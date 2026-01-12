Rodrigo González expone presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: “que intervengan las autoridades”

El conductor estrella enfatizó la urgencia de la intervención estatal en casos de violencia familiar, resaltando con su llamado mediático la alarma generada entre los televidentes y la sociedad (Willax TV)

El regreso de “Amor y Fuego” a la televisión estuvo marcado por una denuncia de alto impacto. Rodrigo González y Gigi Mitre interrumpieron la pauta prevista para exponer material audiovisual que, según señalaron, evidenciaría una agresión extrema de Bryan Torres contra Samahara Lobatón.

Las imágenes, grabadas en un espacio íntimo, no fueron emitidas al aire por su crudeza. Sin embargo, la descripción realizada por los conductores dejó en evidencia un escenario de violencia física reiterada.

El caso reavivó el debate sobre relaciones conflictivas en la farándula local y colocó nuevamente a la pareja en el centro de la polémica, esta vez por hechos que podrían tener implicancias legales y penales.

Imágenes privadas y una denuncia inesperada

El retorno de “Amor y Fuego” dio un giro abrupto cuando Rodrigo González expuso material reservado que, según explicó, revelaría un episodio de violencia doméstica nunca antes visto. (Willax TV)

Rodrigo González explicó que el programa tenía preparada una nota distinta sobre los constantes conflictos públicos de la pareja, caracterizada por rupturas, reconciliaciones y denuncias mediáticas. No obstante, el contenido recibido horas antes del inicio del espacio alteró por completo la escaleta. El conductor señaló que las imágenes mostraban una escena que iba más allá de una discusión doméstica y que solo podían provenir del entorno más cercano de la pareja, al tratarse de registros grabados dentro de una vivienda.

Durante la transmisión, González remarcó que no se trataba de un intercambio verbal ni de un altercado menor. Indicó que lo observado correspondía a una agresión directa, con golpes reiterados, empujones y violencia sostenida. Gigi Mitre reaccionó con evidente impacto ante el relato, calificando lo descrito como “fuerte” y cuestionando que la pareja continúe unida pese a antecedentes públicos de conflictos previos.

El conductor también estableció paralelos con episodios anteriores que involucraron a la pareja, como enfrentamientos captados en espacios públicos y difundidos en televisión. En ese contexto, recordó que en ocasiones anteriores se habló de reconciliaciones definitivas y de decisiones tomadas en conjunto, como asistir a una iglesia tras anunciar separaciones definitivas. Para González, esos gestos no guardan coherencia con lo que, según afirmó, muestran las imágenes recientemente recibidas.

Detalles de la agresión y el impacto del testimonio

El relato de Rodrigo González estremeció el set al describir una escena de violencia reiterada que incluyó golpes directos y maniobras destinadas a evitar marcas visibles. (Instagram)

El momento más delicado de la emisión llegó cuando Rodrigo González describió con precisión lo que observó en el material audiovisual. “No es lo que vimos la vez pasada en el parque”, señaló, al diferenciarlo de registros previos conocidos por el público. Acto seguido, detalló: “Son golpes, puñetes, cachetadas, la lanza a la cama”. La frase marcó un punto de quiebre en el tono habitual del programa y generó silencio en el set.

González agregó un elemento que incrementó la gravedad del caso. Según relató, en las imágenes se aprecia el uso de una almohada colocada antes de los golpes, lo que, a su juicio, evidenciaría conocimiento previo sobre cómo agredir sin dejar marcas visibles. “Es alguien que sabe cómo agredir sin dejar rastro”, afirmó, sugiriendo una conducta reiterada y consciente. Estas palabras provocaron una reacción inmediata de Gigi Mitre, quien sostuvo que una persona capaz de ese comportamiento “merece estar presa”.

El conductor también reflexionó sobre la percepción pública que suele rodear a Samahara Lobatón. Indicó que su imagen mediática, asociada con conflictos y reacciones impulsivas, podría llevar a que parte del público minimice o relativice una denuncia de este tipo. “La gente siempre va a pensar que el Brayan no fue”, expresó, aludiendo a un patrón recurrente en casos de violencia donde la víctima es desacreditada por su historial público.

Llamado a la intervención de autoridades

Tras exponer el caso, González exigió la actuación de las autoridades y advirtió que lo descrito excede cualquier episodio previo de conflicto televisado. (Willax TV)

A lo largo del segmento, González insistió en la necesidad de una intervención externa. Consideró que el material recibido no solo debía generar indignación mediática, sino activar mecanismos de protección y respuesta institucional. “Que intervengan las autoridades”, reclamó, al subrayar que la violencia descrita excede cualquier conflicto de pareja televisado previamente.

El conductor planteó además interrogantes sobre el origen del video. Señaló que solo Bryan Torres o Samahara Lobatón podrían tener acceso directo a ese tipo de registros. En esa línea, sugirió que el envío del material podría interpretarse como un pedido de auxilio. “Quizá está pidiendo ayuda de una manera”, comentó, sin atribuir responsabilidades directas sobre la filtración.

Gigi Mitre respaldó el enfoque de su compañero y recordó que no era la primera vez que la pareja protagonizaba episodios alarmantes. Sin embargo, coincidió en que lo descrito en esta ocasión marca un nivel distinto de gravedad. Ambos conductores evitaron emitir las imágenes en pantalla, argumentando criterios editoriales y el impacto que podrían generar en la audiencia.