Natalie Vértiz revela el detrás de cámaras de su llegada a ‘La Casita’ de Bad Bunny junto a Yaco Eskenazi

Acompañada de su esposo Yaco Eskenazi y su hermana Camila, Natalie Vértiz disfrutó del tour de Bad Bunny en Lima, convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche y emocionando a todos los asistentes.

Al finalizar el primer concierto de Bad Bunny en Lima, Natalie Vértiz respondió a la curiosidad de los fanáticos y contó cómo se gestó su sorpresiva aparición en ‘La Casita’, el segmento más esperado del espectáculo. La modelo relató que su ingreso a esta estructura no fue resultado de una coordinación previa, sino de una invitación espontánea mientras disfrutaba el show junto a sus amigos.

“Nos vieron y nos llevamos la casita”, afirmó ante un seguidor que la abordó a la salida del Estadio Nacional. Su participación, aplaudida por el público, se viralizó rápidamente.

La propia Vértiz compartió que su presencia en el escenario de Bad Bunny se definió en el momento, lo que generó aún más sorpresa entre los asistentes y en redes sociales, quienes imaginaron que había sigo elegida por su trayectoria como modelo.

Natalie Vértiz apareció en 'La Casita' de Bad Bunny.

“Cuéntanos un poco cómo se dio el terreno para estar en la casa”, preguntó un fanático. La modelo respondió: “Estábamos con mi amiga Miranda Salaverry y todos mis amigos, mis amigas, Yaco. Y bueno, nos vieron y nos llevamos la casita, ¿no? Nos llevamos la casita”, evitando dar mayores detalles.

La participación de Vértiz en ‘La Casita’ fue uno de los momentos más virales que tuvo el concierto, que marcó el regreso de Bad Bunny a Perú tras cuatro años de ausencia.

El show del viernes 16 de enero, parte de la gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’, agotó localidades en tiempo récord y reunió a miles de fanáticos en el principal escenario de la capital. La expectativa por la llegada del artista puertorriqueño se reflejó en la intensa cobertura mediática y la presencia de figuras destacadas de la farándula local.

Natalie Vértiz brilló en 'La Casita' de Bad Bunny. TikTok

La reacción de los usuarios

A lo largo del segmento, Natalie Vértiz no solo compartió el escenario con el cantante, sino también con su esposo, Yaco Eskenazi, y otras figuras invitadas, como Miranda Salaverry, Vanessa López (ex de Tomate Barraza) y Gabriela Álava (ex de Jean Deza). La audiencia reconoció la trayectoria internacional de Vértiz, quien ha representado al país en importantes pasarelas y certámenes de moda.

El formato de ‘La Casita’ se ha convertido en uno de los segmentos más esperados de los conciertos de Bad Bunny. En cada país, el artista invita a celebridades locales para compartir el escenario en un bloque que busca generar cercanía y conexión con el público. En el caso de Lima, la espontaneidad de la participación de Vértiz añadió un matiz especial al espectáculo.

“A la única que reconozco es Natalie”, “Mi Natalie es la única famosa ahí”, “Cómo llegaron ahí, a la única que conozco es a Natalie”, “Solo conocía a mi Natalie”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Seguidores de mostraron sorprendidos al reconocer en 'La Casita' solo a Natalie Vértiz. Tiktok/ Twitter

Durante la noche, Bad Bunny interactuó constantemente con el público peruano y agradeció el apoyo recibido desde el inicio de su carrera. El concierto se desarrolló sin teloneros, una decisión que fue notoria y comentada en redes sociales. La ausencia de un acto de apertura no disminuyó el entusiasmo ni la expectativa por el espectáculo, que incluyó un repertorio con los mayores éxitos del artista.

Por otro lado, el concierto de Bad Bunny en Lima fue noticia también por un lapsus en vivo, cuando el artista mencionó a Chile durante el evento. Este episodio no opacó el éxito del espectáculo, que se concretó con lleno total y una atmósfera de euforia. La conexión del cantante con el público peruano se reforzó a través de gestos y mensajes, en una noche que incluyó homenajes a la cultura local y momentos de alta interacción.

Bad Bunny gritó Chile en su primer concierto en Perú. @Blayox Ander

La próxima presentación de Bad Bunny en el Estadio Nacional está agendada para este sábado 17 de enero, en una segunda fecha que promete nuevas sorpresas y una respuesta similar del público.