Jorge Nieto revela que aún no ha decidido a qué candidato apoyará en la segundad vuelta: “Voy a esperar lo que diga el JNE”

Keiko Fujimori espera rival mientras Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan el pase a la segunda vuelta| Andina (Composición Infobae)

El candidato presidencial de Buen Gobierno, Jorge Nieto, afirmó que aún no ha decidido a qué candidato apoyará su partido en la segunda vuelta de las elecciones en Perú. La situación electoral sigue marcada por la incertidumbre, ya que, según datos oficiales de la ONPE al 95.77% de actas procesadas, Keiko Fujimori lidera la contienda con 17.06% de los votos, mientras que Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) mantienen una disputa ajustada por el segundo lugar, con 12.05% y 11.90% respectivamente. Nieto, por su parte, se ubica en cuarto lugar con el 11.01% de los votos válidos.

Keiko Fujimori ya tiene asegurado su pase a la segunda vuelta. El conteo oficial muestra una diferencia mínima entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, lo que mantiene la expectativa sobre quién será el contrincante de Fujimori en la definición presidencial. La ONPE ha culminado el procesamiento del 100% de las actas, pero la proclamación oficial de los candidatos que avanzarán a la segunda vuelta depende ahora del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que debe resolver los casos pendientes y responder a los reclamos por transparencia.

El candidato presidencial Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, hizo un llamado a la calma y al respeto por el debido proceso. Ante las acusaciones de fraude de otros candidatos, Nieto exige que se presenten pruebas o se detengan las denuncias que generan inestabilidad en el país. | Canal N

Jorge Nieto no define su apoyo en segunda vuelta

Jorge Nieto diferenció su postura de la de los analistas y opinólogos al señalar que, como político, solo se pronunciará sobre realidades y no sobre escenarios hipotéticos.

Nieto comunicó que él y su partido han decidido iniciar una serie de visitas a distintas zonas del país para recoger, de manera directa, la opinión ciudadana sobre el rumbo a seguir.

“Bueno, no puede empezar porque no tenemos resultados. Tú has dicho que ha ganado tal y tal. Es tu dicho, pero quien lo dice es el jurado. Si el jurado no dice, no ha ganado nadie. [...] Voy a esperar a lo que el jurado diga”, manifestó a RPP Noticias.

Peruvian presidential candidate Jorge Nieto, with his vice-presidential candidate Susana Matute, speaks to members of the media at his campaign headquarters as the vote count in Peru's general election continues for a third day, in Lima, Peru April 14, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

De esta manera, el candidato de Buen Gobierno enfatizó que no tomará ninguna posición hasta que el JNE culmine el conteo de votos y declare oficialmente a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

Además, descartó cualquier posibilidad de acuerdo, coalición o alianza con agrupaciones vinculadas a lo que calificó como “acuerdo mafioso y corrupto”. Según Nieto, algunos de los partidos con opciones de llegar a la segunda vuelta han sido señalados por sectores ciudadanos en campañas como “Por estos no”, que rechazan a figuras asociadas a prácticas cuestionadas en el Congreso.

Nieto aseguró que no participará en una política de bloques y que el rol de su partido se mantendrá en lo que denominó un “centro transformador”. “El Perú requiere racionalidad, no requiere sacar el puño y levantar la piedra”, manifestó.

De izquierda a derecha, las figuras políticas Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez, clave en las Elecciones Perú. (AFP)

Exigencia de auditoría técnica y desconfianza electoral

En cuanto a la transparencia del proceso electoral, sostuvo que la salida de Piero Corvetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no garantiza por sí sola la confianza ciudadana en los resultados. El candidato reiteró la demanda de su partido para que se realice una auditoría técnica al proceso, como mecanismo para restablecer la credibilidad democrática en el país.

Explicó que la actuación de la ONPE no depende únicamente de su jefe y que la auditoría solicitada tiene como objetivo garantizar la transparencia, más allá de los reclamos que sus personeros han presentado en las instancias correspondientes.