Perú

La suspensión de la Beca Generación del Bicentenario afecta a jóvenes admitidos en universidades extranjeras

Un grupo considerable de postulantes se encuentra en incertidumbre tras la decisión del Pronabec, ya que el financiamiento para estudios en instituciones internacionales reconocidas quedó interrumpido sin un anuncio oficial o respuesta por parte de las autoridades

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Pronabec ha paralizado el programa de becas Bicentenario. Muchos de estos estudiantes ya deberían estar viajando para comenzar clases, pero el financiamiento no está garantizado. Ocurre Ahora / ATV

Numerosos jóvenes peruanos enfrentan la posibilidad de perder el acceso a las mejores universidades del mundo tras la suspensión de la Beca Generación del Bicentenario, según reportó en un informe exclusivo ATV.

De acuerdo con la información difundida, la Beca Generación del Bicentenario ha sido suspendida por decisión del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), organismo dependiente del Ministerio de Educación. La medida afecta a jóvenes que habían sido admitidos en instituciones de prestigio internacional como Oxford, Melbourne y Columbia.

Según testimonios recogidos por el citado medio, los afectados afirman que la decisión no fue comunicada con antelación y que el proceso de financiamiento quedó en pausa sin explicación directa. “Que de pronto no haya ni siquiera el respeto de decir: ‘¿Sabes qué? Este año no va a haber’”, expresó uno de los jóvenes entrevistados por el medio.

En esta tercera convocatoria de la Beca Jóvenes Bicentenario, a nivel nacional, pueden participar jóvenes entre los 18 y 29 años.
Cientos de jóvenes peruanos quedan sin acceso a universidades de prestigio mundial tras suspensión de la Beca Generación del Bicentenario.

Impacto en proyectos de vida

Ariana Figueroa Cornejo, una de las jóvenes afectadas, relató a ATV su situación. Con 23 años y una carta de admisión para la Maestría en Estudios de Desarrollo en Oxford, explicó: “La no continuidad de la Beca Generación del Bicentenario pone en suspenso proyectos de vida”.

Se informó que los postulantes se prepararon durante años para cumplir los estrictos requisitos de admisión exigidos por estas universidades. Ahora, ante la falta de financiamiento, muchos han tenido que rechazar sus vacantes o buscar la posibilidad de postergar el inicio de sus estudios.

Durante el reportaje de ATV, se expuso que Pronabec prioriza actualmente la sostenibilidad presupuestal de los beneficiarios previos, sin programar nuevas convocatorias para la Beca Bicentenario ni para otros tipos de becas. Las autoridades no han emitido un anuncio formal dirigido a los postulantes de este año, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de quienes esperan apoyo estatal para cursar estudios superiores en el extranjero.

Conoce las ofertas educativas. (Foto: Minedu)
La falta de comunicación oficial de Pronabec genera incertidumbre entre estudiantes admitidos en instituciones internacionales.

Llamados a las autoridades

La situación ha motivado un pedido urgente dirigido tanto al ministro de Educación como al ministro de Economía. Desde el Congreso, se han escuchado críticas a políticas que, según algunos legisladores, priorizan la creación de nuevas universidades sin sustento sobre el fortalecimiento de programas de becas que permiten a jóvenes acceder a instituciones de excelencia mundial.

De acuerdo con ATV, los jóvenes afectados sostienen que la educación es una herramienta clave para el desarrollo nacional y la formación de ciudadanos comprometidos.

“Estos chicos se han preparado durante mucho tiempo para encajar exactamente en el perfil, que es un perfil muy exigente, con muchos requisitos, y poder ingresar a esas universidades prestigiosas alrededor del mundo”, señaló una de las voces recogidas por el canal.

Beca Jóvenes Bicentenario
Beca Jóvenes Bicentenario

Desafíos para el futuro

La suspensión de la Beca Generación del Bicentenario deja en incertidumbre a decenas de jóvenes profesionales que habían logrado una oportunidad única. Según las imágenes difundidas por ATV, las constancias de ingreso se acumulan, mientras los beneficiarios esperan una definición sobre el destino de su financiamiento.

Algunos ya han renunciado a sus vacantes, mientras otros analizan la opción de postergar el inicio de sus programas académicos. El panorama se mantiene sin cambios, ya que las autoridades no han anunciado alternativas ni una fecha para reactivar la convocatoria.

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