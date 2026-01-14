Tragedia en la Panamericana Sur: choque múltiple deja un muerto y diez heridos en San Juan de Miraflores

La madrugada se tiñó de tragedia en la Panamericana Sur, donde una colisión entre una miniván y varios camiones de carga provocó la muerte de una persona y dejó a otras diez heridas. La vía se encuentra con el tránsito restringido mientras los servicios de emergencia atienden la situación | Latina TV

Un choque múltiple en el kilómetro 16 de la Panamericana Sur, a la altura del puente Brisas de Villa, provocó la muerte de un hombre y dejó al menos diez personas heridas, según reportó Latina Noticias. La colisión involucró a un camión que transportaba pollos, un vehículo de transporte de personal y una unidad perteneciente a la Municipalidad de Lima.

El accidente ocurrió entre el límite de los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, durante las primeras horas de la mañana y movilizó a múltiples compañías de bomberos y equipos de emergencia. El impacto dejó a una de las unidades empotrada en la parte central de la vía, lo que obligó a los rescatistas a desplegar herramientas especializadas para liberar a personas atrapadas.

Testigos y personal de emergencia informaron que el accidente se produjo mientras empleados de EMAPE, entidad vinculada a la Municipalidad de Lima, realizaban trabajos de mantenimiento en la vía. Según el reporte, el conductor de la furgoneta se encontraba aguardando a sus compañeros cuando un camión de gran tamaño que transportaba pollos impactó contra la unidad.

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y del Hospital de la Solidaridad brindó atención médica inmediata a los afectados en el lugar. Una persona permanecía atrapada dentro de la estructura de uno de los camiones, mientras los bomberos, apoyados por brigadistas de Surco y Villa El Salvador, coordinaban las labores de rescate y corte de estructuras metálicas.

Cierran un tramo de la vía

La congestión vehicular se extendió a lo largo de la Panamericana Sur, ya que el tránsito resultó bloqueado de norte a sur y restringido a un solo carril de sur a norte. Hasta el momento, se reporta seis unidades de bomberos, ambulancias y vehículos de rescate de distintas compañías acudieron al siniestro. Las labores de remoción y asistencia continuaban mientras se intentaba restablecer la circulación, aunque la emergencia persistía.

Testigos informaron que el camión de mayor tamaño transportaba pollos, lo que generó complicaciones adicionales para el retiro de la carga y el aseguramiento de la zona. La Policía Nacional del Perú, junto a los equipos de emergencia, gestionaba el flujo vehicular y recomendaba a los conductores tomar rutas alternas.

Trabajador de la municipalidad queda atrapado entre los fierros

Asimismo, las autoridades han confirmado que la víctima mortal fue identificado como Wilfredo Solano Palma, capataz del equipo de limpieza vial de la municipalidad. Mientras tanto, su compañero lucha por su vida en el lugar debido a que espera ser rescatado.

El fuerte impacto provocó que la furgoneta quedara gravemente dañada y con parte de su estructura de acero deformada, lo que dificultó el rescate. Bomberos y rescatistas desplegaron herramientas especializadas, como cizallas y cortadoras, para liberar al hombre, que permanecía lúcido y recibía soporte de oxígeno mientras se realizaban las maniobras de rescate.

La operación de auxilio se extendió durante varias horas debido a la complejidad del caso. Se espera la llegada de otra unidad de Bomberos para apoyar en la labores.