Karina Rivera y María Pía Copello se ven cara a cara después de 25 años en lanzamiento de ‘+QTV’: “Nunca nos dejaron juntarnos”

Con un formato dinámico y de alto nivel, la presentadora marca su retorno a la escena mediática con un proyecto que promete audiencia masiva. Infobae Perú / Captura: IG

La reciente presentación del nuevo canal de streaming de María Pía Copello, llamado ‘Más que TV’, ha desatado una oleada de comentarios que nadie vio venir. Aunque el anuncio del futbolista Paolo Guerrero como uno de los jales principales ya había generado expectativa, lo que realmente terminó por mover el tablero fue la inesperada aparición de Karina Rivera, la histórica animadora infantil que, hace 25 años, protagonizó uno de los episodios más recordados —y polémicos— de la televisión peruana: su salida del programa “Karina y Timoteo” y su reemplazo por la entonces joven presentadora María Pía.

Aquella historia, marcada por silencios, heridas no del todo cerradas y una audiencia infantil que creció preguntándose qué ocurrió realmente, volvió a la superficie con un solo gesto: Karina apareciendo en el teaser oficial del canal, caminando hacia el set mientras la música de suspenso marcaba el momento que miles de peruanos nunca imaginaron ver.

El clip se viralizó inmediatamente, no solo por el reencuentro simbólico —y ahora físico— entre Karina Rivera y María Pía Copello, sino porque sus propias palabras confirmaron lo que durante años fue un rumor extendido: “Nunca nos dejaron juntarnos. Y ahora, después de veinticinco años, por fin nos vemos cara a cara”.

El encuentro

La escena ocurre durante el teaser de lanzamiento, donde el elenco del streaming conversa alrededor de una misteriosa caja roja colocada en el centro del estudio. El ambiente, entre humor, nervios y bromas internas, sirve como contexto para la aparición estelar. El video inicia con voces que refuerzan la idea de que este nuevo proyecto es un “nuevo partido”:

María Pía, sorprendida, celebra la presencia de quienes la acompañarán en esta nueva etapa: “Es que no lo puedo creer. Está aquí con nosotros”. A su lado, Daniela Darcourt, también parte del proyecto, añade entre risas: “Sí, tenía que ser la Alianza hermanos, no había de otra”.

El ambiente se distiende con bromas del elenco. Tras la aparición de Paolo Guerrero: “Y yo… no vengo solo”, dando a entender que más figuras se sumarían. En ese momento, Paolo dirige la atención hacia la caja roja: “¿Esa caja roja qué es?”. Las especulaciones no tardan. Dafonseka pregunta entre risas: “¿Botón rojo? ¿Beto Ortiz?”, mientras Darcourt lo descarta de inmediato.

“¿Qué Beto ni ninguno nada? Eso que está ahí lo ha puesto el productor, que se cree ya tú sabes, que me contó la vez pasada con la que te conté. Yo ni fregando, mi amor. No hay manera que yo me acerque ahí. No hay forma, ni cagando”.

Incluso María Pía intenta restarle dramatismo: “Ay, chicos, por favor. Y si ahí hay platita”, bromea mientras el resto del elenco se mantiene a la expectativa. La respuesta llega de inmediato: “Platita tienen esos como diez negocios, tienen más plata. Perdón, jefecita”, comenta Dafonseka entre risas, mientras la secuencia continúa con advertencias divertidas: “Cuidado, Pía. Cuidado ahí”.

Es en medio de esta dinámica que la historia da un giro inesperado. La música cambia, el ambiente se vuelve más tenso y la cámara revela el interior de la caja. Allí aparece un objeto que marcó a toda una generación: un CD con la inscripción “Karina y Timoteo”. La reacción de Pía deja claro que no estaba preparada para lo que vendría. Y en ese exacto instante, Karina aparece en el plano, caminando hacia el set, finalmente rompiendo la barrera invisible que durante más de dos décadas mantuvo separadas a ambas conductoras.

Su frase finaliza la escena con contundencia: “Nunca nos dejaron juntarnos. Y ahora, después de veinticinco años, por fin nos vemos cara a cara”. La música enfatiza el momento y el teaser cierra con un silencio que, irónicamente, grita más que cualquier declaración.

Para los espectadores, la aparición de Karina Rivera no solo es sorpresiva: es histórica. Durante años se creyó que la salida de Karina de América Televisión había sido temporal por su embarazo, y que la llegada de María Pía era solo un reemplazo momentáneo. Sin embargo, el canal tomó una decisión definitiva y mantuvo a Pía en el cargo, lo que significó que Karina nunca volvió al programa que la consagró. La brecha entre ambas jamás se discutió abiertamente en televisión, y aunque Karina declaró hace poco que no tenía ningún inconveniente con María Pía y que la consideraba una mujer trabajadora, siempre quedó la sensación de que hubo un episodio inconcluso que nunca se cerró del todo.

