José Jerí ofrece disculpas públicas y defiende su gestión tras el escándalo del ‘Chifagate’ con el empresario chino Zhihua Yang

La visita al restaurante no fue registrada en la agenda oficial y generó controversia sobre la transparencia de las actividades presidenciales.

El presidente interino José Jerí se dirigió al país en un mensaje grabado tras la controversia generada por su reunión no registrada con el ciudadano chino Zhihua Yang, empresario con fuertes intereses en la economía peruana. La cita, conocida como el ‘Chifagate’, tuvo lugar la noche del 26 de diciembre de 2025 en un restaurante del distrito limeño de San Borja y ha desencadenado investigaciones parlamentarias, cuestionamientos sobre transparencia y sospechas de conflicto de intereses en el Ejecutivo.

En su pronunciamiento, Jerí defendió su estilo de gobierno cercano, asegurando que desde el inicio de su mandato ha priorizado “la presencia en las calles” y el contacto directo con la ciudadanía, aunque admitió que su proceder esa noche fue un error. “A todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, señaló.

El presidente interino de Perú, José Jerí, ofreció disculpas públicas tras ingresar encapuchado a un restaurante chifa en San Luis. (Presidencia de la República)

Cambio de versión

El mandatario sostuvo que la cena fue organizada por él mismo, y que participaron el ministro del Interior y su escolta. Recalcó que la conversación giró en torno a la futura celebración de la amistad Perú-China y negó cualquier contenido irregular en la reunión. “Si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo”, enfatizó.

La polémica surgió tras la difusión de imágenes de seguridad que muestran a Jerí entrando de forma discreta al local, sin dejar registro oficial. El hecho coincidió con el avance de proyectos legislativos para exonerar impuestos a la importación de cámaras de videovigilancia, y con licitaciones públicas donde las empresas de Yang, como América Capón SAC y Tenda Cerámicas AC, tienen experiencia y antecedentes de operaciones. Investigaciones periodísticas revelaron que Yang, radicado en Perú desde 2000, ha construido una red empresarial con nexos en sectores estratégicos, incluso vinculado profesionalmente a Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte.

José Jerí asegura que reunión sin registros en un chifa con empresario chino fue para coordinar evento por la Amistad Perú - China. TV Perú

El presidente Jerí, en su mensaje, insistió en que “ni ese día u otro me ha solicitado algún tipo de pedido o apoyo, o que interceda por él o por terceros”, y reiteró su disposición para colaborar con cualquier investigación: “Colaboraré como siempre, dando la cara sin esconderme”

El escándalo ha escalado aún más ante la evidencia de visitas reiteradas de Yang a Palacio de Gobierno en diciembre y enero, registradas en al menos tres ocasiones, y la presentación de proyectos de ley para exonerar impuestos a equipos de videovigilancia, en coincidencia con los intereses empresariales del ciudadano chino.

Ante este contexto, Jerí reconoció la sensibilidad de la opinión pública tras los casos recientes que involucran a expresidentes y empresarios, y prometió mayor transparencia en sus actividades: “No me permitiré cometer nuevamente un error de este tipo que debilite la confianza y expectativa en el gobierno”. El mandatario anunció que en adelante dejará registro público de sus actividades y reuniones, “para que las cosas buenas que uno hace no parezcan malas”.

Jerí admitió haber invitado al ministro del Interior y a su escolta a cenar en el local del empresario Zhihua Yang, contradiciendo su declaración inicial. (Presidencia de la República)

Cambios en la versión oficial

Durante la semana previa, tras reunirse con transportistas que anunciaron un paro, el presidente interino había declarado que no fue él quien organizó la reunión, sino que fue invitado por terceros.

En sus declaraciones a la prensa, Jerí explicó que acudió al restaurante como invitado y reiteró que no promovió el encuentro. “En principio, yo no convoqué la reunión. Yo fui a hacer otras actividades privadas”, sostuvo.

Este cambio de versión quedó evidenciado tras la difusión del video oficial en el que, de manera enfática, reconoce haber invitado al ministro y a su escolta a cenar en el local del empresario Yang.

El empresario Zhihua Yang y la reunión nocturna con José Jerí en un chifa

Reacciones y solicitud de información

La revelación del encuentro encapuchado, transmitida por el programa dominical Punto Final, motivó la intervención de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que solicitó al mandatario información sobre la reunión y los motivos de su realización fuera de la agenda oficial.

En respuesta, José Jerí reiteró que no tiene nada que ocultar y manifestó su disposición para acudir a la comisión y colaborar con las investigaciones legislativas. “No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer y lo cierto es que cuando me convoquen yo iré”, señaló.

José Jerí asistirá a la Comisión de Fiscalización para dar explicaciones por cena con empresario chino: “No tengo nada que temer”

Cabe mencionar que el empresario Zhihua Yang es propietario del chifa donde se produjo el encuentro y figura en los registros oficiales del Despacho Presidencial como visitante en al menos tres oportunidades entre diciembre y enero.

El 12 de diciembre permaneció 53 minutos en Palacio de Gobierno, el 29 de diciembre estuvo cerca de tres horas en una reunión que habría sostenido con la secretaria de Comunicaciones, Johana Ocampos, y el 5 de enero volvió a ingresar por una hora y 17 minutos.

Tras revelarse el caso, integrantes de la comunidad china en Perú pusieron en duda la explicación oficial sobre el supuesto vínculo de Yang con la organización de la efeméride bilateral, ya que no existen antecedentes de coordinaciones entre presidentes y empresarios para esta celebración.

La cena con el empresario Zhihua Yang se justificó en la futura celebración del Día de la Amistad Perú-China, programada para el 1 de febrero. (Presidencia de la República)

Citación en el Congreso

La Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado formalmente a Jerí para esclarecer los alcances de la reunión, mientras que legisladores como Carlos Zeballos y Elvis Vergara han solicitado acceso a videos y registros para determinar si existió lobby o beneficio irregular para empresas vinculadas a Yang, especialmente en torno a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la reestructuración de empresas estatales como Petroperú.

Finalmente, el ‘Chifagate’ ha obligado al presidente interino a prometer de “seguir dando la cara” y garantizar que la agenda nacional no se vea distraída por nuevos escándalos.