Plan proyecta teleféricos, nuevas líneas de Metro y red integrada de transporte: así será la movilidad, según estrategia de la ATU

El desarrollo del plan se apoya en el financiamiento público-privado, fondos internacionales y la coordinación multisectorial entre ministerios, municipios y organismos multilaterales

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anunció la aprobación del Plan de Movilidad Urbana (PMU) para el periodo 2025-2045, una herramienta estratégica que sentará las bases para un renovado Sistema Integrado de Transporte en la ciudad y su entorno.

Esta estrategia, que reúne cerca de 200 iniciativas, busca transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida de aproximadamente 11 millones de habitantes.

Por primera vez, un instrumento técnico de alcance metropolitano aborda de manera integral las necesidades presentes y futuras de ambas provincias. Abarca desde los servicios de transporte público hasta la conectividad entre distintas modalidades, incorporando una visión de movilidad sostenible e inclusiva. La oficialización de este documento se concretó con la reciente publicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 395-2025-ATU/PE.

En una primera etapa, hacia 2030, el diseño contempla la entrada en funcionamiento de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro, así como una red que superaría los 200 kilómetros de corredores exclusivos para buses en ejes viales estratégicos como La Marina–Javier Prado, Panamericana Norte, Canto Grande–Abancay, Tomás Valle y Las Palmeras–Antúnez de Mayolo.

Por primera vez, un instrumento estratégico integra todos los aspectos del transporte público y la conectividad de ambas provincias, bajo una visión de sostenibilidad e inclusión

Con a ello, se prevé la habilitación del teleférico San Martín de Porres–San Juan de Lurigancho, con 6 kilómetros de extensión, además de la expansión de sistemas BRT de alta y mediana capacidad en infraestructuras como la Vía Expresa Grau, Vía Expresa Sur y la avenida Universitaria.

Con la mirada puesta en 2035, el plan propone la extensión de la Línea 1 y la inauguración de las Líneas 3 y 4 del Metro, acompañadas por una red de corredores para buses que sobrepasará los 410 kilómetros, así como cuatro teleféricos que sumarán 18.1 kilómetros de acceso a zonas de ladera.

El reforzamiento de los trayectos BRT también será clave, con la ampliación en corredores de las avenidas Perú, Brasil, Marsano-Pastor Sevilla, y otras de importancia metropolitana.

La última fase, proyectada hasta 2045, plantea la consolidación de nueve líneas ferroviarias urbanas, la habilitación de ocho teleféricos con un total de 46.8 kilómetros, más de 150 kilómetros de corredores de alta y mediana capacidad tipo BRT y un total acumulado que superará los 780 kilómetros de corredores destinados exclusivamente a buses de transporte público.

El Plan de Movilidad Urbana (PMU) aprobado por la ATU traza la hoja de ruta para transformar el transporte y la movilidad en Lima y Callao durante los próximos veinte años, beneficiando a unos 11 millones de residentes

El financiamiento para llevar a cabo esta transformación integral combinará recursos estatales y privados, sumando la cooperación internacional a través de acuerdos, fondos verdes, banca de desarrollo y asociaciones público-privadas.

Todo este proceso se desarrollará con coordinación entre la ATU, los ministerios, municipios y organismos multilaterales, asegurando una articulación eficiente durante las sucesivas etapas.

La validación del PMU se convierte, además, en una condición fundamental para el diseño del próximo Plan Maestro de Transportes para Lima y Callao, cuya formulación se prevé para el año 2026 y que representará el siguiente gran paso en la evolución del sistema de movilidad urbana en la capital del país.