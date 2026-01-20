Perú

Premier Ernesto Álvarez señala que desconoce si Ney Guerrero asesora al presidente José Jerí: “No le he preguntado”

El jefe del gabinete aseguró que no conoce al exproductor de ATV ni su presunta influencia en el Ejecutivo, pese a los registros de visitas a Palacio y a las versiones que lo vinculan como asesor de imagen del mandatario interino

Guardar
Ernesto Álvarez aseguró que no
Ernesto Álvarez aseguró que no conoce a Ney Guerrero ni sabe si asesora políticamente al presidente interino José Jerí

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó este lunes que desconoce si el exproductor de la televisora ATV, Ney Guerrero, asesora políticamente al presidente interino José Jerí.

Durante una entrevista en el pódcast que conduce la periodista Milagros Leiva para el diario El Comercio, Álvarez respondió a una pregunta sobre la presencia de Guerrero en Palacio de Gobierno y su eventual rol como consejero. “No lo conozco”, declaró ante la insistencia sobre una posible influencia en decisiones del Ejecutivo.

El jefe del gabinete señaló que su vínculo se limita a los funcionarios con quienes mantiene trato directo. “En la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), el vecino de Palacio, ya tenemos bastante trabajo y no tengo tiempo libre para conversar o para reunirme con los grupos que supuestamente tiene el presidente, pero sí conozco a sus asesores y conozco a la gente que trabaja en Palacio”, indicó.

Consultado sobre si preguntó al mandatario por la presencia del exproductor en la Casa de Pizarro y sobre una eventual participación de Guerrero en un mensaje a la nación que Jerí difundió de madrugada, tras el escándalo por una reunión clandestina con un empresario chino, Álvarez fue tajante: “No le he preguntado sobre Ney Guerrero y desconozco el motivo por el cual publica algo a las dos de la mañana”, dijo.

El jefe del gabinete afirmó
El jefe del gabinete afirmó que solo mantiene relación con funcionarios de su entorno directo y negó contacto con supuestos asesores externos del mandatario

En otro momento de la entrevista, Leiva dejó constancia de que la Secretaría Institucional del despacho presidencial informó a su producción que Guerrero fue el nexo para una entrevista concedida la semana pasada por Jerí al periodista Andrés Oppenheimer, de CNN. “Openhaimer es un periodista de mucho prestigio y alguien tiene que hacer el nexo”, se limitó a señalar Álvarez.

Dos fotografías publicadas por el portal de investigación El Foco mostraron a la expareja de la figura televisiva Magaly Medina junto a Oppenheimer durante la conversación de casi 40 minutos con el mandatario.

El sitio añadió que Guerrero figura como principal consejero de imagen de Jerí y que el registro de visitas a Palacio consigna ingresos en varias ocasiones durante el año.

En marzo de 2025, Magaly Medina relató que el exproductor asumiría nuevas funciones en el Grupo Albavisión, propietario de ATV, lo que le permitiría destinar más tiempo a proyectos personales, entre ellos una empresa de consultoría, contenido y marketing.

Hildebrandt en sus trece y Perú21 informaron que Guerrero mantiene vínculos con la consultora Poder, firma que brindó servicios a Renovación Popular en la última campaña presidencial y asesora al actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Álvarez dijo que no preguntó
Álvarez dijo que no preguntó a Jerí por la presencia de Guerrero en Palacio ni por la difusión del mensaje a la nación emitido de madrugada tras la reunión clandestina con un empresario chino

Consultado este domingo por el diario sobre su relación con el Gobierno, debido a que “comparten” al mismo asesor en referencia a Guerrero, la autoridad capitalina no negó el hecho y respondió sin aspavientos.

“Me llevo bien en términos generales. Lo vimos con buenos ojos al empezar (a Jerí) y espero que así termine. Es saludable que dé cuenta detallada de lo que pasó en esa reunión (en el chifa con un empresario chino)”, afirmó.

El exproductor no respondió a los intentos de contacto de Infobae Perú. No obstante, en abril del año pasado confirmó que ingresó por la puerta 6 de Palacio de Gobierno para reunirse con Eduardo Guerrero, exasesor de prensa de la expresidenta Dina Boluarte, aunque no dejó registro oficial de la visita.

