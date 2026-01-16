Perú

Trágico accidente en Arequipa: bus que transportaba trabajadores mineros cae por un acantilado y deja 30 muertos y al menos 20 heridos

Entre los fallecidos se encuentran el conductor de la unidad y dos empleados de la minera Inmaculada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente las identidades de las víctimas

Guardar
Tres trabajadores de la mina
Tres trabajadores de la mina Inmaculada perdieron la vida tras la caída de un bus por un acantilado de 50 metros en Cotahuasi, provincia de La Unión, Arequipa. Foto: Geresa Arequipa

La tarde del jueves 15 de enero, Arequipa fue escenario de un grave accidente de tránsito que ha conmocionado a la región. Un bus que transportaba a trabajadores de la mina Inmaculada cayó por un acantilado de casi 50 metros mientras ascendía por una vía de la provincia de La Unión, dejando como saldo la muerte de tres personas y una veintena de heridos.

El siniestro se registró en el sector Mungui, cerca de la zona conocida como Tinya, en el distrito de Cotahuasi. De acuerdo con los reportes, la unidad minera iba en caravana junto a otros vehículos cuando, repentinamente, perdió el control y se precipitó por la pendiente, truncando la jornada laboral de decenas de trabajadores.

Las autoridades regionales y los equipos de emergencia respondieron con rapidez para auxiliar a los afectados, activando protocolos de traslado y atención médica. Mientras tanto, el resto de los buses de la caravana quedó detenido en la zona, en espera de asistencia policial y médica.

La trágica caída de bus que dejó tres fallecidos en Arequipa

El accidente se produjo aproximadamente a las 15:45 horas, cuando el bus de placa F5Q-966, propiedad de la empresa minera Inmaculada, inició el ascenso por la vía a la altura del sector Huamaniuj, superando Tinya, en Cotahuasi.

El siniestro ocurrió mientras el
El siniestro ocurrió mientras el bus minero ascendía en caravana por la vía de Huamaniuj, quedando a punto de precipitarse 300 metros. Foto: AQP Noticias

Según informaron Exitosa Noticias y Diario Correo, la unidad cayó por un barranco de más de 50 metros y solo la presencia de un grupo de rocas evitó que la caída se extendiera hasta 300 metros, lo que podría haber agravado aún más las consecuencias.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Arequipa, el accidente ocasionó la muerte de tres personas. Entre las víctimas fatales se encuentra el conductor del vehículo y dos obreros mineros, cuyas identidades aún no han sido reveladas oficialmente. La noticia ha generado consternación en la comunidad minera y en la población local de la provincia de La Unión.

Acción de las autoridades tras la tragedia

Tras el accidente, la Gerencia Regional de Salud coordinó una respuesta inmediata movilizando ambulancias del Centro de Salud de Cotahuasi, junto con unidades del serenazgo y de la Policía Nacional del Perú. Esta intervención permitió que los heridos recibieran atención médica de emergencia en cuestión de minutos.

La GERESA, a través del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED), mantuvo comunicación permanente con la Red de Salud Castilla Condesuyos La Unión y el personal del centro de salud, garantizando el seguimiento y la referencia de los pacientes que requerían atención especializada hacia el Hospital de Aplao.

Paramédicos, serenazgo y la Policía
Paramédicos, serenazgo y la Policía Nacional del Perú trasladaron a veinte heridos al Centro de Salud de Cotahuasi, activando el protocolo de emergencia regional. Foto: Geresa Arequipa

El resto de los buses que formaban parte de la caravana minera permaneció estacionado en el sector Accorcca, a la espera de la llegada de las autoridades y la evaluación de la situación. La Policía Nacional del Perú se encargó de asegurar el área y brindar asistencia a los trabajadores que no resultaron heridos, mientras se iniciaban las primeras diligencias para esclarecer los hechos.

Relación de los heridos

La lista de personas que resultaron heridas en el accidente, según el informe de Exitosa Noticias y el comunicado de GERESA, es la siguiente:

  • Alex Brayan Consa Huaylla
  • Cirilo Lopez Parra
  • Dante Baylon Mamani Perez
  • Dilmer Manuel Huanaco Mansilla
  • Edgar Castro Castro
  • Edgar Maque Calla
  • Elmer Denys Mamani Mejia
  • Elvis Olger Chambi Condori
  • Guillermo Sebastian Cayani Espinoza
  • Jesús Alfredo Chipana Chuctaya
  • Jesús Manuel Torres Quispe
  • Jonathan Robert del Carpio Valderrama
  • José Carlos Zegarra Aguilar
  • Juan Carlos Villanueva Aranibar
  • Junior Martin Chauca Miguel
  • Leidy Kelly Calcina Yllasaca
  • Lino Román Huanca Mercado
  • Mario Alonso León Mayta
  • Mijael César Hercilla Cruz
  • Nativo Adrián Fernández Tintaya
  • Alex Brayan Consa Huaylla
  • Cirilo Lopez Parra
  • Dante Baylon Mamani Perez
  • Dilmer Manuel Huanaco Mansilla
  • Edgar Castro Castro
  • Edgar Maque Calla
  • Elmer Denys Mamani Mejia
  • Elvis Olger Chambi Condori
  • Guillermo Sebastian Cayani Espinoza
  • Jesús Alfredo Chipana Chuctaya
  • Jesús Manuel Torres Quispe
  • Jonathan Robert del Carpio Valderrama
  • José Carlos Zegarra Aguilar
  • Juan Carlos Villanueva Aranibar
  • Junior Martin Chauca Miguel
  • Leidy Kelly Calcina Yllasaca
  • Lino Román Huanca Mercado
  • Mario Alonso León Mayta
  • Mijael César Hercilla Cruz
  • Nativo Adrián Fernández Tintaya

