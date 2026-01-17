Vanessa López responde tras críticas por estar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Nadie nos quita lo bailado”

Vanessa López responde tras críticas por estar en ‘La Casita’ del concierto de Bad Bunny. "Hablen lo que hablen, estuvimos ahí"

El regreso de Bad Bunny al Estadio Nacional de Lima el viernes 16 de enero no solo marcó una noche histórica para miles de fanáticos, sino que también encendió el debate en redes sociales por la selección de figuras invitadas al segmento de ‘La Casita’.

Este espacio, que se ha consolidado como uno de los puntos más altos de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, reúne a celebridades locales seleccionadas por el propio artista para compartir un momento especial sobre el escenario.

En la primera fecha en Lima, la presencia de Natalie Vértiz, reconocida modelo y conductora, acompañada de su esposo Yaco Eskenazi, fue celebrada por el público y ampliamente destacada en medios. Sin embargo, junto a ella estuvieron también otras figuras como Miranda Salaverry, Gabriela Álava y Vanessa López (ex de Tomate Barraza), cuya participación generó sorpresa y controversia.

Críticas y reacciones en redes sociales: “Solo conocía a Natalie”

La selección de invitadas a ‘La Casita’ generó opiniones divididas entre los asistentes y usuarios en plataformas como X, TikTok e Instagram. Muchos resaltaron el protagonismo de Natalie Vértiz, mientras que la presencia de las demás figuras fue puesta en duda por parte del público, que no las consideraba suficientemente conocidas o representativas.

“A la única que reconozco es Natalie”, “Mi Natalie es la única famosa ahí”, “¿Cómo llegaron ahí? Solo conocía a mi Natalie”, fueron algunos de los comentarios más repetidos. Otros usuarios criticaron el exceso de invitados en el escenario y la falta de “artistas de verdad”, comparando el segmento con conocidos programas de la televisión local: “Parecía la casita de JB”, “Puras chicas realitys en lugar de invitar a artistas”, “Estuvo muy lleno, eso le quitó el nivel, parecía mercado”.

Incluso hubo quienes bromearon con el ambiente sobrecargado: “Era horrible esa casa, demasiada gente, Bad Bunny no podía ni pasar y solo estaba en el techo”, “Parecía la casa de los Gonzáles”.

Vanessa López responde sin rodeos a las críticas

Frente a la avalancha de comentarios negativos y cuestionamientos, Vanessa López optó por una respuesta sencilla y contundente en sus redes sociales. Compartiendo fotos de su experiencia en el show, la modelo escribió: “Así hablen, lo que hablen. Estuvimos en la casita”.

Su publicación fue interpretada como un mensaje de seguridad y orgullo por haber formado parte de uno de los momentos más icónicos del espectáculo, restando importancia a los detractores y reafirmando su presencia junto a otras figuras del entretenimiento nacional.

El valor de la experiencia: vivir el show desde dentro

Para Vanessa López y el resto de invitadas, la oportunidad de estar en ‘La Casita’ de Bad Bunny representó una experiencia única y un reconocimiento a su trayectoria en la televisión, la moda o el entretenimiento. Más allá de la polémica, las imágenes difundidas muestran a las celebridades disfrutando el concierto desde un espacio privilegiado, compartiendo la energía y la emoción junto al público y el propio artista.

El segmento de ‘La Casita’ se ha convertido en una tradición de la gira de Bad Bunny, permitiendo que cada país tenga su propio momento de sorpresa y cercanía entre las estrellas locales y el cantante puertorriqueño.

La dinámica de ‘La Casita’: ¿cómo se eligen a los invitados?

En cada ciudad, Bad Bunny y su equipo seleccionan a celebridades locales para participar en ‘La Casita’, buscando crear un ambiente festivo y representativo de la escena cultural del país. Si bien el criterio de selección no siempre es público, la idea es sumar personalidades que generen conversación y aporten diversidad al espectáculo.

En Lima, la combinación de figuras de la televisión, la moda y los realities generó sorpresa, pero también sirvió para que el momento se viralizara y se convirtiera en tema de conversación nacional. Para el segundo show de Lima, no sé sabe quiénes formarán parte de ‘La Casita’, pero se espera que sean mayor cantidad de personas conocidas.

