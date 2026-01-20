Perú

Karina Rivera y Timoteo emocionados de debutar en el cine: “Siempre lo hemos soñado”

La icónica dupla infantil llega a la pantalla grande junto a un elenco nacional en una historia dirigida por Saskia Bernaola. El filme se podrá ver en todas las salas del país desde el 5 de febrero de 2026.

Guardar
Karina y Timoteo cumplen su
Karina y Timoteo cumplen su sueño de llegar al cine.

La comedia peruana ‘Mi Mejor Enemiga’ llegará a los cines el próximo 5 de febrero de 2026, marcando el debut en pantalla grande de la recordada dupla conformada por Karina Rivera y el querido dragón Timoteo, personaje encarnado por Ricardo Bonilla. La cinta, producida por AV Films y CHICHIPROD, representa un hito para los fanáticos de la televisión infantil, al reunir a dos figuras emblemáticas de la pantalla chica en una historia dirigida por Saskia Bernaola.

El filme constituye la ópera prima de Bernaola y cuenta con un elenco integrado por Nataniel Sánchez, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Fiorella Luna, Patricia Portocarrero, Carlos Casella y Kukuli Morante, entre otros nombres reconocidos del medio local. La propuesta busca ofrecer una comedia familiar que recupere el espíritu lúdico y nostálgico de los clásicos de la televisión peruana.

La participación de Timoteo en ‘Mi Mejor Enemiga’ es el resultado de una aspiración largamente compartida con su compañera de aventuras. “Siempre lo hemos soñado, con Karina. Recuerdo que hace unos 29 años, andábamos en su casa, en Chaclacayo, reunidos con Orlando Fundichely, Ricky Tosso y otros amigos del medio. Y comenzamos a alucinar en hacer una película con Karina y Timoteo. En ese momento era un sueño”, relató Ricardo Bonilla.

El actor resaltó que la idea volvió a cobrar fuerza tras la celebración de los 25 años del dúo, lo que impulsó una serie de proyectos conjuntos y finalmente cristalizó en el salto al cine.

Durante el rodaje, Bonilla compartió que la experiencia de interpretar a Timoteo frente a las cámaras de cine fue tan natural como estimulante. “La verdad estoy acostumbrado a estar dentro de Timoteo. Estoy acostumbrado. Durante el rodaje tenía las miradas de todos los compañeros y equipo técnico en el personaje y sentía emoción y me provocaba actuar para ellos. Antes de actuar ante las cámaras, ya estaba actuando para ellos para hacerlos divertir. Para mí no es difícil, me divierte”, destacó el actor.

Karina y Timoteo se reencontrarán
Karina y Timoteo se reencontrarán de nuevo. Esta vez en el cine.

Deseos de hacer más cine

La trayectoria de Timoteo se ha extendido por el teatro, la televisión y el circo, pero el cine suponía un terreno inexplorado. “Ya he comprobado en Mi Mejor Enemiga que hacer cine me divierte y es otro tipo de trabajo también, muy divertido. Me gustaría más hacer cine. No sé si algún día se pueda hacer la película de Karina y Timoteo”, agregó Bonilla.

La película promete una historia ligera que busca aliviar el estrés cotidiano y ofrecer entretenimiento para toda la familia. La comedia explora temas universales con el humor característico de la mítica dupla, enmarcando sus aventuras en situaciones cotidianas y personajes entrañables.

Karina y Timoteo.
Karina y Timoteo.

La presencia de Karina Rivera y Timoteo en el elenco ha generado expectativa entre varias generaciones de espectadores, quienes siguieron sus programas durante los años 90′ y 2000. La dupla, que se mantuvo vigente en la memoria del público a través de giras, shows en vivo y especiales televisivos, suma así un nuevo capítulo a su historia profesional.

Bonilla enfatizó el valor simbólico del estreno. ‘Mi Mejor Enemiga es un sueño cumplido’, afirmó el actor, quien considera que el filme representa un reconocimiento a la fidelidad del público y al trabajo realizado durante décadas junto a Karina Rivera.

Temas Relacionados

Karina y TimoteoKarina Riveraperu-entretenimientoRicardo Bonilla

Más Noticias

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026

Los ‘cremas’ enfrentan su segundo choque preparatorio, ahora frente a los ‘rojinegros’ en el Estadio Monumental, que no contará con público. Se espera un gran cotejo. Sigue las incidencias

Universitario vs Melgar EN VIVO

Golazo de Edison Flores para que Universitario golee a Melgar en el amistoso de pretemporada 2026

La insistencia del ‘Orejas’ dio frutos en el estadio Monumental de Ate. El zurdo colocó el 3-0 ante los arequipeños

Golazo de Edison Flores para

Alerta internacional permitió la captura de ‘El Cabinero del Terror’ en Pachacámac por presunta red de pornografía infantil

Una cooperación entre Perú y Estados Unidos permitió rastrear la actividad digital de Fernando Durán Huapaya, quien presuntamente operaba desde un local de internet en Lima donde distribuía y solicitaba material de abuso sexual de menores

Alerta internacional permitió la captura

BTS en Perú: MIMP condena ofertas sexuales ligadas a entradas para los conciertos y pide acción urgente de la Fiscalía

El Ministerio de la Mujer advirtió que este tipo de propuestas constituyen delitos y representan un grave riesgo para niñas, adolescentes y mujeres jóvenes

BTS en Perú: MIMP condena

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

La banda surcoreana se presentará en Perú con su formación completa y un legado de éxitos globales, premios internacionales y campañas sociales, consolidándose como uno de los mayores fenómenos musicales de la última década.

BTS en Perú: Quiénes son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Willy Ramírez Chávarry busca la

Willy Ramírez Chávarry busca la reelección como magistrado del JNE

Quién es la mujer que acompañó a José Jerí a reunión con empresario chino en tienda del Cercado de Lima

Detienen al alcalde de Sunampe por presunta red que favoreció con obras públicas por más de 9 millones en Ica

Los delitos que habría cometido José Jerí: Fiscalía analiza sumar nuevas acusaciones por reuniones secretas

Ministro Ernesto Álvarez admite que no conoce al titular del Minem: “no recuerdo su nombre”

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: Quiénes son

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

BTS en Perú, preventa de entradas: Cómo participar, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra

Streamer Neutro desata indignación tras ofrecer entradas de BTS a cambio de favores sexuales a fans menores de edad

La reacción de Jefferson Farfán, examigo de Bryan Torres, tras ser consultado por brutal agresión a Samahara Lobatón

‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller ni Peter Fajardo: Fecha de estreno y más detalles

DEPORTES

Universitario vs Melgar EN VIVO

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026

Nuevos precios de entradas Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: increíbles descuentos para la Noche Blanquiazul 2026

Golazo de Edison Flores para que Universitario golee a Melgar en el amistoso de pretemporada 2026

Golazo de Jairo Concha en Universitario vs Melgar: latigazo de larga distancia en amistoso de pretemporada 2026

Golazo de Matías Di Benedetto en el Universitario vs Melgar: anotó con violento cabezazo en el amistoso de pretemporada 2026