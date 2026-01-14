Perú

Tragedia en la Panamericana Sur: choque múltiple deja un muerto y diez heridos en San Juan de Miraflores

Una colisión entre un camión de carga, un vehículo de transporte de personal y una unidad de la Municipalidad de Lima complica la circulación en el sur de Lima a horas del paro de transportistas

Guardar
La madrugada se tiñó de tragedia en la Panamericana Sur, donde una colisión entre una miniván y varios camiones de carga provocó la muerte de una persona y dejó a otras diez heridas. La vía se encuentra con el tránsito restringido mientras los servicios de emergencia atienden la situación | Latina TV

Un choque múltiple en el kilómetro 16 de la Panamericana Sur, a la altura del puente Brisas de Villa, provocó la muerte de un hombre y dejó al menos diez personas heridas, según reportó Latina Noticias. La colisión involucró a un camión que transportaba pollos, un vehículo de transporte de personal y una unidad perteneciente a la Municipalidad de Lima.

El accidente ocurrió entre el límite de los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, durante las primeras horas de la mañana y movilizó a múltiples compañías de bomberos y equipos de emergencia. El impacto dejó a una de las unidades empotrada en la parte central de la vía, lo que obligó a los rescatistas a desplegar herramientas especializadas para liberar a personas atrapadas.

Testigos y personal de emergencia informaron que el accidente se produjo mientras empleados de EMAPE, entidad vinculada a la Municipalidad de Lima, realizaban trabajos de mantenimiento en la vía. Según el reporte, el conductor de la furgoneta se encontraba aguardando a sus compañeros cuando un camión de gran tamaño que transportaba pollos impactó contra la unidad.

Una colisión entre un camión
Una colisión entre un camión de carga, un vehículo de transporte de personal y una unidad de la Municipalidad de Lima complica la circulación en el sur de Lima, moviliza a equipos de emergencia y deja múltiples afectados| Latina Noticias

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y del Hospital de la Solidaridad brindó atención médica inmediata a los afectados en el lugar. Una persona permanecía atrapada dentro de la estructura de uno de los camiones, mientras los bomberos, apoyados por brigadistas de Surco y Villa El Salvador, coordinaban las labores de rescate y corte de estructuras metálicas.

Cierran un tramo de la vía

La congestión vehicular se extendió a lo largo de la Panamericana Sur, ya que el tránsito resultó bloqueado de norte a sur y restringido a un solo carril de sur a norte. Hasta el momento, se reporta seis unidades de bomberos, ambulancias y vehículos de rescate de distintas compañías acudieron al siniestro. Las labores de remoción y asistencia continuaban mientras se intentaba restablecer la circulación, aunque la emergencia persistía.

Testigos informaron que el camión de mayor tamaño transportaba pollos, lo que generó complicaciones adicionales para el retiro de la carga y el aseguramiento de la zona. La Policía Nacional del Perú, junto a los equipos de emergencia, gestionaba el flujo vehicular y recomendaba a los conductores tomar rutas alternas.

Triple choque en la Panamericana
Triple choque en la Panamericana Sur provoca una víctima fatal y varios lesionados| Latina Noticias

Trabajador de la municipalidad queda atrapado entre los fierros

Asimismo, las autoridades han confirmado que la víctima mortal fue identificado como Wilfredo Solano Palma, capataz del equipo de limpieza vial de la municipalidad. Mientras tanto, su compañero lucha por su vida en el lugar debido a que espera ser rescatado.

El fuerte impacto provocó que la furgoneta quedara gravemente dañada y con parte de su estructura de acero deformada, lo que dificultó el rescate. Bomberos y rescatistas desplegaron herramientas especializadas, como cizallas y cortadoras, para liberar al hombre, que permanecía lúcido y recibía soporte de oxígeno mientras se realizaban las maniobras de rescate.

La operación de auxilio se extendió durante varias horas debido a la complejidad del caso. Se espera la llegada de otra unidad de Bomberos para apoyar en la labores.

Temas Relacionados

Panamericana SurAccidente de tránsitoperu-noticiasMunicipalidad de Lima

Más Noticias

SBS interviene a cooperativa de ahorro y crédito de Arequipa por pérdida de más S/ 179 mil

La Superintendencia continúa con la intervención a estas entidades financieras. Esta vez, una mostró pérdida del capital social

SBS interviene a cooperativa de

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión HOY: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Con Luis Advíncula de titular, Pablo Guede buscará su primer triunfo frente los ‘rojiblancos’ en Montevideo. Entérate de los horarios del emocionante cotejo

A qué hora juega Alianza

Paro de transportistas EN VIVO HOY 14 de enero: situación del transporte en Lima y Callao por medida en contra de las extorsiones

Más de 20 mil buses suspenderán sus servicios en la primera protesta del sector transporte en 2026 para reclamar mayor seguridad a nivel nacional. En lo que va del año, se reportaron ocho atentados contra unidades de transporte, con un saldo de dos conductores fallecidos

Paro de transportistas EN VIVO

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

La ex pareja de Christian Domínguez impactó a sus seguidores al mostrar su transformación física y estética

Melanie Martínez sorprende con radical

Beto Ortiz cuestiona a Carlos Álvarez por no declarar condena vinculada a Vladimiro Montesinos: “No existe una absolución”

Un informe en ‘Beto a saber’ expone que el cómico fue condenado en 2002 y no consignó la sentencia en su postulación electora

Beto Ortiz cuestiona a Carlos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala que

Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Interpelación del ministro de Energía, Luis Bravo: Congresistas impulsan moción contra titular del Minem por Petroperú

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

Juez acata fallo del TC y archiva de forma definitiva el ‘caso Cócteles’ contra Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez sorprende con radical

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Samahara Lobatón: Lo que revela la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio a su hija

Tony Succar celebra orgulloso el doctorado de su padre a los 71 años: “Nunca deja de sorprenderme”

Magaly Medina responde a la parodia de María Pía Copello tras cirugía: “Hay demasiada hipocresía”

DEPORTES

Leyenda de Real Madrid se

Leyenda de Real Madrid se rindió ante la presencia de Javier Rabanal en Universitario: “Ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento”

Dónde ver Alianza Lima vs Unión HOY: canal tv online del duelo por Serie Río de La Plata 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete HOY en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Roberto Palacios demuestra preocupación por cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva en Perú: “Cada quien va a decir lo que más le convenga”