Las reuniones de José Jerí con Zhihua Yang: del Congreso al chifa y Palacio de Gobierno

Durante su etapa congresal, Jerí mostró una participación activa en actividades vinculadas a la República Popular China. Asistió a cenas con el embajador chino, sostuvo reuniones de trabajo con asociaciones civiles y empresas de ese país

Un análisis detallado de las múltiples reuniones y conexiones entre el político peruano José Jerí y el empresario chino Johnny Yang. El reportaje revela los vínculos que se extienden desde el Congreso hasta la presidencia, involucrando a otras figuras políticas. YouTube La Encerrona

Las reuniones entre el hoy presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang no comenzaron con la cita a escondidas del 26 de diciembre en un chifa. Por el contrario, el vínculo entre ambos se fue construyendo de manera progresiva desde que Jerí ejercía como congresista, en un contexto marcado por una intensa agenda de acercamiento político y económico con la República Popular China.

Según reveló La Encerrona, el 4 de octubre de 2024, cuando José Jerí aún se desempeñaba como parlamentario, organizó en el Congreso un evento sobre el impacto económico de las relaciones bilaterales entre Perú y China. Entre los seis participantes figuró Zhihua Yang, quien ingresó alrededor de las cuatro de la tarde, se sentó frente a frente con Jerí y posó sonriente junto a él en la fotografía de cierre.

El empresario Zhihua Yang y
El empresario Zhihua Yang y la reunión nocturna con José Jerí en un chifa

Ese episodio no fue aislado. Durante su etapa congresal, Jerí mostró una participación activa en actividades vinculadas a la República Popular China. Asistió a cenas con el embajador chino, sostuvo reuniones de trabajo con asociaciones civiles chinas y mantuvo contactos con empresas navieras como COSCO Shipping, propietaria del puerto de Chancay. En septiembre de 2024 participó en eventos organizados por la embajada china y, ese mismo año, fue uno de los congresistas elegidos para cenar con el embajador del país asiático.

Apenas asumió la Presidencia de la República, uno de sus primeros encuentros oficiales fue precisamente con el embajador chino y con representantes de empresas tecnológicas de ese país, en una reunión enfocada en el abordaje de la inseguridad ciudadana.

Zhihua Yang y su red de vínculos políticos en el Perú

Zhihua Yang, empresario chino cercano a los círculos de poder, mantiene vínculos con la embajada de su país en el Perú y, desde hace algunos años, con actores relevantes de la política nacional. En julio de 2024, formó parte de la delegación que acompañó a Dina Boluarte en su viaje a China, según fotografías difundidas por el periodista Carlos Viguria.

Además, una empresa vinculada a Yang contrató a Nicanor Boluarte. El empresario también ha sostenido reuniones con diversos congresistas. En diciembre del año pasado se reunió con María Agüero (Perú Libre), con la fujimorista Auristela Obando y con el exfujimorista Luis Cordero Hon Tai.

Luis Cordero Jon Tay también
Luis Cordero Jon Tay también tiene una denuncia en la Comisión de Ética por su presunta participación en la red de espionaje de 'El Español'. Foto: Congreso

El vínculo más estrecho se da, precisamente, con Hon Tai. Ambos coincidieron en el evento organizado por Jerí en el Congreso y compartieron la directiva de tres asociaciones: la Cámara Perú Asia-Pacífico, el Diario Cultural APEC del Perú y la Cooperativa Protectora Peruana China, todas ellas actualmente dadas de baja.

Las visitas de Zhihua Yang a Palacio de Gobierno

Ya con José Jerí en la Presidencia, Zhihua Yang volvió a aparecer en los registros oficiales. Según el registro de visitas del Despacho Presidencial, el empresario ingresó a Palacio de Gobierno en al menos tres oportunidades entre diciembre y enero.

La primera visita se produjo el 12 de diciembre, cuando permaneció 53 minutos en la sede presidencial. La segunda ocurrió el 29 de diciembre, apenas días después de la cena en el chifa, y se prolongó por tres horas. De acuerdo con el registro, esa reunión habría sido con Johana Ocampos, secretaria de Comunicaciones de Palacio. Un tercer ingreso se registró el 5 de enero, con una duración de una hora y 17 minutos.

Aunque ninguna de estas visitas figura como una reunión directa con el presidente, todas estuvieron vinculadas al área de Comunicación Estratégica y Prensa, lo que ha generado interrogantes sobre el rol que cumple el empresario dentro del entorno gubernamental.