Guerrero también acudió al despacho de Jorge Gómez, expresidente ejecutivo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), instancia gestionada por la exasistente presidencial Patricia Muriano. De acuerdo con Cuarto Poder, ella organizaba estos accesos sin constancia formal y actualmente colabora con la Fiscalía desde Estados Unidos.

Temas Relacionados

Ernesto Álvarezperu-politicaJosé JeríNey Guerrero

Más Noticias

Bryan Torres vuelve a los escenarios tras denuncia por agresión y enfrenta insultos del público: “debe estar preso”

El cantante reapareció en conciertos con su agrupación Barrio Fino luego de la agresión denunciada contra Samahara Lobatón, una vuelta a los escenarios marcada por gritos, insultos y cuestionamientos públicos

Bryan Torres vuelve a los

Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

El Jurado Electoral Especial del Callao rechazó la inscripción de la lista al Senado de Renovación Popular para las elecciones de 2026 por incumplir las normas de democracia interna, lo que deja fuera de carrera a Patricia Chirinos y al exfuncionario municipal Félix Morales

Patricia Chirinos fuera de las

¿BTS cambia de fecha de sus conciertos en Perú? Página oficial publica los días que serían sus shows en Lima

La superbanda surcoreana actualizó el calendario de sus esperados shows en la capital peruana, generando comentarios y emoción entre los seguidores que ya estaban contando los días para el gran evento musical

¿BTS cambia de fecha de

Fiscalía investiga nuevo atentado contra Armonía 10, ¿qué medidas se han dispuesto para hallar a los responsables?

La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo anunció el inicio de diligencias urgentes contra quienes resulten responsables del delito de extorsión

Fiscalía investiga nuevo atentado contra

BTS en Perú: venta de entradas, estadio y todo lo que debes saber sobre los conciertos del 8 y 9 de octubre de 2026

La ansiedad por conocer más detalles de la gira mundial y, sobre todo, el lugar donde serán los conciertos de BTS en el Perú, mantienen en vilo a toda la comunidad ARMY del país. Aquí todos los detalles, advertencias y recomendaciones para no perderte el evento más esperado del K-pop en Perú

BTS en Perú: venta de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impulsan moción de vacancia contra

Impulsan moción de vacancia contra José Jerí: argumentos y congresistas que firmaron tras revelación de reuniones clandestinas

Congresistas preparan moción de vacancia contra José Jerí por reuniones con el empresario chino Zhihua Yang

Fiscalía inicia investigación preliminar a José Jerí tras reuniones clandestinas con empresarios chinos

Prófugo y con orden de captura, Vladimir Cerrón anuncia que hará campaña virtual en varias ciudades del país sin aparecer en público

La llamada y explicaciones que José Jerí le dio al premier Ernesto Álvarez tras revelarse segunda reunión clandestina con Zhihua Yang

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres vuelve a los

Bryan Torres vuelve a los escenarios tras denuncia por agresión y enfrenta insultos del público: “debe estar preso”

¿BTS cambia de fecha de sus conciertos en Perú? Página oficial publica los días que serían sus shows en Lima

BTS en Perú: venta de entradas, estadio y todo lo que debes saber sobre los conciertos del 8 y 9 de octubre de 2026

Isabella Ladera en la dulce espera: rumores apuntan a un posible embarazo tras imágenes difundidas en Miami

Valeria Piazza cuenta por qué le negaron la visa a Australia: “ya aprendí mi lección”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

Canal exclusivo para ver Universitario vs Melgar: partido amistoso de pretemporada en el Monumental 2026

Luis Ramos se marca un solo propósito en Alianza Lima en Liga 1 2026: “La idea a fin de año es terminar campeones”

Alan Cantero habla del valor de la Serie Río de la Plata y reconoce el esfuerzo de la pretemporada en Alianza Lima: “Sirve para seguir creciendo”

Cenaida Uribe confirma a Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes, pero dispara contra el sorteo: “Pareció una broma”