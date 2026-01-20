Karina Rivera y Timoteo emocionados de debutar en el cine: “Siempre lo hemos soñado”

Karina y Timoteo cumplen su sueño de llegar al cine.

La comedia peruana ‘Mi Mejor Enemiga’ llegará a los cines el próximo 5 de febrero de 2026, marcando el debut en pantalla grande de la recordada dupla conformada por Karina Rivera y el querido dragón Timoteo, personaje encarnado por Ricardo Bonilla. La cinta, producida por AV Films y CHICHIPROD, representa un hito para los fanáticos de la televisión infantil, al reunir a dos figuras emblemáticas de la pantalla chica en una historia dirigida por Saskia Bernaola.

El filme constituye la ópera prima de Bernaola y cuenta con un elenco integrado por Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Fiorella Luna, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante, entre otros nombres reconocidos del medio local. La propuesta busca ofrecer una comedia familiar que recupere el espíritu lúdico y nostálgico de los clásicos de la televisión peruana.

La participación de Timoteo en ‘Mi Mejor Enemiga’ es el resultado de una aspiración largamente compartida con su compañera de aventuras. “Siempre lo hemos soñado, con Karina. Recuerdo que hace unos 29 años, andábamos en su casa, en Chaclacayo, reunidos con Orlando Fundichely, Ricky Tosso y otros amigos del medio. Y comenzamos a alucinar en hacer una película con Karina y Timoteo. En ese momento era un sueño”, relató Ricardo Bonilla.

El actor resaltó que la idea volvió a cobrar fuerza tras la celebración de los 25 años del dúo, lo que impulsó una serie de proyectos conjuntos y finalmente cristalizó en el salto al cine.

Durante el rodaje, Bonilla compartió que la experiencia de interpretar a Timoteo frente a las cámaras de cine fue tan natural como estimulante. “La verdad estoy acostumbrado a estar dentro de Timoteo. Estoy acostumbrado. Durante el rodaje tenía las miradas de todos los compañeros y equipo técnico en el personaje y sentía emoción y me provocaba actuar para ellos. Antes de actuar ante las cámaras, ya estaba actuando para ellos para hacerlos divertir. Para mí no es difícil, me divierte”, destacó el actor.

Karina y Timoteo se reencontrarán de nuevo. Esta vez en el cine.

Deseos de hacer más cine

La trayectoria de Timoteo se ha extendido por el teatro, la televisión y el circo, pero el cine suponía un terreno inexplorado. “Ya he comprobado en Mi Mejor Enemiga que hacer cine me divierte y es otro tipo de trabajo también, muy divertido. Me gustaría más hacer cine. No sé si algún día se pueda hacer la película de Karina y Timoteo”, agregó Bonilla.

La película promete una historia ligera que busca aliviar el estrés cotidiano y ofrecer entretenimiento para toda la familia. La comedia explora temas universales con el humor característico de la mítica dupla, enmarcando sus aventuras en situaciones cotidianas y personajes entrañables.

Karina y Timoteo.

La presencia de Karina Rivera y Timoteo en el elenco ha generado expectativa entre varias generaciones de espectadores, quienes siguieron sus programas durante los años 90′ y 2000. La dupla, que se mantuvo vigente en la memoria del público a través de giras, shows en vivo y especiales televisivos, suma así un nuevo capítulo a su historia profesional.

Bonilla enfatizó el valor simbólico del estreno. ‘Mi Mejor Enemiga es un sueño cumplido’, afirmó el actor, quien considera que el filme representa un reconocimiento a la fidelidad del público y al trabajo realizado durante décadas junto a Karina Rivera.