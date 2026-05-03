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Maguilaura Frías hace historia en España: lidera el primer título de la Liga Iberdrola para su club

Bajo el liderazgo de su capitana peruana, el Fundación Cajasol Andalucía remontó la serie ante Heidelberg y se consagró campeón en un vibrante tie-break, coronando una temporada histórica con un doblete inolvidable

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Maguilaura Frías lidera el primer título de la Liga Iberdrola para su club, CAV Esquimo Dos Hermanas.
Maguilaura Frías lidera el primer título de la Liga Iberdrola para su club, CAV Esquimo Dos Hermanas. Crédito: Instagram

Maguilaura Frías sigue afianzándose como una de las principales embajadoras del vóley peruano en Europa. Aunque una lesión le impidió disputar la serie final, la atacante nacional fue determinante a lo largo de la temporada para que el CAV Esquimo Dos Hermanas —que compite como Fundación Unicaja Andalucía por razones de patrocinio— se consagre campeón de la Liga Iberdrola 2025/2026, conquistando así un título inédito en la historia del club.

El conjunto andaluz, capitaneado por Frías, coronó una campaña inolvidable tras imponerse en una final electrizante frente al Heidelberg. La llave por el trofeo se resolvió en un tercer y decisivo encuentro que se jugó con máxima intensidad y se mantuvo abierto hasta el último punto, reflejando la paridad y el alto nivel de ambos equipos.

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El camino al título no fue sencillo. Cajasol empezó en desventaja tras caer en el primer encuentro por 3-1 ante Heidelberg. Sin embargo, el equipo de la jugadora peruana mostró carácter y capacidad de reacción en el segundo duelo, donde igualó la serie con un contundente 3-1, forzando así el “extra game” que definiría al campeón.

En el tercer partido, disputado en un ambiente de máxima exigencia, el Fundación Cajasol Andalucía firmó una victoria épica por 3-2. El duelo fue un verdadero espectáculo deportivo, con parciales de 21-25, 25-21, 25-22, 21-25 y 15-9. Cada set reflejó la intensidad de una final que se jugó al límite, con remontadas constantes y un nivel competitivo sobresaliente.

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La voleibolista peruana lideró a su equipo a un título histórico en España. (Video: CAV Esquimo)

El ‘tie-break’ fue el escenario donde el equipo andaluz mostró su temple. Con el respaldo de su afición y una mentalidad sólida, logró imponerse con autoridad en el set definitivo para sellar un triunfo histórico. La celebración fue inmediata: no solo habían ganado un partido, sino que habían escrito la página más importante en la historia del club con Maguilaura Frías como la gran protagonista.

El liderazgo de Maguilaura Frías fuera de la cancha

Aunque Maguilaura Frías no pudo disputar los encuentros de la final debido a una lesión, su presencia fue constante fuera del campo. Como capitana y referente del equipo, acompañó a sus compañeras en todo momento, aportando liderazgo, motivación y experiencia en un momento clave de la temporada.

Este título de liga no llega solo. Con esta consagración, el Fundación Cajasol Andalucía completa un doblete histórico, ya que previamente había conquistado por primera vez la Copa de la Reina con la voleibolista peruana como figura. Dos trofeos de enorme valor que marcan un antes y un después en la institución.

Maguilaura Frías celebrando el título de la Liga Iberdrola con sus compañeras.
Maguilaura Frías celebrando el título de la Liga Iberdrola con sus compañeras. Crédito: CAV Esquimo

Doblete histórico en España

Para Frías, este logro tiene un significado especial. Desde su llegada, se convirtió en una pieza clave dentro del proyecto deportivo, elevando el nivel del equipo y contribuyendo a posicionarlo entre los mejores de España. Hoy, su nombre ya forma parte de la historia grande del club, al haber sido protagonista en la obtención de sus dos primeros grandes títulos.

Además, este campeonato le permite al Cajasol asegurar su participación en la próxima edición de la Champions League de vóley, lo que representa un salto cualitativo en sus aspiraciones deportivas y una oportunidad para medirse ante la élite del voleibol europeo.

La temporada 2025/2026 quedará grabada como la más exitosa del Fundación Cajasol Andalucía. Y aunque la imagen final no tuvo a Maguilaura Frías dentro de la cancha, su liderazgo y legado fueron determinantes para alcanzar la gloria. Una historia de resiliencia, trabajo en equipo y ambición que hoy tiene recompensa: el primer título de la Liga Iberdrola.

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