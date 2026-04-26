Jorge Nieto señala que su partido pidió auditoría técnica al JNE, pero reconoce que no ve pruebas de fraude

Jorge Nieto solicita auditoría técnica al sistema de conteo de votos para restaurar la confianza ciudadana en el proceso electoral. (Andina)

Jorge Nieto, candidato presidencial por el Partido Buen Gobierno, confirmó que su agrupación solicitó formalmente una auditoría técnica al sistema de conteo de votos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según dijo a RPP Noticias, el objetivo central de esta petición es “restaurar y restablecer la confianza de la gente en sus instituciones electorales”, afectada por una creciente crisis de legitimidad tras el último proceso electoral.

El líder de Buen Gobierno explicó que la solicitud fue remitida tanto a la ONPE como al JNE a través de las vías legales y mediante mecanismos de transparencia. “Tengo aquí en el telefonito la copia de la carta que hemos enviado. Hemos enviado por dos vías la solicitud a la ONPE y al Jurado, por dos vías, las que nos habilita la legalidad en el proceso electoral, pero también la que tiene que ver con la ley de transparencia, de modo que accedamos a la información”, agregó.

El Partido Buen Gobierno gestionó la auditoría electoral ante la ONPE y el JNE usando vías legales y mecanismos de transparencia. (REUTERS/Stifs Paucca)

El candidato subrayó que el proceso electoral se encuentra “muy deslegitimado” y que la mejor forma de disipar dudas consiste en una auditoría técnica del conteo de votos, ya que “en cualquier parte del mundo, una auditoría técnica son preguntas técnicas que tienen respuestas técnicas”.

Necesidad de pruebas

A pesar del contexto de desconfianza, Nieto fue enfático en rechazar cualquier acusación de fraude sin sustento. “Si yo viera visos de fraude, si yo viera pruebas, sería el primero en decirlo. Pero yo no puedo decir fraude si no tengo una sola prueba”, declaró. Añadió que no pretende repetir situaciones pasadas, como las de 2021, cuando se lanzaron acusaciones similares sin evidencia concreta.

“Quien diga fraude tiene que mostrar pruebas”, insistió Nieto, quien también mencionó que hasta el momento no ha visto “una sola prueba” que justifique esta denuncia.

Nieto también remarcó la importancia de diferenciar entre sospechas, indicios y pruebas fehacientes: “He visto indicios que él (Rafael López Aliaga) dice. Probablemente hay dificultades y hay que investigar. Por eso, la auditoría técnica del sistema de conteo de votos es la única posibilidad de tener certeza de que los votos se cuentan y se cuentan bien”.

Rafael López Aliaga arremete contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y expone su teoría sobre un fraude electoral, mencionando un alto ausentismo y manipulación en los centros de votación. Panamericana Televisión/ Sin Rodeos.

Legitimidad institucional

Consultado sobre la decisión del JNE de declarar inviable la realización de elecciones complementarias, Nieto sostuvo que se trata de una competencia exclusiva de dicha entidad: “Esa decisión está en manos del Jurado. ¿Por qué? El Jurado lo ha decidido, es la instancia máxima, pues es la decisión que tenemos que acatar todos”. Recalcó que, independientemente de su posición, corresponde respetar lo que determine la máxima autoridad electoral del país.

Además, el candidato descartó la posibilidad de ultimatums en el pedido de auditoría, aunque aseguró que su partido insistirá en la necesidad de este procedimiento como vía para restablecer la legitimidad de las instituciones electorales.

“No doy ultimátums, pero sí vamos a insistir, porque es la única manera de restablecer la legitimidad de las instituciones electorales”, explicó el dirigente.

Nieto destaca la crisis de legitimidad electoral y plantea que una auditoría técnica clarificará dudas sobre el conteo de votos en Perú. (REUTERS/Stifs Paucca)

Ante la segunda vuelta

Sobre las posibles decisiones de apoyo en una eventual segunda vuelta, Nieto dejó claro que su agrupación esperará los resultados oficiales del JNE antes de tomar cualquier postura. Explicó que su partido iniciará una gira nacional para escuchar la opinión de la ciudadanía y que solo después de consultar a las bases se evaluará cualquier eventual respaldo.

“Lo que he decidido yo con mi partido es iniciar una salida a los distintos lugares del país, empiezo este miércoles en Arequipa, a preguntarle a la gente su opinión. Ya es tiempo de que los políticos escuchemos a la gente para formar nuestras propias opiniones”, afirmó en la entrevista difundida por RPP Noticias.

Finalmente, Nieto descartó que el funcionamiento de la ONPE dependa de una sola persona y defendió la necesidad de mecanismos institucionales sólidos. Recalcó que la auditoría técnica al conteo de votos no busca defender ventajas particulares, sino resguardar la confianza en la democracia peruana.