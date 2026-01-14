Perú

Caos en el aeropuerto de Arequipa: Vuelos cancelados por densa neblina y alerta roja por lluvias extremas

Al menos 11 operaciones aéreas fueron suspendidas en el terminal Alfredo Rodríguez Ballón debido a la baja visibilidad, mientras el Senamhi advierte que las precipitaciones continuarán hasta el viernes 16 de enero en la región

Guardar
(Video: Yura Noticias Arequipa)

Una densa neblina que cubrió desde temprano la ciudad de Arequipa provocó este martes 14 de enero la cancelación de varios vuelos en el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón, afectando a cientos de pasajeros con destino y procedencia desde Lima. Las operaciones aéreas quedaron suspendidas por razones de seguridad, luego de que la baja visibilidad impidiera el despegue y aterrizaje de aeronaves, generando retrasos, reprogramaciones y momentos de incertidumbre en el terminal aéreo.

Este nuevo episodio se da en medio de un escenario climático adverso que golpea a toda la región. El Senamhi advirtió que las lluvias, nevadas y otros fenómenos asociados a la temporada continuarán hasta el viernes 16 de enero, con alertas de nivel rojo (extremo) en las próximas 24 horas. Las condiciones meteorológicas causaron estragos no solo en el transporte aéreo, sino también en carreteras, centros poblados y zonas vulnerables de provincias como Caravelí, Castilla y Caylloma, donde se reportan huaicos, interrupción del tránsito y afectación a infraestructura pública.

Neblina obliga a cancelar vuelos en el aeropuerto de Arequipa

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La espesa neblina registrada en la zona norte de Arequipa impidió el normal despegue y aterrizaje de aeronaves en el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón, lo que provocó la cancelación de vuelos con destino y procedencia desde Lima. De acuerdo con información proporcionada por personal del terminal aéreo, al menos cinco vuelos de salida y seis arribos fueron suspendidos debido a la baja visibilidad.

Las primeras cancelaciones se produjeron desde las 11:30 a. m., aunque la afectación se venía arrastrando desde la noche anterior, cuando varios aviones no lograron aterrizar y tuvieron que retornar a la capital por razones de seguridad. En el interior del aeropuerto, decenas de pasajeros permanecieron a la espera de información oficial, mientras las aerolíneas iniciaban procesos de reprogramación de vuelos, en la mayoría de casos para el día siguiente.

Sin embargo, la continuidad de las condiciones climáticas adversas mantiene abierta la posibilidad de nuevas suspensiones. Durante la tarde, la brumosidad se intensificó con el inicio de una llovizna persistente, lo que complicó aún más las operaciones aéreas y mantuvo en alerta a las autoridades aeroportuarias.

Lluvias, huaicos y nevadas mantienen en alerta a la región Arequipa

El pronóstico incluye descargas eléctricas,
El pronóstico incluye descargas eléctricas, vientos fuertes y la posibilidad de activación de quebradas en Arequipa y otras regiones del país. Foto: Senamhi

El impacto del temporal se extiende a diversas provincias de la región. En Caravelí, especialmente en el distrito de Cháparra, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reportó la activación de huaicos que afectaron a centros poblados como Arasqui, La Victoria, Pueblo Viejo, Pampahuara, Caramba, Achanizo y el sector de Quirhua. En esta zona también se registraron daños en la infraestructura del colegio Nuestra Señora del Pilar, cuyos perjuicios aún se encuentran en evaluación.

En el distrito de Chala, un huaico ingresó al sector de Pueblo Viejo y afectó un tramo de la Panamericana Sur, dejando el tránsito vehicular restringido. Una situación similar se presentó en la provincia de Castilla, donde los deslizamientos impactaron al distrito de Choco, interrumpiendo el paso en sectores como Llanca, Ucuchachas, Kengo Moco y el centro poblado del mismo nombre.

En las zonas más altas de la región, por encima de los 4.800 metros sobre el nivel del mar, el Senamhi informó sobre nevadas en sectores de la provincia de Caylloma. Localidades como Pillones amanecieron cubiertas por un manto blanco, en el marco de un aviso meteorológico que advierte sobre la persistencia de precipitaciones moderadas a fuertes hasta el viernes 16 de enero.

Mientras tanto, la ciudad de Arequipa soportó una lluvia continua de casi ocho horas, entre la noche del lunes 13 y la madrugada del martes 14. Desde la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de la municipalidad provincial se informó que un panorama similar podría repetirse, en concordancia con las alertas vigentes del Senamhi.

Temas Relacionados

ArequipaNeblinaLluviasClimaAeropuertoperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina arremete contra Janet Barboza tras comparaciones estéticas: “a ella le malograron la cara”

Desde Buenos Aires, la ‘Urraca’ rompió el silencio ante las comparaciones con la ‘Rulitos’, defendió su cirugía facial y lanzó duras críticas sobre los retoques estéticos de su colega, en medio de burlas y respaldo digital

Magaly Medina arremete contra Janet

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

Jennifer Ponte, candidata al Congreso, denunció una campaña de extorsión vinculada a imágenes de su paso por OnlyFans y atribuyó los ataques a intereses políticos. Aseguró que ya no participa en la plataforma y anunció acciones legales

Candidata a diputada de Ahora

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Hermano de Dina Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Según Epicentro TV, el hermano de la exmandataria, cercano al empresario involucrado, habría filtrado información sobre la reunión a la que Jerí acudió encapuchado

¿Tensión en Palacio de Gobierno?

Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

El antiguo responsable técnico de los aliancistas ofreció una valoración positiva del nuevo entrenador asentado en La Victoria. “Esperemos que le vaya bien”, manifestó el uruguayo

Gerardo Pelusso realza la categoría

Productores de mango de Piura suspenden cosecha por desplome del precio y caída de la producción

Agricultores del valle de San Lorenzo señalaron que la temporada 2025-2026 registra una reducción de hasta 70 % en el rendimiento por parcela, lo que agrava la crisis del sector

Productores de mango de Piura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidata a diputada de Ahora

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Hermano de Dina Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

ONPE: 10 partidos políticos tienen hasta mañana para rendir cuentas por el uso de más de S/ 7 millones

Ollanta Humala exige su liberación tras archivo del caso Cócteles: “Sigo en prisión y mi familia tuvo que irse sin cometer delito”

JEE rechaza tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: No se pagó los S/ 165 mil de tasa electoral

ENTRETENIMIENTO

Marisa Minetti se sincera sobre

Marisa Minetti se sincera sobre el amor, la edad y la vigencia: “No me imaginé llegar a esta edad con tanta vitalidad”

Mónica Cabrejos exige justicia para Samahara Lobatón tras video de agresión de Bryan Torres: “una prueba contundente”

Dueño de orquesta ‘Barrio Fino’, donde canta Bryan Torres, se pronuncia tras agresión a Samahara Lobatón: ¿lo botarán?

Papá de Samahara Lobatón se pronuncia tras video de agresión a su hija: “sentí enojo e impotencia”

BTS en Perú: la Army peruana y por qué se hicieron famosas a nivel mundial

DEPORTES

Amplían plazo de inscripción de

Amplían plazo de inscripción de extranjeras y clubes peruanos podrán usar nuevos refuerzos en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

“Muchos no tienen idea de lo intensa que es la MLS”: el lamento de Wilder Cartagena tras la frustrada partida de César Inga de Universitario