Natalie Vértiz deslumbra en ‘La Casita’ de Bad Bunny y se lleva el aplauso del público: “Es la única conocida ahí”

El concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima vivió uno de sus momentos más comentados con la aparición de Natalie Vértiz en el segmento especial de La Casita, el viernes 16 de enero. La modelo y conductora peruana, acompañada de su esposo Yaco Eskenazi, se convirtió en la figura central de una noche que reunió a miles de fanáticos y marcó el regreso del artista puertorriqueño a la capital peruana tras cuatro años de ausencia.

El segmento de ‘La Casita’ se ha consolidado como uno de los puntos más altos de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’. En cada país, el cantante invita a celebridades locales, lo que añade un elemento de expectativa y sorpresa. En la primera fecha en Lima, Natalie Vértiz se robó la atención, siendo reconocida por su trayectoria en la moda y por su presencia en pasarelas internacionales representando a Perú. Este reconocimiento fue celebrado por el público, quienes también se mostraron sorprendidos al ver a Miranda Salaverry, Vanessa López (ex de Tomate Barraza) y Gabriela Álava (ex de Jean Deza) en el mismo lugar.

“A la única que reconozco es Natalie”, “Mi Natalie es la única famosa ahí”, “Cómo llegaron ahí, a la única que conozco es a Natalie”, “Solo conocía a mi Natalie”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Es así como Vértiz, Miranda Salaverry, Vanessa López, Gabriela Álava y más seguidores compartieron el escenario. Sin embargo, la presencia de Vértiz se destacó no solo por su popularidad, sino por su papel como referente nacional en el ámbito internacional.

A lo largo de su carrera, la modelo ha participado en eventos internacionales y ha sido embajadora de la moda peruana, un aspecto que fue recordado por los asistentes y por los usuarios de las redes sociales, quienes indicaron que “merecía estar” en la ‘La Casita’.

La gira de Bad Bunny en Lima se desarrolló en un contexto de alta demanda. Las dos fechas previstas en el Estadio Nacional agotaron sus entradas en pocas horas, un dato que resalta el poder de convocatoria del artista en el país. La expectativa se reflejó en la energía del público y en la amplia cobertura mediática previa al evento. El segmento de ‘La Casita’ es esperado por los asistentes en cada ciudad y, en esta ocasión, la participación de figuras peruanas reforzó el vínculo del artista con el público local.

Concierto no contó con teloneros

El espectáculo no contó con teloneros, una diferencia respecto a otras fechas de la gira. Esta ausencia fue notoria para los seguidores, que habían manifestado su interés en ver artistas nacionales en la antesala del show. A pesar de ello, la noche transcurrió con un ambiente festivo y un repertorio que incluyó los principales éxitos de Bad Bunny, así como referencias a la cultura peruana. En uno de los bloques del concierto, el músico puertorriqueño agradeció al público por el recibimiento y el apoyo constante a su carrera.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando, durante el desarrollo del espectáculo, Bad Bunny cometió un error en vivo al mencionar a Chile en vez de Perú. El lapsus generó una reacción inmediata en el público y se viralizó rápidamente en redes sociales. El artista se recuperó de la confusión y continuó el show, reforzando la conexión con los fanáticos peruanos a través de mensajes de agradecimiento y gestos hacia la cultura local.

La noche del viernes 16 de enero se consolidó como un hito en la agenda de conciertos de 2026 en Lima, con el espectáculo de Bad Bunny situándose como uno de los eventos musicales más esperados del año.

