Cena escondida de José Jerí en chifa: Comisión de Fiscalización pide explicaciones por encuentro con empresario chino

Zhihua Yang, el empresario que conversó con el mandatario no es ajeno a la política del país. También participó en la comitiva del viaje a China de Dina Boluarte

La Comisión de Fiscalización del Congreso ha enviado un oficio al presidente José Jerí solicitando información urgente sobre una reunión no registrada que sostuvo con un empresario chino el pasado 26 de diciembre en un chifa. Canal N

No será citado. La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Elvis Vergara, envió un oficio al presidente interino José Jerí para solicitar información respecto al discreto encuentro que tuvo con el empresario chino Zhihua Yang la noche del 26 de diciembre.

En el oficio, se requiere al mandatario que entregue con urgencia información respecto a los temas que se trataron en el encuentro y el motivo por el que este no estuvo en su calendario de actividades oficiales.

Estas son las primeras acciones que toma el grupo de trabajo, tras la revelación hecha por el dominical Punto Final acerca de la reunión extraoficial del mandatario. Sin embargo, pese a pedidos de algunos congresistas de bancadas de oposición, Jerí Oré no será citado.

Cabe señalar, que en sus primeros descargos el mandatario adelantó que el motivo de la reunión fue coordinar actividades por el Día de la Amistad Perú–China, que se celebrará el 1 de febrero.

“A veces uno hace cosas buenas que parecen malas”, señaló el presidente.

Zhihua Yang: perfil del empresario chino

Zhihua Yang es un empresario chino con presencia activa en el ecosistema empresarial peruano y con vínculos que se extienden hacia el ámbito político. Su nombre aparece asociado a diversas compañías que operan desde un mismo inmueble ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, lugar donde también se realizó una de sus reuniones con el presidente interino José Jerí. En ese edificio funcionan varias firmas relacionadas con capitales chinos, entre ellas Tengda Cerámica S.A.C., empresa que en el pasado obtuvo contratos con el Estado peruano y que, además, contrató servicios profesionales de Nicanor Boluarte durante los años 2023 y 2024.

Yang figura, además, como gerente general de Hidroeléctrica América S.A.C., compañía que cuenta con la concesión del proyecto Hidroeléctrica Pachachaca 2, en la región Apurímac. A esta se suma América Capon S.A.C., otra empresa vinculada al empresario que también contrató a Nicanor Boluarte en 2023. Estas relaciones empresariales han colocado a Yang bajo el foco público, no solo por la naturaleza de sus negocios, sino por la coincidencia de nombres y espacios con actores relevantes del poder político reciente.

El dominical Punto Final recordó que Zhihua Yang ya había sido mencionado anteriormente en relación con viajes a China realizados en 2024, en los que participaron congresistas y personas cercanas a círculos políticos de alto nivel. Según información difundida por el periodista Carlos Viguria, el empresario formó parte de la delegación que acompañó a Dina Boluarte en su viaje a China en julio de ese año, con presencia en actividades de alto nivel junto a autoridades del país asiático.

Zhihua Yang: Sus otras reuniones con el mandatario

La cena del 26 de diciembre no fue el único acercamiento. Según el registro de visitas del Despacho Presidencial, Zhihua Yang ingresó a Palacio de Gobierno en al menos tres oportunidades entre diciembre y enero. La primera fue el 12 de diciembre, con una permanencia de 53 minutos.

Un análisis detallado de las múltiples reuniones y conexiones entre el político peruano José Jerí y el empresario chino Johnny Yang. El reportaje revela los vínculos que se extienden desde el Congreso hasta la presidencia, involucrando a otras figuras políticas. YouTube La Encerrona

Luego, el 29 de diciembre, permaneció tres horas en Palacio en una reunión que habría sido con Johana Ocampos, secretaria de Comunicaciones. Finalmente, el 5 de enero volvió a ingresar por una hora y 17 minutos. Aunque estas visitas no figuran como encuentros directos con el presidente, todas estuvieron vinculadas al área de Comunicación Estratégica y Prensa, lo que mantiene bajo observación el rol que cumple el empresario en el entorno gubernamental.

