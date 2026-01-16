Perú

Concierto de Bad Bunny EN VIVO HOY: minuto a minuto del show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional de Lima

El cantante boricua interpretará sus mejores canciones como parte de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos World Tour’ en dos conciertos en Perú.

20:16 hsHoy

Bad Bunny en Perú: Largas filas y expectativa por el primer concierto del ‘Conejo Malo’

Miles de jóvenes acamparon desde la madrugada frente al Estadio Nacional para asegurar un lugar privilegiado en las zonas platinum y VIP del esperado show.

Largas colas a las afueras del estadio Nacional para el concierto de Bad Bunny. América TV

Miles de fanáticos de Bad Bunny se congregaron desde la madrugada frente al Estadio Nacional de Lima para asegurar un lugar privilegiado en el primer concierto del artista puertorriqueño en la capital peruana, programado para las 21:00 de este viernes 16 de enero. La expectativa por el evento, que marca el inicio de una serie de dos presentaciones del intérprete en Lima, generó largas filas y espacios ocupados desde tempranas horas, con jóvenes que buscan la mejor ubicación en las zonas platinum y VIP del recinto.

20:16 hsHoy

Sombreros, camisetas y sapitos: furor por los productos alusivos a Bad Bunny en la previa del concierto en Lima

Vendedores ambulantes ofrecen accesorios inspirados en el artista puertorriqueño a las afueras del Estadio Nacional, con precios y diseños para todos los gustos.

En los exteriores del Estadio Nacional, los fanáticos de Bad Bunny pueden encontrar una gran variedad de productos para armar su atuendo. Desde polos y gorras hasta los icónicos sombreros de paja y lentes, todo está listo para el esperado concierto. Latina TV

A pocas horas del inicio del primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, los alrededores del recinto se han transformado en un gran mercado ambulante donde vendedores ofrecen una amplia variedad de productos alusivos al artista puertorriqueño. La fiebre por el show ha impulsado la creatividad de los comerciantes informales, quienes han preparado desde camisetas y sombreros hasta accesorios inspirados en la iconografía y los discos más recientes del intérprete de “Un Preview”.

20:15 hsHoy

Usuario muestra “la casita” de Bad Bunny en el Estadio Nacional con un dron y genera debate en redes: “Es ilegal”

El video viral mostró la estructura central del concierto en Lima, pero generó advertencias por posibles sanciones legales ante el uso de drones sin autorización.

Usuario mostró cómo se ve la casita de Bad Bunny a través de su drone. TikTok

Un usuario, que responde al nombre Alexander Tazza, sorprendió en redes sociales al publicar un video donde muestra que pudo observar “la casita” de Bad Bunny utilizando un dron desde su propio departamento. “Quise ver la casita de Bad Bunny desde mi piso y pues se logró”, escribió el internauta, que no dudó en compartir las imágenes con otros usuarios en la antesala al primer concierto del artista puertorriqueño en el Estadio Nacional. El video generó impacto inmediato y abrió un debate sobre la legalidad de estas prácticas en espectáculos masivos.

20:15 hsHoy

Bad Bunny en Lima: Este es el posible setlist para sus dos conciertos en el Estadio Nacional

El popular ‘Conejo Malo’ alista sus maletas para volver a Lima y hacer vibrar a su público. Conoce que temas interpretaría en esas noches inolvidables

Bad Bunny en Lima: Este
Bad Bunny en Lima: Este es el posible setlist para sus dos conciertos en el Estadio Nacional

El regreso de Bad Bunny a Lima ya tiene fecha confirmada y expectativa máxima. El artista puertorriqueño prepara su desembarco en la capital peruana para presentar el tour Debí Tirar Más Fotos, una gira que despierta entusiasmo entre miles de seguidores. La ronda de presentaciones en el país incluirá dos conciertos en el Estadio Nacional, donde el intérprete de “Monaco” se propone repasar sus mayores éxitos y sorprender con nuevas canciones.

20:15 hsHoy

Bad Bunny en Lima: accesos, horario, recomendaciones y más para los conciertos del ‘Conejo Malo’

La llegada del puertorriqueño es una de las más esperadas del año. Conoce todos los detalles si vas a ir a uno de sus conciertos

Bad Bunny: precio y venta
Bad Bunny: precio y venta de entradas para el concierto del 'Conejo Malo'.

Los conciertos de Bad Bunny en Lima reunirán a miles de fanáticos en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero. Ambos shows agotaron todas las localidades semanas atrás y se perfilan como uno de los eventos musicales más grandes del año en la capital peruana. El fenómeno del artista, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, ha generado un gran entusiasmo entre el público.

