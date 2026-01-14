Perú

Proyecto Hotelero Osma: el millonario recinto en el corazón de Barranco que podría estar listo en 2026

La fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister obtiene autorización por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para extender la ejecución del Proyecto Hotelero Osma

El Ministerio de Comercio Exterior
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo extiende hasta febrero de 2027 la ejecución del Proyecto Hotelero Osma en Lima.

Un nuevo hotel asoma en la capital peruana. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) aprobó la ampliación del plazo de ejecución del Proyecto Hotelero Osma, desarrollado por la Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister en Lima, hasta el 28 de febrero de 2027.

La decisión quedó oficializada a través de la Resolución Ministerial Nº 007-2026-MINCETUR, publicada el 14 de enero de 2026 en el Diario Oficial El Peruano. Con esta medida, el periodo total de ejecución del proyecto abarca 10 años, 2 meses y 27 días, contabilizados desde el 1 de diciembre de 2016.

¿Dónde se encuentra y cuándo estará listo?

La resolución, firmada por la ministra Teresa Stella Mera Gómez, indica que la inversión total comprometida para el hotel es de 16 millones 690.215 dólares estadounidenses, sin incluir el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Este proyecto se acoge al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, lo que permite que, al superar los 5 millones de dólares y tener una etapa de preparación de más de dos años, la inversión pueda recibir una devolución anticipada de este impuesto. El cronograma actualizado mantiene la fecha de inicio en diciembre de 2016 y fija la culminación para febrero de 2027.

La ampliación del plazo asegura
La ampliación del plazo asegura al Proyecto Hotelero Osma el acceso a la devolución anticipada del IGV para inversiones mayores a 5 millones de dólares.

La Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister obtiene prórroga para concluir hotel en Barranco

La Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister pidió en junio de 2025 que se amplíe el plazo para terminar el hotel. Presentó la solicitud ante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y la respaldó con informes técnicos y legales, como el Informe Técnico Legal Nº 00031-2025/DSI y el Informe Técnico Nº 00081-2025-DSI/SSI.

El Viceministerio de Turismo también dio su visto bueno, confirmando que se cumplen las condiciones del Decreto Legislativo Nº 973. El nuevo cronograma y el detalle de los montos invertidos se publicaron en el portal institucional de MINCETUR.

La Marcha Blanca del hotel Osma se realizará entre diciembre de 2026 y febrero de 2027

La etapa llamada “Marcha Blanca” se desarrollará entre el 1 de diciembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. En ese periodo se harán pruebas, muestras y ensayos técnicos para dejar todo listo antes de abrir el hotel.

El beneficio fiscal que permite la devolución del IGV se aplica desde el 11 de abril de 2022, que es la fecha de la solicitud original para acogerse al régimen especial, hasta la nueva fecha de término en 2027. La inversión destinada al proyecto incluye servicios de asesoría, consultoría, arquitectura, ingeniería, actividades legales, trámites previos, ejecución de obra, equipamiento y pruebas.

MINCETUR. Los fondos del Proyecto
MINCETUR. Los fondos del Proyecto Hotelero Osma financian asesoría, arquitectura, ingeniería, trámites, ejecución de obra, equipamiento y pruebas en Lima.

La inversión del hotel en Lima supera los 16 millones de dólares sin variar monto comprometido

Antes de esta ampliación, la Resolución Ministerial Nº 285-2022-MINCETUR había establecido un plazo de 3 años, 4 meses y 20 días, desde el 11 de abril de 2022 hasta el 31 de agosto de 2025, con el mismo monto de inversión. Con la nueva resolución, el proyecto suma un retraso de 1 año, 5 meses y 28 días respecto a la fecha originalmente prevista para culminar la obra.

La Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister es una institución benéfica peruana creada en 1982 por la voluntad de los hermanos Pedro y Angélica de Osma. Su misión es sostener obras sociales para niños y ancianos en situación vulnerable y proteger el patrimonio virreinal peruano a través del Museo Pedro de Osma en Barranco. La fundación gestiona este legado filantrópico y cultural, sumando impacto en lo social y patrimonial.

Concierto de Bad Bunny EN

Delincuente muere ahogado en el

Elecciones 2026: Mario Vizcarra y

Melissa Klug exige impedimento de

Joven que recibió un "like"
Elecciones 2026: Mario Vizcarra y

Concierto de Bad Bunny EN

Lisandro Alzugaray fue despedido como

