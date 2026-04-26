Imparable: La construcción lidera el crecimiento económico en Perú y el empleo formal marca 23 meses al alza

El sector construcción en Perú lidera el crecimiento económico con una expansión anual de 6,0% en 2026.

El sector construcción se consolidó como uno de los motores de la economía peruana en los primeros meses de 2026. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), esta actividad registró un crecimiento de 8,9% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, impulsada en especial por el dinamismo de las obras privadas.

Con este desempeño, la construcción acumuló una expansión de 12,3% en lo que va del año, superando las expectativas iniciales.

Cemento y obras privadas impulsan el dinamismo del sector

El último Reporte de Inflación del BCR, presentado en marzo, elevó la proyección de crecimiento anual del sector construcción para 2026 de 2,5% a 6,0%. Esta revisión al alza responde al notable incremento en el consumo interno de cemento, uno de los principales indicadores del sector.

En febrero, el consumo de cemento aumentó 11,5% respecto al mismo mes del año anterior, explicado por los mayores despachos de Unacem, que destacó por el crecimiento de sus ventas a granel.

Además, Yura y Pacasmayo, empresas cementeras que atienden el sur y norte del país respectivamente, también reportaron incrementos en sus despachos, lo que refleja la expansión territorial del dinamismo constructor.

Construcción: Inversiones regionales y locales marcan la pauta en obras públicas

El impulso de la construcción privada ha sido determinante para estos resultados. Proyectos inmobiliarios, edificaciones residenciales y obras de infraestructura han mantenido un ritmo sostenido, respaldados por la demanda de nuevos espacios y servicios en distintas regiones del país. En paralelo, el avance de obras públicas también contribuyó al crecimiento del sector, aunque de forma más moderada.

El consumo interno de cemento creció 11,5% en febrero, impulsado por despachos de Unacem, Yura y Pacasmayo.

El BCR reportó un incremento del 1,5% en la inversión pública en febrero, impulsado principalmente por los gobiernos regionales y locales, mientras que la inversión del gobierno nacional mostró señales de moderación.

En cuanto al destino de la inversión pública, los recursos se han orientado principalmente a proyectos de infraestructura vial y servicios básicos, dos áreas clave para mejorar la conectividad y las condiciones de vida en las ciudades y zonas rurales. Por el contrario, la inversión en obras de prevención de riesgos y edificios no residenciales registró una disminución, lo que sugiere un ajuste en las prioridades de gasto público.

Mercado laboral: el empleo formal mantiene su tendencia positiva

El entorno favorable de la construcción y otros sectores económicos se ha reflejado en el mercado laboral formal. En febrero de 2026, el empleo formal a nivel nacional creció 4,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando veintitrés meses consecutivos de expansión. Este avance significó la generación de 246 mil nuevos puestos de trabajo formales, según cifras del BCR.

En el ámbito privado, el empleo formal mostró un incremento interanual de 5,8%. Los sectores agropecuario, servicios y comercio lideraron la generación de empleo, sumando 82 mil, 80 mil y 47 mil nuevos puestos respectivamente durante febrero. Este comportamiento confirma la reactivación de actividades productivas y el sostenido aporte del sector privado a la creación de trabajo formal.

El empleo formal en Perú sumó 246 mil nuevos puestos en febrero de 2026, marcando 23 meses de crecimiento consecutivo, precisó el BCR.

Mejoras en la masa salarial formal

La recuperación del empleo formal ha venido acompañada de un incremento en la masa salarial, que representa el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores formales.

En febrero de 2026, la masa salarial formal creció 5,2% en términos reales frente al mismo mes del año anterior, consolidando veintitrés meses consecutivos de mejora. En el sector privado, el aumento fue de 5,1%, impulsado principalmente por el dinamismo de los sectores servicios y comercio.

El concepto de masa salarial refleja tanto el crecimiento en el número de empleos formales como la mejora en los ingresos promedio de los trabajadores. Estos datos evidencian un fortalecimiento del mercado laboral formal en el país, que contribuye a la estabilidad económica y a la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.