Todos ellos fueron trasladados al Centro de Salud de Cotahuasi para ser evaluados y estabilizados. Según la GERESA, se activó el sistema de referencias y contrarreferencias para garantizar el traslado oportuno de los pacientes que requirieran atención médica especializada.

Investigación sobre las causas del accidente

Las causas que originaron el accidente aún son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes. Según informaron la Policía Nacional del Perú y la Gerencia Regional de Salud, se están recopilando testimonios y evaluando las condiciones de la vía y del vehículo.

Las autoridades de Arequipa investigan
Las autoridades de Arequipa investigan si fallas mecánicas, condiciones de la vía o factores humanos causaron el accidente en el sector Mungui. Foto: AQP Noticias

Hasta el momento no se ha precisado si la caída estuvo relacionada con fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas o factores humanos. Los peritos del sector Transporte y de la División de Accidentes de Tránsito trabajan en el lugar para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Las autoridades locales y regionales han anunciado que brindarán el apoyo necesario a las familias de las víctimas, mientras la comunidad minera y la provincia de La Unión permanecen a la espera de los resultados de la investigación y de posibles medidas para reforzar la seguridad en el transporte de trabajadores en zonas de riesgo.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoArequipaMina InmaculadaGerencia Regional de SaludPolicía Nacional del PerúCotahuasiLa Uniónperu-noticias

Más Noticias

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

La Autoridad Tributaria ha decidido igualar la situación de baja definitiva –extinción del RUC– con un procedimiento societario de disolución, liquidación y extinción

¿Dar de baja el RUC

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

La exvicepresidenta se ha robado el show en redes sociales al mostrarse sonriente y llena de energía, dejando de lado su faceta seria para demostrar que también brilla al ritmo de la bachata junto a su instructor

Mercedes Aráoz cambia la política

Quién es Taya Beller, el último refuerzo de Universitario para pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley

La norteamericana fue presentada en el último día del libro de pases y se convierte en la incorporación final del equipo crema para luchar por su primer campeonato en vóley femenino

Quién es Taya Beller, el

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago Ormeño y los otros futbolistas peruanos que buscan clubes en medio del inicio de la Liga 1 2026

Los tres futbolistas, que en algún momento integraron la selección nacional, están en búsqueda de un nuevo club y el campeonato peruano es una vidriera ideal para seguir prolongado sus respectivas trayectorias

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago

Darinka Ramírez presume su barriguita de embarazo y revela cómo su hija asume el rol de hermana mayor: “Me derrito de amor”

La mamá de la última hija de Jefferson Farfán vive un embarazo lleno de amor y complicidad familiar

Darinka Ramírez presume su barriguita
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mercedes Aráoz cambia la política

Mercedes Aráoz cambia la política por la pista y deslumbra bailando bachata: “¡Regia Meche! Cada día bailas mejor”

Rafael López Aliaga: “Todo venezolano que el 28 de julio no esté con papeles en regla será enviado en barco (a su país)”

Martha Moyano feliz con suspensión de José Domingo Pérez: “Es una decisión justa”

Carlos Álvarez consultaba a Vladimiro Montesinos en el SIN antes de emitir su programa en canal estatal, señala Alfredo Benavides

Empresa de ciudadano chino que se reunió en secreto con José Jerí opera sin licencia en Ica

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez presume su barriguita

Darinka Ramírez presume su barriguita de embarazo y revela cómo su hija asume el rol de hermana mayor: “Me derrito de amor”

Pamela López apoya boda de Christian Cueva y Pamela Franco, pero les aclara: “Ahí es donde realmente vas a conocer a la persona”

Melissa Klug conmueve con mensaje tras denunciar a Bryan Torres por agresión a Samahara Lobatón: “Sácalo de tu vida”

Gianella Marquina comparte sentido mensaje tras brutal agresión a su hermana Samahara Lobatón

Samahara Lobatón: Los antecedentes de Bryan Torres y la vez que la modelo pidió auxilio tras denunciar fuerte agresión

DEPORTES

Quién es Taya Beller, el

Quién es Taya Beller, el último refuerzo de Universitario para pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago Ormeño y los otros futbolistas peruanos que buscan clubes en medio del inicio de la Liga 1 2026

Alfonso Barco dará el salto a Europa: volante peruano definió su nuevo destino tras su paso por el fútbol ecuatoriano

Agente de Jorge Fossati cuestionó con dureza a los directivos de Universitario: ”Hablas con gente que no tienen idea de fútbol”

Carlos Aparicio cuestiona el alto número de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “No le hace ningún favor al Perú”