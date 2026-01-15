Perú

El megaproyecto que permitirá “volar” sobre el Titicaca ya tiene fecha clave: teleférico en Puno costaría S/ 2 millones

La Municipalidad Provincial confirmó que el expediente técnico estará listo en marzo de 2026 y que el sistema conectará el cerro Azoguini con zonas estratégicas del atractivo natural más emblemático del sur del país

Foto: Andina / Difusión
Foto: Andina / Difusión

La ciudad de Puno vuelve a poner la mirada en uno de sus proyectos más ambiciosos de los últimos años. Con el Lago Titicaca como escenario natural y el cerro Azoguini como punto estratégico, la Municipalidad Provincial confirmó que el perfil técnico del Teleférico Turístico Puno Lago Titicaca estará concluido en marzo de 2026, un paso clave para destrabar una obra largamente esperada por el sector turístico y empresarial de la región.

La iniciativa, que ya cuenta con respaldo del Gobierno Regional de Puno y el acompañamiento de ProInversión, busca transformar la forma en que los visitantes acceden a miradores y espacios de interés cultural, en una ciudad donde el turismo representa el 80 % de la economía local. Con una inversión estimada cercana a los dos millones de soles solo para la etapa de perfil, las autoridades apuntan a convertir este proyecto en un nuevo símbolo de modernización y desarrollo urbano para el sur del país.

El proyecto de teleférico que cambiará la experiencia turística en Puno y el Lago Titicaca

Imagen del lago Titicaca con
Imagen del lago Titicaca con los Andes al fondo, tomada el 22 de julio de 2019 desde Suriqui (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo

El proyecto lleva por nombre “Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en el Cerro Azoguini – Lago Titicaca” y contempla la construcción de un teleférico turístico exclusivo para visitantes, diseñado bajo un modelo autosostenible, sin necesidad de subsidios permanentes del Estado. Según explicó el alcalde provincial, Javier Ponce Roque, el sistema permitirá conectar puntos estratégicos de la ciudad con vistas privilegiadas del lago navegable más alto del mundo, integrando tecnología, paisaje y cultura local.

Para avanzar en esta etapa, el Gobierno Regional transfirió los recursos a ProInversión, entidad que ya contrató a una empresa especializada encargada de elaborar el perfil técnico. Una vez concluido este documento, en abril de 2026 se iniciará la gestión para asegurar el financiamiento de la obra, evaluando mecanismos como obras por impuestos y alianzas público-privadas, modalidades que ya han sido aplicadas en otros proyectos de infraestructura turística en el país.

La propuesta no se limita únicamente al atractivo visual. Desde el municipio señalan que el teleférico turístico de Puno tendrá un impacto directo en la economía local, con la generación de empleos directos e indirectos en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios turísticos. Durante un reciente taller de participación ciudadana, representantes de instituciones públicas, privadas y organizaciones vecinales conocieron los detalles preliminares y aportaron sugerencias para ajustar el diseño del proyecto a la realidad del territorio.

Una obra con propósito sustentable

En Cusco se trazó una
En Cusco se trazó una línea hacia el cielo: el contrato del teleférico a Machu Picchu se firmó en 1998, abriendo horizontes turísticos sin alterar el alma ancestral del monumento incaico. (Hosteltur)

Uno de los puntos destacados por las autoridades es el enfoque en la conservación del entorno natural. El trazado y la operación del sistema buscarán minimizar el impacto ambiental y promover un turismo responsable, un aspecto especialmente sensible para las comunidades que viven en las zonas cercanas al cerro Azoguini y la ribera del Lago Titicaca.

Además de fortalecer la oferta turística, el proyecto apunta a mejorar la conectividad entre las zonas altas y bajas de la ciudad, reduciendo el uso de vehículos motorizados y contribuyendo a una movilidad más limpia. Estudios preliminares señalan que, una vez en funcionamiento, el teleférico podría incrementar el flujo de turistas en un 30 % durante sus primeros años de operación, reforzando la posición de Puno frente a destinos consolidados como Cusco y Arequipa.

El alcalde Javier Ponce Roque también indicó que se evaluarán propuestas de empresas con experiencia internacional en teleféricos turísticos, con el objetivo de garantizar estándares de seguridad, accesibilidad y calidad. La coordinación entre la Municipalidad de Puno y el Gobierno Regional continúa para agilizar los trámites y mantener el cronograma previsto, mientras el sector turístico local observa con expectativa una obra que promete redefinir la forma de conocer el Lago Titicaca.

Con este ambicioso proyecto, Perú busca consolidarse como un destino turístico de clase mundial, a la vez que ofrece soluciones de transporte eficientes para sus ciudadanos.

