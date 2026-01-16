Trágico accidente en Arequipa: bus que transportaba trabajadores mineros cae por un acantilado y deja 30 muertos y al menos 20 heridos

Tres trabajadores de la mina Inmaculada perdieron la vida tras la caída de un bus por un acantilado de 50 metros en Cotahuasi, provincia de La Unión, Arequipa. Foto: Geresa Arequipa

La tarde del jueves 15 de enero, Arequipa fue escenario de un grave accidente de tránsito que ha conmocionado a la región. Un bus que transportaba a trabajadores de la mina Inmaculada cayó por un acantilado de casi 50 metros mientras ascendía por una vía de la provincia de La Unión, dejando como saldo la muerte de tres personas y una veintena de heridos.

El siniestro se registró en el sector Mungui, cerca de la zona conocida como Tinya, en el distrito de Cotahuasi. De acuerdo con los reportes, la unidad minera iba en caravana junto a otros vehículos cuando, repentinamente, perdió el control y se precipitó por la pendiente, truncando la jornada laboral de decenas de trabajadores.

Las autoridades regionales y los equipos de emergencia respondieron con rapidez para auxiliar a los afectados, activando protocolos de traslado y atención médica. Mientras tanto, el resto de los buses de la caravana quedó detenido en la zona, en espera de asistencia policial y médica.

La trágica caída de bus que dejó tres fallecidos en Arequipa

El accidente se produjo aproximadamente a las 15:45 horas, cuando el bus de placa F5Q-966, propiedad de la empresa minera Inmaculada, inició el ascenso por la vía a la altura del sector Huamaniuj, superando Tinya, en Cotahuasi.

El siniestro ocurrió mientras el bus minero ascendía en caravana por la vía de Huamaniuj, quedando a punto de precipitarse 300 metros. Foto: AQP Noticias

Según informaron Exitosa Noticias y Diario Correo, la unidad cayó por un barranco de más de 50 metros y solo la presencia de un grupo de rocas evitó que la caída se extendiera hasta 300 metros, lo que podría haber agravado aún más las consecuencias.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Arequipa, el accidente ocasionó la muerte de tres personas. Entre las víctimas fatales se encuentra el conductor del vehículo y dos obreros mineros, cuyas identidades aún no han sido reveladas oficialmente. La noticia ha generado consternación en la comunidad minera y en la población local de la provincia de La Unión.

Acción de las autoridades tras la tragedia

Tras el accidente, la Gerencia Regional de Salud coordinó una respuesta inmediata movilizando ambulancias del Centro de Salud de Cotahuasi, junto con unidades del serenazgo y de la Policía Nacional del Perú. Esta intervención permitió que los heridos recibieran atención médica de emergencia en cuestión de minutos.

La GERESA, a través del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED), mantuvo comunicación permanente con la Red de Salud Castilla Condesuyos La Unión y el personal del centro de salud, garantizando el seguimiento y la referencia de los pacientes que requerían atención especializada hacia el Hospital de Aplao.

Paramédicos, serenazgo y la Policía Nacional del Perú trasladaron a veinte heridos al Centro de Salud de Cotahuasi, activando el protocolo de emergencia regional. Foto: Geresa Arequipa

El resto de los buses que formaban parte de la caravana minera permaneció estacionado en el sector Accorcca, a la espera de la llegada de las autoridades y la evaluación de la situación. La Policía Nacional del Perú se encargó de asegurar el área y brindar asistencia a los trabajadores que no resultaron heridos, mientras se iniciaban las primeras diligencias para esclarecer los hechos.

Relación de los heridos

La lista de personas que resultaron heridas en el accidente, según el informe de Exitosa Noticias y el comunicado de GERESA, es la siguiente:

Alex Brayan Consa Huaylla

Cirilo Lopez Parra

Dante Baylon Mamani Perez

Dilmer Manuel Huanaco Mansilla

Edgar Castro Castro

Edgar Maque Calla

Elmer Denys Mamani Mejia

Elvis Olger Chambi Condori

Guillermo Sebastian Cayani Espinoza

Jesús Alfredo Chipana Chuctaya

Jesús Manuel Torres Quispe

Jonathan Robert del Carpio Valderrama

José Carlos Zegarra Aguilar

Juan Carlos Villanueva Aranibar

Junior Martin Chauca Miguel

Leidy Kelly Calcina Yllasaca

Lino Román Huanca Mercado

Mario Alonso León Mayta

Mijael César Hercilla Cruz

Nativo Adrián Fernández Tintaya

Todos ellos fueron trasladados al Centro de Salud de Cotahuasi para ser evaluados y estabilizados. Según la GERESA, se activó el sistema de referencias y contrarreferencias para garantizar el traslado oportuno de los pacientes que requirieran atención médica especializada.

Investigación sobre las causas del accidente

Las causas que originaron el accidente aún son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Según informaron la Policía Nacional del Perú y la Gerencia Regional de Salud, se están recopilando testimonios y evaluando las condiciones de la vía y del vehículo.

Las autoridades de Arequipa investigan si fallas mecánicas, condiciones de la vía o factores humanos causaron el accidente en el sector Mungui. Foto: AQP Noticias

Hasta el momento no se ha precisado si la caída estuvo relacionada con fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas o factores humanos. Los peritos del sector Transporte y de la División de Accidentes de Tránsito trabajan en el lugar para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Las autoridades locales y regionales han anunciado que brindarán el apoyo necesario a las familias de las víctimas, mientras la comunidad minera y la provincia de La Unión permanecen a la espera de los resultados de la investigación y de posibles medidas para reforzar la seguridad en el transporte de trabajadores en zonas de riesgo.