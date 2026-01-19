Fiscalía inicia investigación preliminar a José Jerí tras reuniones clandestinas con empresarios chinos

José Jerí afronta una investigación preliminar tras revelarse encuentros clandestinos con empresarios chinos. | REUTERS/Angela Ponce

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en calidad de reservada contra el presidente de la República, José Jerí, tras conocerse que mantuvo reuniones fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang. Fuentes del Ministerio Público confirmaron a Infobae que la pesquisa se centra en el presunto delito de patrocinio ilegal, así como en el posible tráfico de influencias en agravio del Estado.

Las indagaciones se iniciaron el jueves 15 de enero, poco después de que los programas Cuarto Poder y Punto Final revelaran la existencia de una primera reunión entre Jerí y Yang, ocurrida el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante chifa de la capital. A este hecho se sumó la difusión de un segundo encuentro, registrado el 6 de enero de 2026 en el Capón Market, también propiedad de Yang y clausurado por la municipalidad el mismo día de la visita presidencial.

A ello se suman tres visitas a Palacio de Gobierno del empresario chino Ji Wu Xiaodong, investigado por presunto crimen organizado y tala ilegal, con orden de arresto domiciliario vigente.

José Jerí tuvo otra reunión clandestina con empresario chino en su tienda clausurada en el Centro de Lima - Punto Final

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, ya se han iniciado pedidos de información a las entidades comprometidas y se prevén otras acciones urgentes que se ajustan a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC).

Como se recuerda, el organismo solo puede realizar tres tipos de diligencias: tomar declaración al presidente (hasta dos veces y en Palacio de Gobierno), solicitar información y requerir entrega de documentos.

En su última aclaración de oficio, el TC precisó que tanto los pedidos de información como las solicitudes de documentos únicamente pueden hacerse una o dos veces, para evitar que el ejercicio de la función presidencial se vea perturbado por requerimientos reiterativos. Asimismo, que, una vez cumplidas las actuaciones permitida, el proceso debe ser suspendido hasta que concluya el mandato presidencial.

Fallo del Tribunal Constitucional.

La respuesta de José Jerí

En respuesta a la apertura de la investigación preliminar, la Presidencia de la República comunicó formalmente al Ministerio Público la posición del presidente José Jerí frente a las indagaciones en su contra. A través del Oficio N° 000116-2026-DP/SGDP, remitido el 19 de enero de 2026 y firmado digitalmente por el secretario general Benito Roberto Villanueva Haro, el Despacho Presidencial trasladó al fiscal de la Nación la voluntad expresa del mandatario de colaborar plenamente con la justicia.

En el documento, dirigido a Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal de la Nación, se informa que el presidente Jerí pone a disposición del Ministerio Público su “plena voluntad de brindar las declaraciones y aclaraciones que resulten pertinentes”, todo ello “en estricto respeto al orden constitucional, al principio de colaboración entre instituciones del Estado y a la transparencia que exige la función pública”.

Oficio remitido al despacho de la Fiscalía de la Nación.

La nota oficial subraya que la postura del Ejecutivo se enmarca en el respeto al marco constitucional y reafirma el compromiso del presidente con la transparencia y la rendición de cuentas ante la opinión pública y los órganos de control. El documento fue remitido tras la difusión de reportes periodísticos y declaraciones públicas sobre las reuniones fuera de agenda oficial, en un contexto de alta sensibilidad política y mediática.