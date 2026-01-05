Perú

Perú publica su Política Nacional de Comercio Exterior al 2040 y buscará pasar del 0,23% a 0,3% su peso en el intercambio global

El plan de MINCETUR reconoce que Perú, pese a sus 23 acuerdos comerciales, se encuentra en desventaja al momento de negociar sus tratados. ¿Y las Zonas económicas especiales?

El gobierno de Perú aprobó la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior 2040 para impulsar la integración global del país.

El gobierno de Perú aprobó la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) a través del Decreto Supremo Nº 010-2025-MINCETUR.

La medida establece un marco de acción multisectorial y obligatorio para las entidades de la administración pública, así como para el sector privado y la sociedad civil en lo que les corresponda, con el propósito de superar el insuficiente desarrollo del comercio exterior, considerado un problema público que genera menor competitividad, limitada participación del país en mercados globales y bajo porcentaje de empresas consolidadas como exportadoras.

MINCETUR: Perú no está aprovechando los acuerdos comerciales ni las ZEE que tiene

La política plantea cinco objetivos prioritarios: profundizar el aprovechamiento de acuerdos y oportunidades comerciales, optimizar operaciones de comercio exterior con medidas de facilitación, fortalecer la oferta exportable de bienes y servicios, incrementar la participación de empresas en Zonas Económicas Especiales (ZEE) y fortalecer los entornos colaborativos entre actores públicos y privados.

De acuerdo con MINCETUR, estos objetivos se desarrollan a través de 22 lineamientos y 40 servicios a ser implementados por diferentes entidades públicas:

  • 29 servicios de naturaleza prestacional
  • 6 servicios no prestacionales
  • 5 servicios administrativos

El principal desafío identificado es la baja diversificación y sofisticación de la oferta de exportaciones, así como la limitada integración en cadenas globales y regionales de valor.

En 2024, las exportaciones peruanas llegaron a US$74.431 millones, monto influido principalmente por los sectores minero y agroindustrial, pese a que el país cuenta actualmente con 23 acuerdos comerciales que otorgan acceso preferencial a 58 economías.

La nueva estrategia de comercio exterior busca elevar la participación de Perú en el comercio mundial de 0,23 % a 0,3 % para 2040.

Perú no tiene margen de maniobra al momento de negociar acuerdos comerciales

El documento del MINCETUR reconoce que existen “brechas de negociación y optimización” en el uso de los acuerdos globales que el Perú mantiene, afectando el crecimiento sostenido del sector.

La política advierte deficiencias en infraestructura y servicios logísticos, insuficiente digitalización, problemas de acceso al financiamiento e innovación, y un marco regulatorio limitado para las ZEE, las cuales han tenido un impacto menor al esperado en la atracción de nuevas empresas.

Entre las causas citadas está el “bajo nivel de incentivos no tributarios”, la inseguridad jurídica regulatoria y la falta de articulación con cadenas de valor, lo que muestra que el Estado no ha logrado encender el potencial transformador de las ZEE.

Adicionalmente, el documento de MINCETUR identifica que la baja capacidad técnica y tecnológica de actores públicos y privados restringe la competitividad.

La política oficial prioriza la diversificación exportadora e innovación, con orientaciones para fortalecer sectores como agroindustria, manufactura y acuicultura. REUTERS/Florence Lo

La nueva política de exportaciones prioriza la articulación entre empresas y organismos estatales

Para su ejecución, la Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior al 2040 será conducida por el MINCETUR, que se encargará del seguimiento y evaluación a través de la Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior.

La implementación utilizará el presupuesto de las entidades responsables, sin requerir fondos adicionales al Tesoro Público. Según el documento, los resultados y el cumplimiento serán reportados periódicamente, en línea con las directrices del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Entre los servicios a desarrollar, se prevé asistencia técnica en gestión exportadora, financiamiento e innovación, modernización y digitalización de procesos logísticos, organización de espacios de articulación comercial y capacitación dirigida a empresas, entidades públicas, privadas y la academia.

El plan enfatiza sectores con potencial de crecimiento como la agroindustria, manufacturas, pesca, acuicultura y servicios basados en el conocimiento.

MINCETUR liderará la gestión y evaluación de resultados de la nueva política comercial con el respaldo del CEPLAN y otras entidades estatales.

MINCETUR buscará diversificar exportaciones y fortalecer cadenas de valor

La aprobación del decreto contó con el voto del Consejo de Ministros y el refrendo de los titulares del Consejo de Ministros, MINCETUR, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Producción, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio del Interior y Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El decreto supremo y sus anexos fueron publicados en la plataforma digital del Estado peruano y en el diario oficial. De acuerdo con la Política Nacional Multisectorial, se espera que para 2040 la participación del Perú en el comercio mundial pase de 0,23% a 0,3%.

Beto Ortiz: “Keiko es necia,

Héctor Fértoli confesó el motivo

Conoce dónde están las gasolineras

Calor en Lima: ¿A cuánto

¿Cómo se llamará el año
Héctor Fértoli confesó el motivo

