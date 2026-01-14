Samahara Lobatón y Bryan Torres: Todo lo que se sabe de la situación de la polémica pareja tras la difusión del video de agresión

Filtran video de Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobaton. TikTok El chico de las críticas

La viralización de un video donde Bryan Torres agrede a Samahara Lobatón en el interior de su vivienda de Surco desató una oleada de rechazo. En las imágenes, Torres coloca una almohada sobre el cuerpo de Lobatón y la golpea, una escena que generó conmoción.

El caso tomó mayor notoriedad cuando el conductor Rodrigo González se refirió a las imágenes en su programa de espectáculos: “Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro. Nunca pensé ver unas imágenes de Bryan como las que acabamos de ver”.

La mención pública aceleró la reacción de la familia y de las autoridades. El video se convirtió en el eje de la denuncia y en una prueba clave para la intervención judicial e institucional.

Filtran video de Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobatón.

Melissa Klug: denuncia formal y preocupación por la salud de su hija

Apenas tuvo conocimiento del video, Melissa Klug acudió a la comisaría de Monterrico para presentar una denuncia formal contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio. Al salir de la comisaría, Klug declaró ante las cámaras: “Ese hombre no la golpeó, quiso matar a mi hija y Samahara está enferma. Necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso, estoy desesperada”.

La empresaria también manifestó su angustia por la negativa de Samahara a recibir atención profesional. “No quiere ayuda, cuando una persona no quiere. Ojalá que esto me ayude la fiscalía, no sé, para que la obligue a ella a tomar exámenes psicológicos, no sé, pero vamos a ver cómo esto va procediendo”, expresó.

El lamento de Melissa Klug por la situación de su hija Samahara Lobatón: “No quiere recibir ayuda de nadie”

Además, Klug comentó su reacción al ver el video: “Qué hijo de p... No había visto eso. Si hubiera sabido yo estaría presa de la golpiza que le hubiera dado a ese infeliz, abusivo”.

El documento de la denuncia: proceso legal y medidas solicitadas

La denuncia presentada por Melissa Klug narra los hechos ocurridos en el domicilio de Samahara Lobatón y señala a Bryan Torres como responsable. El documento incorpora el video viralizado como principal prueba y la acusación quedó registrada como tentativa de feminicidio.

En el expediente, Klug solicitó protección urgente para Samahara. También pidió una orden de alejamiento y la intervención de la fiscalía especializada en violencia contra la mujer.

El documento enfatiza la urgencia de aplicar medidas preventivas y la necesidad de que la víctima reciba atención psicológica por el daño sufrido.

Melissa Klug denuncia a Bryan Torres por tentativa de feminicidio tras video de brutal agresión a Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: Willax

Bryan Torres: posible condena de hasta 12 años de prisión

El proceso judicial que enfrenta Bryan Torres podría derivar en una condena de hasta 12 años de prisión. La abogada penalista Mayda Mendoza explicó: “Este tipo de violencia familiar puede conllevar penas de 8 a 12 años de cárcel”. Sobre la figura de tentativa de feminicidio, Mendoza sostuvo: “La pena no será menor de ocho ni mayor de doce años”.

La abogada Mayda Mendoza relató que la violencia del cantante tipifica como violencia familiar, pese a no haber sido denunciado en su momento | Exitosa

El Ministerio de la Mujer: acompañamiento y respuesta institucional

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino enviando un equipo de profesionales al domicilio de Samahara Lobatón para activar los protocolos de asistencia y protección. En un comunicado oficial, la entidad expresó: “Trabajaremos con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune”.

El organismo reiteró su condena a la violencia de género y aseguró que Samahara recibirá acompañamiento legal, psicológico y social durante todo el proceso. “Nuestra prioridad es garantizar la protección de la víctima y acompañarla en todo momento”, sostuvo una vocera del Ministerio.

El Ministerio de la Mujer brinda apoyo inmediato a Samahara Lobatón tras la agresión sufrida por parte de Bryan Torres en Surco.

La institución también recordó la importancia de denunciar todo tipo de violencia: “Nadie debe quedarse callado. Estamos para apoyar y proteger a quienes lo necesiten”.