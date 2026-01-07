Accidente en el Metropolitano: camioneta del Congreso se volcó en la Vía Expresa y genera congestión

Camioneta del Congreso se volcó en la vía exclusiva del Metropolitano en el Cercado de Lima. América TV

Un vehículo de placa estatal sufrió un vuelco en la vía exclusiva del Metropolitano, bloqueando el tránsito de los buses en uno de los principales corredores de Lima. El incidente ocurrió en plena hora punta en el Cercado de Lima, a la altura del ingreso de la Estación Central.

De acuerdo con América Noticias, el accidente se registró en la vía expresa, donde diariamente circulan miles de personas hacia sus centros de trabajo. El reporte en directo indicó que la unidad siniestrada, una Nissan Frontier, pertenece al Congreso de la República. La consulta vehicular a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) confirmó la propiedad estatal del automóvil involucrado.

Al momento de la llegada de los trabajadores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el vehículo se encontraba con las llantas hacia arriba y sin ocupantes. En principio, no se halló a ninguna persona al interior.

Accidente en el Metropolitano: Camioneta del Congreso se vuelca e interrumpe tránsito| América Noticias

En el interior de la camioneta se observaron guantes verdes fosforescentes, habitualmente usados por personal que asiste en el control de tránsito. Asimismo, los buses presentan retrasos para llegar a los paraderos.

Tráfico en la vía del Metropolitano

El accidente provocó una importante congestión vehicular. Los buses del Metropolitano debieron interrumpir su circulación y la ATU implementó un contraflujo alternado, cerrando el sentido sur a norte durante cinco minutos para habilitar el paso de las unidades en dirección opuesta.

A la zona también acudieron una ambulancia y una grúa de la Policía Nacional del Perú, que debieron esperar para poder intervenir en el retiro del vehículo.

Una camioneta perteneciente al Congreso de la República se volcó en la vía exclusiva del Metropolitano en el Cercado de Lima. El conductor, quien resultó ileso, se mostró evasivo ante las preguntas de la prensa sobre por qué transitaba por una zona prohibida. América TV

Conductor invadió vía exclusiva del Metropolitano

El conductor responsable del vehículo fue ubicado minutos después del accidente junto a efectivos de la Policía Nacional. En ese momento, relató a los agentes las circunstancias que lo llevaron a invadir la vía exclusiva del Metropolitano.

De acuerdo con su versión, decidió ingresar al corredor debido a una emergencia relacionada con la entrega de documentos oficiales. “Tenía una emergencia, son documentos que tenía que entregar”, afirmó ante los policías y los medios presentes en el lugar.

El conductor aseguró que viajaba solo y que no trasladaba a ningún trabajador del Congreso en la unidad accidentada. Tras brindar esta explicación, evitó ofrecer declaraciones adicionales y se retiró sin responder más preguntas.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que a la salida de la estación Central en sentido sur, ocasionó demoras en el servicio de transporte público.

Congestión en Lima: accidente de vehículo oficial del Congreso interrumpe el Metropolitano| América Noticias

Según el comunicado, personal de la ATU y agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para coordinar las acciones necesarias y así garantizar la continuidad del servicio para los usuarios, pese a las complicaciones generadas por el accidente.

Ante la situación, los buses del Metropolitano implementaron el tránsito en contraflujo, permitiendo la circulación alternada en ambos sentidos para disminuir el impacto.

Canales de emergencia

Ante cualquier emergencia en la vía pública o en el sistema de transporte, los usuarios pueden comunicarse con la Policía Nacional del Perú (PNP) llamando al 105, línea habilitada para reportar incidentes y solicitar asistencia inmediata.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con accidentes, rescates o situaciones de riesgo llamando al 116, disponible las 24 horas para la atención ciudadana.