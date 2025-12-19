Perú

Plan proyecta teleféricos, nuevas líneas de Metro y red integrada de transporte: así será la movilidad, según estrategia de la ATU

Esta estretagia contempla la ejecución de cerca de 200 proyectos, incluyendo nuevas líneas del Metro, teleféricos y corredores exclusivos para buses, con expansión progresiva hasta 2045

Guardar
El desarrollo del plan se
El desarrollo del plan se apoya en el financiamiento público-privado, fondos internacionales y la coordinación multisectorial entre ministerios, municipios y organismos multilaterales - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anunció la aprobación del Plan de Movilidad Urbana (PMU) para el periodo 2025-2045, una herramienta estratégica que sentará las bases para un renovado Sistema Integrado de Transporte en la ciudad y su entorno.

Esta estrategia, que reúne cerca de 200 iniciativas, busca transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida de aproximadamente 11 millones de habitantes.

Por primera vez, un instrumento técnico de alcance metropolitano aborda de manera integral las necesidades presentes y futuras de ambas provincias. Abarca desde los servicios de transporte público hasta la conectividad entre distintas modalidades, incorporando una visión de movilidad sostenible e inclusiva. La oficialización de este documento se concretó con la reciente publicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 395-2025-ATU/PE.

En una primera etapa, hacia 2030, el diseño contempla la entrada en funcionamiento de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro, así como una red que superaría los 200 kilómetros de corredores exclusivos para buses en ejes viales estratégicos como La Marina–Javier Prado, Panamericana Norte, Canto Grande–Abancay, Tomás Valle y Las Palmeras–Antúnez de Mayolo.

Por primera vez, un instrumento
Por primera vez, un instrumento estratégico integra todos los aspectos del transporte público y la conectividad de ambas provincias, bajo una visión de sostenibilidad e inclusión - Créditos: Andina.

Con a ello, se prevé la habilitación del teleférico San Martín de Porres–San Juan de Lurigancho, con 6 kilómetros de extensión, además de la expansión de sistemas BRT de alta y mediana capacidad en infraestructuras como la Vía Expresa Grau, Vía Expresa Sur y la avenida Universitaria.

Con la mirada puesta en 2035, el plan propone la extensión de la Línea 1 y la inauguración de las Líneas 3 y 4 del Metro, acompañadas por una red de corredores para buses que sobrepasará los 410 kilómetros, así como cuatro teleféricos que sumarán 18.1 kilómetros de acceso a zonas de ladera.

El reforzamiento de los trayectos BRT también será clave, con la ampliación en corredores de las avenidas Perú, Brasil, Marsano-Pastor Sevilla, y otras de importancia metropolitana.

La última fase, proyectada hasta 2045, plantea la consolidación de nueve líneas ferroviarias urbanas, la habilitación de ocho teleféricos con un total de 46.8 kilómetros, más de 150 kilómetros de corredores de alta y mediana capacidad tipo BRT y un total acumulado que superará los 780 kilómetros de corredores destinados exclusivamente a buses de transporte público.

El Plan de Movilidad Urbana
El Plan de Movilidad Urbana (PMU) aprobado por la ATU traza la hoja de ruta para transformar el transporte y la movilidad en Lima y Callao durante los próximos veinte años, beneficiando a unos 11 millones de residentes - Créditos: ATU.

El financiamiento para llevar a cabo esta transformación integral combinará recursos estatales y privados, sumando la cooperación internacional a través de acuerdos, fondos verdes, banca de desarrollo y asociaciones público-privadas.

Todo este proceso se desarrollará con coordinación entre la ATU, los ministerios, municipios y organismos multilaterales, asegurando una articulación eficiente durante las sucesivas etapas.

La validación del PMU se convierte, además, en una condición fundamental para el diseño del próximo Plan Maestro de Transportes para Lima y Callao, cuya formulación se prevé para el año 2026 y que representará el siguiente gran paso en la evolución del sistema de movilidad urbana en la capital del país.

Temas Relacionados

ATUplan de movilidad de urbanatransporteperu-noticias

Más Noticias

“Una parte de mí ha muerto con ella”: Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre

El joven de 23 años compartió un emotivo mensaje en Instagram donde contó cómo la enfermedad de su madre avanzó rápidamente y destacó el apoyo que recibió de su padre, familiares y amigos cercanos.

“Una parte de mí ha

Crimen en Guayaquil: familia revela que peruana asesinada junto al futbolista del Barcelona recibía amenazas

La víctima, identificada como Guisella Fernández Ramírez, tenía 39 años y residía en Ecuador desde hace más de diez años. Asimismo, se registró como gerenta de tres empresas

Crimen en Guayaquil: familia revela

San Marcos cierra la Ciudad Universitaria y todas sus sedes ante la presencia del virus de la Influenza H3N2

Ante la confirmación de nuevos casos de influenza estacional A (H3N2) en el Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos dispuso la suspensión de clases presenciales y el cierre de todas sus sede a partir del mediodía del jueves como medida preventiva

San Marcos cierra la Ciudad

Director de N7W afirma que Machu Picchu podría convertirse en “una ruina mítica” si no se mejoran los problemas de acceso

El santuario inca recibirá la visita de Jean-Paul de la Fuente el próximo 15 de enero para verificar si se han realizado mejoras en la gestión de la atracción turística mundial

Director de N7W afirma que

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Tony Blades, Mandril y El Dragón se reúnen en la esperada película dirigida por Jorge Carmona, que retoma la esencia de la recordada serie para enfrentar los nuevos desafíos del crimen en la capital.

La Gran Sangre regresa a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chile archiva el proceso de

Chile archiva el proceso de extradición de Alberto Fujimori por casos de corrupción y violaciones de DD. HH.

Ministro del Interior asegura que el gobierno ha “superado bastante” el resultado de los operativos contra la criminalidad

Rosario Fernández, hermana del prófugo Arturo Fernández, se negó a firmar el Pacto Ético: “Veo partidos financiados irregularmente”

Rosario Fernández, candidata que se negó a firmar Pacto Ético Electoral, fue denunciada por agredir a la PNP y tirar huevos a sede judicial

Pacto Ético Electoral: ¿qué organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026 no firmaron?

ENTRETENIMIENTO

La Gran Sangre regresa a

La Gran Sangre regresa a la pantalla grande con su elenco original: mira el teaser y las primeras imágenes

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma el fallecimiento de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

Christian Cueva aparece en TV con Pamela Franco, llora por sus hijos y se autoproclama el Marc Anthony de la cumbia

Jean Paul Santa María no viajará a España con Romina Gachoy por compromisos laborales

Angie Jibaja sorprende con su llegada a Lima en plena crisis de Jean Paul Santa María con Romina Gachoy

DEPORTES

Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo: día, hora y canal TV de los partidos por Fase 2 de Copa Libertadores 2026

Eddie Fleischman exigió salida de Carlos Zambrano tras reconocer indisciplinas en Alianza Lima: “Indignante”

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Facundo Callejo aparece en la agenda de histórico club de Argentina tras campaña goleadora con Cusco FC en Liga 1

Alianza Lima vs 2 de Mayo: día, hora y canal TV confirmado de los duelos por Fase 1 de Copa Libertadores 2026