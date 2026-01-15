Estos son los peajes en Perú que bajaron de precio en 2026: Lista completa de rutas y nuevas tarifas según Ositrán

(Andina)

Las tarifas de peajes en varias carreteras concesionadas del país se redujeron desde el 10 de enero, tras la aplicación del reajuste anual previsto en los contratos de concesión. Así lo informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), luego de verificar la correcta implementación de los nuevos montos en distintos tramos de la red vial nacional.

De acuerdo con el regulador, esta reducción en los peajes es el resultado de la aplicación de una fórmula técnica que considera la evolución de indicadores macroeconómicos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Consumer Price Index (CPI) de Estados Unidos y el tipo de cambio, cuyo comportamiento durante el 2025 permitió que el ajuste final sea favorable para los usuarios que transitan por estas vías concesionadas.

Reajuste técnico de peajes: qué tramos ya aplican la reducción

(Andina)

Si bien los índices inflacionarios mostraron incrementos durante el año pasado, la caída cercana al 10% del tipo de cambio fue determinante para que el balance final sea favorable para los usuarios. Como resultado, la reducción promedio alcanza aproximadamente el 3% respecto a las tarifas vigentes en el 2025, lo que se traduce en disminuciones que oscilan entre S/ 0.20 y S/ 0.40 por unidad de peaje, dependiendo del tramo concesionado. Este ajuste ya se encuentra en aplicación en varias zonas del país.

En la zona norte, las nuevas tarifas rigen en la Autopista del Sol, específicamente en el tramo Trujillo–Sullana, así como en la concesión IIRSA Norte, que conecta Paita con Yurimaguas, una vía clave para el comercio y la conectividad regional.

En la zona centro, el reajuste se aplica en el Tramo 2 de la IIRSA Centro, que enlaza el Puente Ricardo Palma con La Oroya, Huancayo y el desvío hacia Cerro de Pasco, un corredor fundamental para el tránsito entre la costa y la sierra central.

Por su parte, en la zona sur, la reducción de tarifas ya es efectiva en el Tramo Vial Quilca–La Concordia, que comprende puntos estratégicos en Arequipa, Matarani y Moquegua, así como en los tramos 3 y 4 de la carretera IIRSA Sur, utilizados intensamente por el transporte interregional y de mercancías.

Ositrán recordó que actualmente supervisa un total de 17 carreteras concesionadas a nivel nacional. Sin embargo, debido a que cada contrato establece cronogramas y condiciones específicas, los reajustes no se aplican de manera simultánea en toda la red vial. Por ello, los tramos restantes realizarán sus respectivas actualizaciones técnicas en los próximos meses, de acuerdo con las fechas estipuladas en sus contratos.

Plan Verano 2026 en la Panamericana Sur: control vial sin peajes y medidas de seguridad

(Andina)

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió la administración directa de cerca de 58 kilómetros de la Panamericana Sur tras la salida de la concesionaria Rutas de Lima, lo que permitió implementar el Plan Verano 2026 sin reactivar el cobro de peajes. Esta decisión habilitó a la comuna limeña a desplegar un conjunto de acciones orientadas a mantener la fluidez vehicular y reforzar la seguridad vial, especialmente durante los fines de semana de mayor afluencia hacia las playas del sur.

El plan contempla un amplio operativo de fiscalización y control durante los horarios de mayor congestión, principalmente los viernes por la tarde y sábados por la mañana. Para ello, la MML coordina con la ATU y la Policía Nacional del Perú, además de poner en servicio seis grúas, auxilio mecánico permanente e inspectores municipales distribuidos a lo largo de la vía. Todo el dispositivo es financiado con recursos municipales, sin trasladar costos adicionales a los conductores que transitan por este corredor vial.

Uno de los ejes centrales del Plan Verano es la fiscalización de velocidad, en especial en los tramos donde anteriormente se formaban colas por las casetas de peaje. La municipalidad instaló cámaras de control para evitar excesos que puedan derivar en accidentes, mientras que para el retorno masivo de los domingos se habilitarán carriles reversibles entre el puente Arica y Atocongo, desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., permitiendo hasta cinco carriles en sentido sur–norte. Estas medidas estarán vigentes hasta el 5 de abril, fecha en la que concluye el operativo coincidiendo con Semana Santa.