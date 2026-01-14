Perú

Precio del dólar sigue bajando: Así abrió el tipo de cambio hoy 14 de enero en Perú

Consulta el precio del dólar, el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia, segúnd datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Sunat y Bloomberg

Así está el tipo de
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Héctor Vinces

Precio del dólar hoy miércoles 14 de enero en Perú. El tipo de cambio ha abierto con baja a S/3,3573 en Bloomberg. Cabe resaltar que la moneda cerró ayer a S/3,3600, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú. En tanto, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,350
  • Venta: S/3,370.

Como debe recordarse, el 2025 el valor del dólar sufrió una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para este 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio este año.

Así abrió el dólar hoy.
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,356
  • Venta: S/3,361.

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El precio del dólar según Renta4 SAB

Según Gianina Villavicencio, Gerente de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB, durante la jornada del 13 de enero el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio max. 3.3620 y min. 3.3560. En el mercado se negociaron 840.3 millones de dólares a un precio promedio de 3.3582.

“El día de hoy vencieron S/400 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados. El Banco Central compró US$ 436 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3.3589 por dólar”, afirmó.

Así, detalló que el dólar ha estado debilitado por el temor a que la Fed pierda independencia, pero recuperó unas posiciones después de que el presidente del banco de la Reserva Federal de Nueva York (Fed), John Williams, se mostrara optimista sobre las perspectivas económicas de EE.UU. y redujera las expectativas de un recorte de los tipos de interés.

“Los gobernadores de los principales bancos centrales de todo el mundo mostraron este martes su apoyo a la Fed estadounidense y a su presidente, Jerome Powell, que afronta una investigación criminal en su país que él considera un intento del Gobierno de Donald Trump por intimidarle porque no baja los tipos de interés”, apunt

Dólar inicia el 2026 a
Dólar inicia el 2026 a la baja y se mantiene alrededor de los S/ 3,36 por fortalecimiento del sol. (Foto: Difusión)

Economía de Perú en 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

Perú sigue comprando dólares este
Perú sigue comprando dólares este año, para que su moneda no se aprecie tan rápido. - Crédito Andina

El fortalecimiento del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

