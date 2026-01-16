Concierto de Bad Bunny EN VIVO HOY: minuto a minuto del show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional de Lima

Miles de fanáticos de Bad Bunny se congregaron desde la madrugada frente al Estadio Nacional de Lima para asegurar un lugar privilegiado en el primer concierto del artista puertorriqueño en la capital peruana , programado para las 21:00 de este viernes 16 de enero. La expectativa por el evento, que marca el inicio de una serie de dos presentaciones del intérprete en Lima, generó largas filas y espacios ocupados desde tempranas horas, con jóvenes que buscan la mejor ubicación en las zonas platinum y VIP del recinto .

A pocas horas del inicio del primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, los alrededores del recinto se han transformado en un gran mercado ambulante donde vendedores ofrecen una amplia variedad de productos alusivos al artista puertorriqueño. La fiebre por el show ha impulsado la creatividad de los comerciantes informales, quienes han preparado desde camisetas y sombreros hasta accesorios inspirados en la iconografía y los discos más recientes del intérprete de “Un Preview”.

Un usuario, que responde al nombre Alexander Tazza, sorprendió en redes sociales al publicar un video donde muestra que pudo observar “la casita” de Bad Bunny utilizando un dron desde su propio departamento . “Quise ver la casita de Bad Bunny desde mi piso y pues se logró”, escribió el internauta, que no dudó en compartir las imágenes con otros usuarios en la antesala al primer concierto del artista puertorriqueño en el Estadio Nacional. El video generó impacto inmediato y abrió un debate sobre la legalidad de estas prácticas en espectáculos masivos.

El regreso de Bad Bunny a Lima ya tiene fecha confirmada y expectativa máxima . El artista puertorriqueño prepara su desembarco en la capital peruana para presentar el tour Debí Tirar Más Fotos , una gira que despierta entusiasmo entre miles de seguidores. La ronda de presentaciones en el país incluirá dos conciertos en el Estadio Nacional, donde el intérprete de “Monaco” se propone repasar sus mayores éxitos y sorprender con nuevas canciones.

Los conciertos de Bad Bunny en Lima reunirán a miles de fanáticos en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero. Ambos shows agotaron todas las localidades semanas atrás y se perfilan como uno de los eventos musicales más grandes del año en la capital peruana. El fenómeno del artista, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, ha generado un gran entusiasmo entre el público.

Un antiguo comentario publicado en redes sociales volvió a colocar a Miranda Capurro en el centro de la polémica digital . Usuarios recuperaron un mensaje de 2022 en el que la influencer afirmaba no ser seguidora de Bad Bunny , lo que generó cuestionamientos luego de que ella compartiera recientemente su entusiasmo por la llegada del artista al Perú.

¿Qué es la Casita en el show de Bad Bunny?

La llegada de Bad Bunny a Perú ha despertado una gran expectativa en torno a su espectáculo en el Estadio Nacional, y uno de los elementos que más curiosidad genera es ‘La Casita’. Esta estructura escenográfica, inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña, acompaña al artista en el “Debí Tirar Más Fotos World Tour” y se ha convertido en el sello visual de la gira.

Más que un simple decorado, ‘La Casita’ simboliza el vínculo del cantante con sus raíces y la cultura de Puerto Rico, aportando un toque íntimo y personal a cada show. Además, funciona como un espacio exclusivo dentro del escenario al que solo algunos pocos pueden acceder durante el concierto.

La posibilidad de estar en ‘La Casita’ ha generado debate e interés entre los fanáticos peruanos. Mientras muchos consideran que el acceso debería reservarse a quienes adquirieron entradas especiales, otros proponen que figuras del espectáculo local también sean invitadas a participar de la experiencia.

El mecanismo de selección de los invitados a ‘La Casita’ varía en cada ciudad, pero suele combinar seguidores que adquieren entradas VIP y personalidades del entretenimiento. En cada presentación, este espacio se convierte en un punto privilegiado desde el cual vivir de cerca la energía y el espectáculo de Bad Bunny, reforzando la conexión entre el artista y su público.