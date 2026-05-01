Perú

La inflación aumentó en abril a 4,01% por alza de pasajes en el transporte público

Los precios de los pasajes en combis y ómnibus subieron por el alza de la gasolina. Ahora el pasaje mínimo es de S/1,50. Ya no va más la ‘luca’

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Buses de transporte público en Perú
El pasaje mínimo de S/1 no va más. Tal como la crisis de la pandemia acabó con 'la china' (S/0,50), el alza de la gasolina acabó con la 'luca'. Los peruanos ya sienten la presión en la inflación. - Crédito Andina

Inflación al alza. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el mes de abril de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 0,52% en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada de 3,72% al cuarto mes del año y la de los últimos doce meses (mayo 2025- abril 2026) llegó a 4,01%.

Así, el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, explicó que el resultado mensual estuvo influenciado, principalmente, en el alza reportada en transporte debido al aumento del pasaje en ómnibus y microbús y gasohol; así como, por los mayores precios de la papa blanca, cebolla de cabeza y menú en restaurante, que en conjunto aportaron con 0,445 puntos porcentuales al resultado de abril.

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Por el contrario, bajaron los precios de los alimentos como pollo eviscerado, pechuga de pollo, arveja verde y fresa; además, del gas doméstico envasado, precisó.

tabla de productos que más impactaron en la inflación
El dato: el costo de pasajes fue lo que más impactó en el indicador de la inflación. - Crédito INEI

Los productos que variaron de precio

En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se indica que el crecimiento mensual de los precios se sustenta en el comportamiento de las divisiones de consumo de Transporte (3,35%); Restaurantes y hoteles (0,57%); Bienes y servicios (0,24%); Muebles, artículos para el hogar y la conservación ordinaria del hogar (0,22%); Recreación y cultura (0,16%); Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,14%); Salud (0,13%) y Prendas de vestir y calzado (0,11%).

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Por el contrario, bajaron los precios Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,26%); Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,23%) y Comunicaciones (-0,18%); no obstante, la división Educación no registró variación.

En la división Transporte subieron los precios del transporte de pasajeros por aire (4,4%) debido al aumento del pasaje aéreo nacional (5,2%) e internacional (4,1%); transporte de pasajeros por carretera (3,9%) por el pasaje en combi (9,5%), ómnibus y microbús (8,0%) y ómnibus interprovincial (4,4%); y el combustible para vehículos (2,9%) por la subida del precio de los combustibles como el petróleo diésel (14,7%) y gasohol (4,2%); no obstante, se redujeron los precios del gas licuado de petróleo vehicular (-22,5%).

El incremento de precios de pasajes terrestres. El contenido hace referencia a un feriado largo como causa del aumento.

Bajaron los alimentos y bebidas

La reducción de precios en Alimentos y bebidas no alcohólicas se explica por los menores precios observados en carne (-3,6%) como pollo eviscerado (-8,2%), cortes de pollo: alas (-5,1%), pechuga (-5,0%) y pierna (-4,9%); y milanesa (-3,1%).

También, bajaron leche, queso y huevos (-0,2%), de los cuales los huevos de gallina marcaron precios a la baja (-0,4%). En tanto que, subieron los precios de pescados y mariscos (2,3%) como perico (12,9%), jurel (7,5%), corvina (6,8%) y lisa (6,1%); hortalizas, legumbres incluye papas y otros tubérculos (2,1%) tales como betarraga (14,4%), cebolla de cabeza (12,8%), papa blanca (10,8%), apio (9,9%), poro (9,5%), papa color (7,5%), brócoli (5,9%), ají pimiento (5,6%) y camote amarillo (2,3%); asimismo, frutas (1,0%) como mango (16,0%), arándanos (14,7%), pepino (13,4%), uva blanca (10,3%), limón (4,3%), plátano inguiri (4,2%), naranja de jugo (2,8%), manzana Israel (2,5%) y papaya (2,2%).

papa
El precio de la papa blanca subió en Perú. - Crédito Adex

Crece el precio de la ‘belleza’

En Bienes y servicios diversos crecieron los precios de los salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales (0,6%). Es decir, creció el costo de ‘verse bien’ y arreglado.

En estos estuvieron el corte de cabello para hombre (0,7%), cuidado estético de manos y pies (0,7%) y teñido de cabello (0,7%); y otros aparatos artículos y productos para la atención personal (0,2%) como tintes para el cabello (1,2%), desodorantes (0,3%), pañales desechables (0,2%) y champú (0,2%).

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