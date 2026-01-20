El crudo testimonio de la hermana y esposo de ecuatoriana hallada dentro de un colchón: “No dijo en qué iba a trabajar”

En un emotivo y desgarrador testimonio, el esposo y la hermana de Jennifer Mendoza, la ciudadana ecuatoriana hallada sin vida dentro de un colchón, narran sus últimas conversaciones con ella y claman por justicia. La joven madre de cuatro niños había viajado a Perú en busca de un mejor futuro para su familia. Panamericana TV

En medio del dolor, los familiares de Jennifer Lisbeth Mendoza, la joven ecuatoriana hallada sin vida dentro de un colchón abandonado en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), rompieron su silencio para relatar las últimas conversaciones que tuvieron con ella antes de perder todo contacto.

La hermana de la víctima contó que Jennifer viajó a Perú impulsada por la esperanza de ofrecer un mejor futuro a sus cuatro hijos. “Ella me dijo que se iba por un futuro para sus hijos y que iba a regresar. Me lo prometió”, relató, visiblemente afectada. Nunca imaginó —dijo— que ese viaje terminaría de manera tan trágica. “Solo venimos a reclamar su cuerpo para llevarla a su país, donde nació, creció, tuvo a sus hijos. Nos deja un dolor muy grande”, expresó en Latina Noticias.

Según la familia, la comunicación con Jennifer fue constante durante los primeros días de su estadía en Perú. La hermana quedó a cargo de los niños en Ecuador y mantenía contacto diario con ella. “Yo le decía que Dios la cuide, que la proteja. Ella me respondía que cuidara a sus bebés, que confiaba en mí”, recordó. Sin embargo, esa comunicación se interrumpió abruptamente, sin explicación.

La última vez que la vio fue a través de una videollamada. Jennifer se encontraba en lo que describió como un “gran aeropuerto”. Comentó que iba a comer algo antes de volver a comunicarse. “Me dijo: ‘Ñaña, voy a comer’. Y hasta ahí fue la última vez que la vi. Después de eso, no supe más de ella”, relató su hermana, con la voz quebrada.

El cuerpo de una mujer fue encontrado dentro de un colchón abandonado en un descampado, cerca de las avenidas Naranjal y Pacasmayo, en San Martín de Porres.

La familia asegura que nunca supo con exactitud a qué venía a trabajar ni con quién se reuniría en Lima. Jennifer solo les informó que viajaría a Perú, sin brindar mayores detalles sobre su actividad o las personas que la contactarían. “Nunca nos dijo en qué iba a trabajar ni con quién se iba. Solo dijo que venía por un futuro mejor para sus hijos”, enfatizó su hermana.

Por su parte, la pareja de la víctima confirmó que mantuvo contacto con ella hasta los últimos días. “Me dijo: ‘Esta semana voy a viajar’… pero nunca pensé que me iban a hacer esto”, señaló, visiblemente afectado. En una entrevista con otro medio, explicó que trabaja como mecánico y que carecían de recursos económicos.

Ambos familiares coincidieron en que Jennifer no tenía una fecha exacta de retorno, aunque ya había manifestado su intención de volver pronto.

Lesiones y causa de muerte bajo investigación

El informe de necropsia difundido por América Noticias detalló lesiones graves provocadas por arma blanca. Se evidenciaron laceraciones en las venas yugulares, el pulmón y el riñón izquierdos, además de heridas en el mesenterio. La causa de muerte se atribuye a un shock hipovolémico hemorrágico.

La Policía mantiene el caso bajo la figura de un posible feminicidio. Peritos de criminalística realizaron diligencias en un inmueble ubicado cerca del paradero Santa Rosa, en Los Olivos, donde se presume ocurrió el ataque. En ese lugar se aplicaron pruebas especializadas para detectar rastros biológicos.

Durante su declaración, el mototaxista mencionó a otras personas presuntamente vinculadas al hecho. Identificó a una mujer llamada Adriana, a un hombre conocido como Alex y a otro sujeto con el alias de “Dark”. Según su relato, estas personas contrataron el servicio y participaron en el traslado del colchón.

La Policía activó alertas en zonas fronterizas ante la posibilidad de que los implicados intenten salir del país. “Le dijeron que se esconda y que ellos se iban hacia Chile”, narró la periodista Carla Atencio durante la transmisión, al referirse a un mensaje que Cruz recibió después de la difusión de las imágenes.