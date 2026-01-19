Perú

Fiscalía inicia investigación preliminar a José Jerí tras reuniones clandestinas con empresarios chinos

Fuentes de Infobae confirmaron que el Ministerio Público centra la pesquisa en el presunto delito de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Mandatario remitió un oficio a Tomás Gálvez tras conocer la apertura del caso en su contra

Guardar
José Jerí afronta una investigación
José Jerí afronta una investigación preliminar tras revelarse encuentros clandestinos con empresarios chinos. | REUTERS/Angela Ponce

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en calidad de reservada contra el presidente de la República, José Jerí, tras conocerse que mantuvo reuniones fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang. Fuentes del Ministerio Público confirmaron a Infobae que la pesquisa se centra en el presunto delito de patrocinio ilegal, así como en el posible tráfico de influencias en agravio del Estado.

Las indagaciones se iniciaron el jueves 15 de enero, poco después de que los programas Cuarto Poder y Punto Final revelaran la existencia de una primera reunión entre Jerí y Yang, ocurrida el 26 de diciembre de 2025 en un restaurante chifa de la capital. A este hecho se sumó la difusión de un segundo encuentro, registrado el 6 de enero de 2026 en el Capón Market, también propiedad de Yang y clausurado por la municipalidad el mismo día de la visita presidencial.

A ello se suman tres visitas a Palacio de Gobierno del empresario chino Ji Wu Xiaodong, investigado por presunto crimen organizado y tala ilegal, con orden de arresto domiciliario vigente.

José Jerí tuvo otra reunión clandestina con empresario chino en su tienda clausurada en el Centro de Lima - Punto Final

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, ya se han iniciado pedidos de información a las entidades comprometidas y se prevén otras acciones urgentes que se ajustan a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC).

Como se recuerda, el organismo solo puede realizar tres tipos de diligencias: tomar declaración al presidente (hasta dos veces y en Palacio de Gobierno), solicitar información y requerir entrega de documentos.

En su última aclaración de oficio, el TC precisó que tanto los pedidos de información como las solicitudes de documentos únicamente pueden hacerse una o dos veces, para evitar que el ejercicio de la función presidencial se vea perturbado por requerimientos reiterativos. Asimismo, que, una vez cumplidas las actuaciones permitida, el proceso debe ser suspendido hasta que concluya el mandato presidencial.

Fallo del Tribunal Constitucional.
Fallo del Tribunal Constitucional.

La respuesta de José Jerí

En respuesta a la apertura de la investigación preliminar, la Presidencia de la República comunicó formalmente al Ministerio Público la posición del presidente José Jerí frente a las indagaciones en su contra. A través del Oficio N° 000116-2026-DP/SGDP, remitido el 19 de enero de 2026 y firmado digitalmente por el secretario general Benito Roberto Villanueva Haro, el Despacho Presidencial trasladó al fiscal de la Nación la voluntad expresa del mandatario de colaborar plenamente con la justicia.

En el documento, dirigido a Tomás Aladino Gálvez Villegas, fiscal de la Nación, se informa que el presidente Jerí pone a disposición del Ministerio Público su “plena voluntad de brindar las declaraciones y aclaraciones que resulten pertinentes”, todo ello “en estricto respeto al orden constitucional, al principio de colaboración entre instituciones del Estado y a la transparencia que exige la función pública”.

Oficio remitido al despacho de
Oficio remitido al despacho de la Fiscalía de la Nación.

La nota oficial subraya que la postura del Ejecutivo se enmarca en el respeto al marco constitucional y reafirma el compromiso del presidente con la transparencia y la rendición de cuentas ante la opinión pública y los órganos de control. El documento fue remitido tras la difusión de reportes periodísticos y declaraciones públicas sobre las reuniones fuera de agenda oficial, en un contexto de alta sensibilidad política y mediática.

Temas Relacionados

José JeríPalacio de GobiernoZhihua Yangperu-politica

Más Noticias

Resultados del Gana Diario de este lunes 19 de enero: ganadores del último sorteo

Gana Diario lleva a cabo un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de

Arturo Vidal compartió su admiración por Paolo Guerrero luego del triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026

El ‘King’ ha sorprendido con una historia de Instagram involucrando al goleador de todos los tiempos del Perú tras el cierre de la Serie del Río de La Plata

Arturo Vidal compartió su admiración

Gobernador de Lambayeque arremete contra José Jerí por fallas en prevención de lluvias y le pide renunciar: “Si no puede, váyase”

El gobernador Jorge Pérez reclamó al presidente interino por la exclusión de distritos en la emergencia por lluvias, advirtió sobre el riesgo de colapso en la infraestructura vial y le exigió su dimisión tras revelarse reuniones clandestinas con un empresario chino

Gobernador de Lambayeque arremete contra

José Jerí ofrece colaborar en investigación, pero fallo del TC limita acciones de la Fiscalía: ¿Cuáles son las únicas diligencias que puede realizar?

El mandatario remitió un oficio al despacho de Tomás Gálvez tras conocer el inicio de la pesquisa en su contra, a partir de las reuniones clandestinas con empresarios chinos

José Jerí ofrece colaborar en

Bryan Torres vuelve a los escenarios tras denuncia por agresión y enfrenta insultos del público: “debe estar preso”

El cantante reapareció en conciertos con su agrupación Barrio Fino luego de la agresión denunciada contra Samahara Lobatón, una vuelta a los escenarios marcada por gritos, insultos y cuestionamientos públicos

Bryan Torres vuelve a los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobernador de Lambayeque arremete contra

Gobernador de Lambayeque arremete contra José Jerí por fallas en prevención de lluvias y le pide renunciar: “Si no puede, váyase”

José Jerí ofrece colaborar en investigación, pero fallo del TC limita acciones de la Fiscalía: ¿Cuáles son las únicas diligencias que puede realizar?

Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

Premier Ernesto Álvarez señala que desconoce si Ney Guerrero asesora al presidente José Jerí: “No le he preguntado”

Impulsan moción de vacancia contra José Jerí: argumentos y congresistas que firmaron tras revelación de reuniones clandestinas

ENTRETENIMIENTO

Pamela López denuncia a Christian

Pamela López denuncia a Christian Cueva por maltrato psicológico tras llamada en Navidad: “¿Pensaron que no iba a actuar?”

Bryan Torres vuelve a los escenarios tras denuncia por agresión y enfrenta insultos del público: “debe estar preso”

¿BTS cambia de fecha de sus conciertos en Perú? Página oficial publica los días que serían sus shows en Lima

BTS en Perú: venta de entradas, estadio y todo lo que debes saber sobre los conciertos del 8 y 9 de octubre de 2026

Isabella Ladera en la dulce espera: rumores apuntan a un posible embarazo tras imágenes difundidas en Miami

DEPORTES

Arturo Vidal compartió su admiración

Arturo Vidal compartió su admiración por Paolo Guerrero luego del triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026

LDU Quito considera que Lisandro Alzugaray “dará un salto de calidad” al llegar al fútbol peruano y fichar por Universitario

A qué hora juega Universitario vs Melgar: partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

Canal exclusivo para ver Universitario vs Melgar: partido amistoso de pretemporada en el Monumental 2026

Luis Ramos se marca un solo propósito en Alianza Lima en Liga 1 2026: “La idea a fin de año es terminar campeones”