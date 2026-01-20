Premier Ernesto Álvarez señala que desconoce si Ney Guerrero asesora al presidente José Jerí: “No le he preguntado”

Ernesto Álvarez aseguró que no conoce a Ney Guerrero ni sabe si asesora políticamente al presidente interino José Jerí

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó este lunes que desconoce si el exproductor de la televisora ATV, Ney Guerrero, asesora políticamente al presidente interino José Jerí.

Durante una entrevista en el pódcast que conduce la periodista Milagros Leiva para el diario El Comercio, Álvarez respondió a una pregunta sobre la presencia de Guerrero en Palacio de Gobierno y su eventual rol como consejero. “No lo conozco”, declaró ante la insistencia sobre una posible influencia en decisiones del Ejecutivo.

El jefe del gabinete señaló que su vínculo se limita a los funcionarios con quienes mantiene trato directo. “En la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), el vecino de Palacio, ya tenemos bastante trabajo y no tengo tiempo libre para conversar o para reunirme con los grupos que supuestamente tiene el presidente, pero sí conozco a sus asesores y conozco a la gente que trabaja en Palacio”, indicó.

Consultado sobre si preguntó al mandatario por la presencia del exproductor en la Casa de Pizarro y sobre una eventual participación de Guerrero en un mensaje a la nación que Jerí difundió de madrugada, tras el escándalo por una reunión clandestina con un empresario chino, Álvarez fue tajante: “No le he preguntado sobre Ney Guerrero y desconozco el motivo por el cual publica algo a las dos de la mañana”, dijo.

El jefe del gabinete afirmó que solo mantiene relación con funcionarios de su entorno directo y negó contacto con supuestos asesores externos del mandatario

En otro momento de la entrevista, Leiva dejó constancia de que la Secretaría Institucional del despacho presidencial informó a su producción que Guerrero fue el nexo para una entrevista concedida la semana pasada por Jerí al periodista Andrés Oppenheimer, de CNN. “Openhaimer es un periodista de mucho prestigio y alguien tiene que hacer el nexo”, se limitó a señalar Álvarez.

Dos fotografías publicadas por el portal de investigación El Foco mostraron a la expareja de la figura televisiva Magaly Medina junto a Oppenheimer durante la conversación de casi 40 minutos con el mandatario.

El sitio añadió que Guerrero figura como principal consejero de imagen de Jerí y que el registro de visitas a Palacio consigna ingresos en varias ocasiones durante el año.

En marzo de 2025, Magaly Medina relató que el exproductor asumiría nuevas funciones en el Grupo Albavisión, propietario de ATV, lo que le permitiría destinar más tiempo a proyectos personales, entre ellos una empresa de consultoría, contenido y marketing.

Hildebrandt en sus trece y Perú21 informaron que Guerrero mantiene vínculos con la consultora Poder, firma que brindó servicios a Renovación Popular en la última campaña presidencial y asesora al actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Álvarez dijo que no preguntó a Jerí por la presencia de Guerrero en Palacio ni por la difusión del mensaje a la nación emitido de madrugada tras la reunión clandestina con un empresario chino

Consultado este domingo por el diario sobre su relación con el Gobierno, debido a que “comparten” al mismo asesor en referencia a Guerrero, la autoridad capitalina no negó el hecho y respondió sin aspavientos.

“Me llevo bien en términos generales. Lo vimos con buenos ojos al empezar (a Jerí) y espero que así termine. Es saludable que dé cuenta detallada de lo que pasó en esa reunión (en el chifa con un empresario chino)”, afirmó.

El exproductor no respondió a los intentos de contacto de Infobae Perú. No obstante, en abril del año pasado confirmó que ingresó por la puerta 6 de Palacio de Gobierno para reunirse con Eduardo Guerrero, exasesor de prensa de la expresidenta Dina Boluarte, aunque no dejó registro oficial de la visita.

Guerrero también acudió al despacho de Jorge Gómez, expresidente ejecutivo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), instancia gestionada por la exasistente presidencial Patricia Muriano. De acuerdo con Cuarto Poder, ella organizaba estos accesos sin constancia formal y actualmente colabora con la Fiscalía desde Estados Unidos.