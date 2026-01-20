Identifican a mujer hallada sin vida dentro de un colchón por un tatuaje en el brazo: era ecuatoriana y madre de cuatro hijos

El cuerpo de una mujer fue encontrado dentro de un colchón abandonado en un descampado, cerca de las avenidas Naranjal y Pacasmayo, en San Martín de Porres.

La escena que conmocionó a San Martín de Porres comenzó con un hallazgo que, en apariencia, no llamaba la atención. Un colchón abandonado en un descampado, cerca de la intersección de las avenidas Naranjal y Pacasmayo, se convirtió en el centro de una investigación policial que, con el paso de los días, reveló una historia marcada por el engaño, la violencia y el silencio.

Durante varias horas, la identidad de la mujer encontrada sin vida permaneció en reserva. La ausencia de documentos y el estado del cuerpo dificultaron cualquier reconocimiento inmediato. Solo después de los exámenes de necropsia y de un minucioso trabajo de investigación surgieron pistas que permitieron ponerle nombre a la víctima.

Un tatuaje visible en uno de sus brazos resultó determinante. Ese detalle, difundido por los medios, activó el testimonio de un hombre en Ecuador que, al ver las imágenes, identificó a la mujer como su pareja. Desde ese momento, el caso dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una historia con vínculos transnacionales, una familia golpeada por la tragedia y una investigación que sigue abierta.

La Policía Nacional confirmó que la mujer hallada dentro del colchón fue identificada como Jennifer Lisbeth Mendoza, ciudadana ecuatoriana y madre de cuatro hijos. Según la información difundida en el programa Buenos Días Perú, la víctima salió de la provincia de Guayas con destino al Perú tras comentar a su pareja que encontró una oportunidad laboral en Lima.

El hombre relató que el viaje se realizó primero por vía terrestre hasta Tumbes y luego en avión hacia la capital. “Ella viajó acá a Perú recién el 11 de enero. Fue a Tumbes y de Tumbes vino acá a Lima”, declaró en entrevista televisiva. Desde ese día, el contacto entre ambos se interrumpió.

El reconocimiento se dio gracias a un tatuaje con el nombre “Ariel” y una corona. “Por el tatuaje, porque tiene mi nombre”, explicó el hombre, quien también mostró un tatuaje similar con el nombre de ella. La difusión de ese detalle permitió a la familia confirmar la identidad de la víctima.

El recorrido final y la versión del mototaxista

Hallan cadáver dentro de un colchón en San Martín de Porres y Fiscalía inicia investigación por homicidio. (Foto composición: Infobae Perú/Fiscalía/Captura video: Difusión)

Las cámaras de seguridad resultaron clave para reconstruir el trayecto del colchón. Las imágenes captaron a un mototaxi que trasladó el objeto durante la mañana del 15 de enero hasta el descampado donde luego fue encontrado. Ese registro permitió identificar y detener al conductor, Darwin Cruz Vásquez, de 43 años.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el mototaxista, imputado por el presunto delito de homicidio calificado. Según su versión, recibió el encargo de desechar un colchón y negó conocer que en su interior se encontraba el cuerpo. “Pensaba que solo era basura”, sostuvo durante su declaración.

No obstante, las imágenes muestran una conducta que despertó sospechas, como el intento de cubrir la placa del vehículo. De acuerdo con el testimonio difundido por el programa periodístico, el hombre indicó que le ofrecieron 30 soles por el traslado, aunque solo recibió 10 mediante una aplicación de pago.

Lesiones y causa de muerte bajo investigación

Fiscalía investiga presunto homicidio tras hallazgo de un cuerpo dentro de un colchón en SMP. (Crédito: FB/@CarabaylloAlDia)

El informe de necropsia difundido por América Noticias detalló lesiones graves provocadas por arma blanca. Se evidenciaron laceraciones en las venas yugulares, el pulmón y el riñón izquierdos, además de heridas en el mesenterio. La causa de muerte se atribuye a un shock hipovolémico hemorrágico.

La Policía mantiene el caso bajo la figura de un posible feminicidio. Peritos de criminalística realizaron diligencias en un inmueble ubicado cerca del paradero Santa Rosa, en Los Olivos, donde se presume ocurrió el ataque. En ese lugar se aplicaron pruebas especializadas para detectar rastros biológicos.

Durante su declaración, el mototaxista mencionó a otras personas presuntamente vinculadas al hecho. Identificó a una mujer llamada Adriana, a un hombre conocido como Alex y a otro sujeto con el alias de “Dark”. Según su relato, estas personas contrataron el servicio y participaron en el traslado del colchón.

La Policía activó alertas en zonas fronterizas ante la posibilidad de que los implicados intenten salir del país. “Le dijeron que se esconda y que ellos se iban hacia Chile”, narró la periodista Carla Atencio durante la transmisión, al referirse a un mensaje que Cruz recibió después de la difusión de las imágenes.

El testimonio de la pareja y la falta de recursos

Caso de la mujer hallada en un colchón: la policía busca identificarla a partir de su tatuaje en el antebrazo| América Noticias

Desde Ecuador, la pareja de Mendoza expresó su intención de viajar a Lima para seguir el caso, aunque reconoció sus limitaciones económicas. “No tengo muchos recursos, trabajo en un taller, yo soy mecánico”, dijo con la voz entrecortada. El hombre confirmó que el viaje de la mujer no incluía pasaje de retorno y que ella no brindó mayores detalles sobre el trabajo que supuestamente realizaría.

La investigación continúa a cargo de la Policía Nacional del Perú, que coordina acciones con otras instancias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar responsabilidades. Mientras tanto, la historia de Jenniffer Lisbeth Mendoza expone los riesgos que enfrentan mujeres migrantes y deja al descubierto una cadena de hechos que aún busca respuestas.