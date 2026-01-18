Investigan feminicidio en SMP: Policía difunde tatuaje para identificar a mujer hallada dentro de un colchón

La necropsia reveló la crueldad del crimen: una mujer fue asesinada con numerosas heridas punzocortantes y su cuerpo fue escondido en un colchón| América Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el hallazgo de una mujer sin vida dentro de un colchón abandonado en un terreno de San Martín de Porres, Lima, tras confirmar que las lesiones provocadas por arma blanca ocasionaron su muerte.

De acuerdo con la necropsia difundida por América Noticias, se evidenció laceraciones en venas yugulares, pulmón y riñón izquierdos, así como heridas en el mesenterio. El caso se mantiene bajo investigación como un posible feminicidio.

La víctima, aún no identificada, presentaba un tatuaje de corona y el nombre “Ariel” en el antebrazo, dato que la policía considera crucial para su identificación. La mujer no portaba documentación al momento del hallazgo.

Mototaxista aseguró que cobró S/30 por el traslado

Autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que el testimonio de Darwin Cruz Vázquez, mototaxista que fue detenido, ha permitido avanzar en las diligencias. Cruz Vázquez relató a los agentes que recibió treinta soles por trasladar el colchón, bajo la creencia de que transportaba basura.

El conductor describió que recogió a dos hombres y a una mujer en un inmueble de la avenida Los Olivos, manzana B, lote 18, en la Asociación de Vivienda Los Pinos.

El comandante Henry Vilchez, jefe policial a cargo del caso, explicó que según las declaraciones reunidas, los tres sospechosos serían de nacionalidad extranjera. El mototaxista identificó a los hombres como “Alex” y “Dark”, y mencionó la presencia de una mujer cuya identidad se desconoce.

El sujeto responde al nombre de Darwin Cruz Vázquez, de 43 años de edad | Video: Aliados por la Seguridad

“Al parecer, están en fuga. Estoy coordinando con Frontera de Tumbes, con Tacna, para lograr la detención, porque en un WhatsApp, al aperturar el celular, le indica uno de ellos al chófer: ‘Me estoy yendo hacia Chile’, pero puede ser un distractor también”, señaló Vilchez.

La PNP ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar a la víctima a través del tatuaje registrado, considerando que este podría ser reconocido por familiares o conocidos. La policía investiga si uno de los sospechosos mantenía una relación de pareja con la mujer encontrada en el colchón.

Las autoridades continúan con las diligencias y el seguimiento de los presuntos responsables, sin descartar ninguna hipótesis.

Canales de ayuda

Línea 100: Servicio telefónico gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Atiende las 24 horas, los 365 días del año. Ofrece orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia familiar o sexual.

Centro de Emergencia Mujer (CEM): oficinas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que brindan atención integral (legal, psicológica y social) a quienes enfrentan situaciones de violencia familiar, sexual o de género.

Policía Nacional del Perú (PNP): La PNP brinda atención inmediata ante casos de violencia, riesgo o emergencia. El personal está capacitado para recibir denuncias, intervenir y derivar casos de violencia de género.

Chat 100: Plataforma virtual de atención confidencial, donde psicólogos y orientadores especializados atienden consultas y brindan soporte a través de chat en línea. El servicio está dirigido a personas en situación de violencia familiar o sexual, adolescentes con dudas sobre relaciones y ciudadanía, y público en general.