20:15 hsHoy

Miranda Capurro responde a críticas por antiguo post sobre Bad Bunny: “ Yo solo quiero ir al concierto a disfrutarlo”

La influencer enfrentó cuestionamientos en redes tras reaparecer un antiguo mensaje donde decía no ser fan del boricua. La creadora respondió y defendió su derecho a cambiar de opinión sin ser atacada

Tras el resurgimiento de un video antiguo donde decía no ser fan de Bad Bunny, Miranda Capurro decidió aclarar su postura, defendiendo su derecho a disfrutar hoy de la música del artista puertorriqueño (TikTok)

Un antiguo comentario publicado en redes sociales volvió a colocar a Miranda Capurro en el centro de la polémica digital. Usuarios recuperaron un mensaje de 2022 en el que la influencer afirmaba no ser seguidora de Bad Bunny, lo que generó cuestionamientos luego de que ella compartiera recientemente su entusiasmo por la llegada del artista al Perú.

20:13 hsHoy

¿Qué es la Casita en el show de Bad Bunny?

La llegada de Bad Bunny a Perú ha despertado una gran expectativa en torno a su espectáculo en el Estadio Nacional, y uno de los elementos que más curiosidad genera es ‘La Casita’. Esta estructura escenográfica, inspirada en una vivienda tradicional puertorriqueña, acompaña al artista en el “Debí Tirar Más Fotos World Tour” y se ha convertido en el sello visual de la gira.

Más que un simple decorado, ‘La Casita’ simboliza el vínculo del cantante con sus raíces y la cultura de Puerto Rico, aportando un toque íntimo y personal a cada show. Además, funciona como un espacio exclusivo dentro del escenario al que solo algunos pocos pueden acceder durante el concierto.

La posibilidad de estar en ‘La Casita’ ha generado debate e interés entre los fanáticos peruanos. Mientras muchos consideran que el acceso debería reservarse a quienes adquirieron entradas especiales, otros proponen que figuras del espectáculo local también sean invitadas a participar de la experiencia.

El mecanismo de selección de los invitados a ‘La Casita’ varía en cada ciudad, pero suele combinar seguidores que adquieren entradas VIP y personalidades del entretenimiento. En cada presentación, este espacio se convierte en un punto privilegiado desde el cual vivir de cerca la energía y el espectáculo de Bad Bunny, reforzando la conexión entre el artista y su público.

Concierto de Bad Bunny en
Concierto de Bad Bunny en Lima: habilitan nuevas zonas 'Los Vecinos' y agregan La Casita'.
19:58 hsHoy

Accesos y zonas de ingreso

La organización ha dispuesto diferentes accesos al recinto, vinculados a zonas específicas para facilitar la circulación y el control de seguridad. Los puntos de ingreso estarán distribuidos así:

  • Av. Paseo de la República (Estación Metropolitano): acceso a Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A.
  • Av. Bauzate y Meza (con Av. Paseo de la República): acceso a Tribuna Norte, Tribuna Oriente y Zona VIP.
  • Av. 28 de Julio (con Av. Paseo de la República): acceso a Tribuna Norte y Tribuna Oriente.
  • Calle Madre de Dios (con Av. Petit Thouars): acceso a Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular.
  • Calle Saco Oliveros (con Av. Petit Thouars): acceso a Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation.
  • Calle Corpancho (con Av. Petit Thouars): acceso a Zona VIP y Tribuna Occidente.
Bad Bunny en Lima: accesos,
Bad Bunny en Lima: accesos, horario, recomendaciones y más para los conciertos del ‘Conejo Malo’
19:58 hsHoy

Recomendaciones para ir al show

La seguridad es una prioridad para la organización. El personal de seguridad estará presente en todos los accesos y zonas internas del estadio. Se recomienda evitar correr o empujar durante el ingreso y la salida, ubicar previamente las salidas de emergencia y seguir siempre las indicaciones del personal.

19:57 hsHoy

¿Qué está prohibido ingresar al Estadio Nacional?

Entre las principales restricciones para ingresar al recinto se encuentran: No está permitido el acceso con mochilas, cámaras profesionales ni botellas de ningún tipo.

No se puede ingresar con objetos contundentes, punzocortantes ni elementos que puedan considerarse peligrosos. La reventa de boletos está prohibida y la organización exhorta a no adquirir tickets en canales no autorizados.

Bad Bunny en Lima: accesos,
Bad Bunny en Lima: accesos, horario, recomendaciones y más para los conciertos del ‘Conejo Malo’

