresiva de la demanda, impulsada por la estrategia de promoción internacional desarrollada por Promperú. En los últimos meses, el país ha fortalecido su presencia en ferias especializadas y en acciones comerciales orientadas a mercados clave.

Proyección de crecimiento moderado

La representante del gremio detalló que el escenario previsto es prudente. “En un escenario conservador, podríamos hablar de un crecimiento de un dígito, entre 3% y 6% respecto al primer trimestre de 2025, siempre que se mantenga la normalidad operativa y la estabilidad interna”, señaló Medina.

Según Apotur, este comportamiento se refleja en un mayor volumen de consultas y una mejor tasa de conversión en algunos mercados emisores, aunque todavía lejos de un crecimiento estructural sólido.

Turismo frente al contexto electoral

Consultada sobre el proceso electoral y su posible impacto en el turismo, la dirigente aclaró que los viajeros internacionales no eligen sus destinos por las elecciones en sí, sino por la percepción de estabilidad y seguridad. Sin embargo, advirtió que episodios como conflictos sociales, bloqueos o interrupciones de servicios sí pueden generar cautela y afectar la imagen del país como destino turístico.

La dirigente explicó que los turistas extranjeros priorizan la estabilidad y la seguridad, más allá del proceso electoral. Foto: Andina

En ese sentido, subrayó la necesidad de preservar el orden interno y mantener una comunicación clara hacia el exterior, con el fin de evitar escenarios de inestabilidad que deriven en cobertura negativa para el sector.

¿Es posible volver a cifras prepandemia?

Sobre la meta gubernamental de alcanzar los niveles del 2019, cuando el Perú recibió 4.4 millones de turistas, Medina consideró que se trata de un objetivo alcanzable, siempre que se cumplan condiciones clave como estabilidad política, continuidad en la promoción internacional, adecuada gestión de destinos y una percepción positiva de seguridad.

Bajo estas premisas, proyectó que el 2026 podría cerrar con entre 4.0 y 4.4 millones de visitantes. No obstante, enfatizó que el foco no debe estar únicamente en la cantidad, sino en atraer un turismo de mayor calidad, con estancias más largas y mayor gasto, que permita un desarrollo sostenible del sector.

Desafíos para la próxima administración

De cara al nuevo gobierno, la presidenta de Apotur señaló que una prioridad será garantizar seguridad y confianza al visitante. Esto incluye reforzar los corredores turísticos, proteger los principales atractivos y contar con un plan permanente de gestión de crisis frente a contingencias sociales, climáticas u operativas.

Asimismo, remarcó la importancia de mantener la inversión en promoción internacional, acompañada de una estrategia de descentralización que impulse destinos emergentes y reduzca la presión sobre los puntos tradicionales, en coordinación con el sector privado.

Frente a la próxima administración, la titular de Apotur afirmó que el principal reto será generar un entorno seguro y confiable para los turistas. Foto: Andina

El rol del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Otro aspecto relevante será el fortalecimiento de la infraestructura turística y del transporte, así como la mejora de la conectividad regional. En paralelo, propuso avanzar hacia una gestión moderna y digital de atractivos como Machu Picchu, priorizando la venta de entradas 100% digital y procesos transparentes enfocados en la experiencia del visitante.

Finalmente, Medina destacó el rol del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como eje clave para el crecimiento del turismo. “Una mayor conectividad aérea fortalece la competitividad del Perú y facilita el flujo de turistas hacia el país”, concluyó.