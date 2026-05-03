Cambian paraderos de tres alimentadores del Metropolitano: estas son las nuevas rutas en la Av. Túpac Amaru

Modifican paraderos de tres rutas de alimentadores del Metropolitano en la avenida Túpac Amaru

Las autoridades del Metropolitano han anunciado modificaciones en los paraderos de tres rutas alimentadoras que recorren la avenida Túpac Amaru, en Lima. Los cambios aplican a las rutas Milagros de Jesús, Belaúnde y Puno, y buscan optimizar el servicio para los usuarios de la zona norte de la ciudad.

Conoce a detalle los paraderos de cada una para tomar tus precauciones.

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Metropolitano: aumentan a S/ 3.50 los pasajes en tres rutas alimentadoras sin importar el destino| ATU

Ruta Milagros de Jesús

Los buses de la ruta Milagros de Jesús conectan la estación Naranjal con el terminal Milagros de Jesús. Los paraderos desde Naranjal hacia Milagros de Jesús son:

Politécnico Cueto Fernandini Santa Rosa Banco de la Nación Belaúnde Mercado Chacra Cerro La Pascana Cáceres (Jamaica) Miguel Grau Francisco Bolognesi

En sentido inverso, de Milagros de Jesús hacia Naranjal, los paraderos son:

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Grifo Año Nuevo Miguel Grau (Velasco) Jamaica La Pascana Mercado Chacra Cerro Banco de la Nación Reniec Mega 80 Politécnico

El horario de servicio es de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p. m. y domingos de 5:00 a. m. a 10:30 p. m. En sentido Naranjal a Milagros de Jesús, el primer bus parte a las 5:45 a. m.

Ruta Belaúnde

Esta ruta une la estación Naranjal con el terminal Belaúnde. Los paraderos desde Naranjal hacia Belaúnde son:

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La Merced Politécnico Correo Colegio Israel Banco de la Nación

De Belaúnde a Naranjal, los paraderos son:

Belaúnde Banco de la Nación Puno Correo Politécnico La Merced

El horario de la ruta es de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:30 p. m., y domingos hasta las 10:30 p. m. Desde Naranjal, el primer viaje comienza a las 5:30 a. m.

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Ruta Puno

La ruta Puno conecta la estación Naranjal con el terminal Puno. Los paraderos en el trayecto Naranjal a Puno son:

La Cincuenta La Merced Politécnico Cueto Fernandini Correo España Edelnor

En el recorrido Puno a Naranjal, los paraderos son:

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España Correo Mega 80 Politécnico La Merced La Cincuenta

¿Cuál es el horario de los alimentadores del Metropolitano?

El servicio de los alimentadores del Metropolitano en las rutas Milagros de Jesús, Belaúnde y Puno opera de lunes a sábado desde las 5:00 a. m. hasta las 11:30 p. m., mientras que los domingos el horario se extiende desde las 5:00 a. m. hasta las 10:30 p. m. El primer bus parte de la estación Naranjal a las 5:30 a. m. en cada una de estas rutas.

Reporte de robo en los buses

Personal de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y agentes de la Policía Nacional intervinieron a un presunto delincuente que habría robado el celular de una usuaria dentro de un bus del Metropolitano, en la estación Aramburú. El hecho ocurrió en el sentido norte-sur y fue atendido de inmediato gracias a la coordinación entre ambas entidades bajo el programa Pasajero Seguro.

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Tras la intervención, el sospechoso fue retirado de la unidad y trasladado, junto con los afectados, a la comisaría de San Isidro para las diligencias correspondientes. Asimismo, se instó a los usuarios a denunciar estos actos.