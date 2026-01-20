Perú

Gobernador de Lambayeque arremete contra José Jerí por fallas en prevención de lluvias y le pide renunciar: “Si no puede, váyase”

El gobernador Jorge Pérez reclamó al presidente interino por la exclusión de distritos en la emergencia por lluvias, advirtió sobre el riesgo de colapso en la infraestructura vial y le exigió su dimisión tras revelarse reuniones clandestinas con un empresario chino

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, criticó este lunes al presidente interino José Jerí por la ausencia de obras de prevención y la exclusión de 24 distritos de la zona norte en la declaratoria de emergencia por lluvias.

En una reunión multisectorial, la autoridad regional pidió al Ejecutivo tomar medidas inmediatas y afirmó que, si el mandatario no puede responder a las necesidades del país, debería dejar el cargo, una postura que se suma a los pedidos de renuncia tras conocerse las reuniones clandestinas entre Jerí y un empresario chino.

“En este momento no tenemos ninguna persona que esté apoyando. Si esta humedad sigue, esa carretera nacional se va a ver bloqueada tremendamente. Y de repente, dos puentes (principales de la región) probablemente se destruyan, destruyendo una vía nacional que conecta en épocas de emergencia todo el norte del Perú”, advirtió.

El gobernador explicó que Lambayeque enfrenta peligros serios por la falta de obras y presupuesto. “Todo eso en este momento está en grave riesgo de colapsar sus vías principales y prácticamente tendremos incomunicado muchos meses. Y la pregunta es: ¿quién se va a hacer responsable de este desastre?”, planteó.

Pérez denunció que el Ministerio de Economía y Finanzas “ha bloqueado, ha dejado sin financiamiento los proyectos que están arraigados en la región Lambayeque”, y señaló que “el Ejecutivo ha abandonado” su jurisdicción. “No vamos a permitir que unos ministros estén boicoteando el desarrollo de Lambayeque”, comentó.

El gobernador criticó al mandatario por sostener encuentros extraoficiales y le exigió públicamente su dimisión. “Las visitas familiares, amicales, deben estar en segundo plano. En primer plano, tiene que estar la región. Y si no puede, váyase, señor. No puede estar en este estado peruano. El país necesita gente responsable”, insistió.

“No somos gente de segunda clase, señor presidente. No deje a este pueblo abandonado cuando más lo necesita (...) El Perú no es Lima, señor. El Perú no es simplemente 19 ministerios. El Perú somos 196 provincias. El Perú somos 25 regiones y 1826 distritos”, expresó en otro momento.

La revelación de reuniones clandestinas de Jerí envuelve en sospechas a su Gobierno de transición, que acaba de cumplir 100 días de gestión inmerso en combatir el auge de la criminalidad y organizar las próximas elecciones.

El 26 de diciembre, cerca de la medianoche, el gobernante llegó encapuchado para no resultar reconocido al chifa propiedad del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang. La actitud del mandatario de no querer resultar descubierto llamó la atención, pese a llegar en auto oficial e ir acompañado con escoltas.

En un primer momento, Jerí aseguró que le invitaron para tratar preparativos del Día de la Amistad entre China y Perú; y luego reconoció que en el encuentro también estuvo acompañado por su ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Este domingo se conoció que, el 6 de enero, el gobernante llegó al atardecer con lentes de sol a una tienda de productos chinos que ‘Jhonny’ posee en una concurrida zona del centro de Lima, cercana al barrio chino, un local que horas antes habían clausurado por las autoridades municipales.

