Melissa Klug exige justicia y denuncia a Bryan Torres por el brutal ataque a Samahara Lobatón como tentativa de feminicidio.

El caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres ha generado una ola de indignación en todo el país tras la difusión de un video en el que el cantante Bryan Torres agrede brutalmente a su expareja, la influencer Samahara Lobatón. La situación llevó a Melissa Klug, madre de Samahara, a presentar una denuncia formal en la comisaría de Monterrico, acusando al salsero por feminicidio en grado de tentativa. El documento policial, difundido por el programa ‘Amor y Fuego’, detalla los hechos de violencia y las acciones legales emprendidas por la empresaria chalaca en busca de justicia para su hija.

La denuncia: intento de asfixia y brutal agresión

Melissa Klug se dirigió a la comisaría tras recibir el video en el que Bryan Torres aparece golpeando y asfixiando a Samahara Lobatón. De acuerdo con el documento policial leído en ‘Amor y Fuego’ y también compartido por Samuel Suárez de Instarándula, Melissa acusa al cantante de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como de tentativa de feminicidio.

El informe señala que el 1 de diciembre de 2025, en la habitación de la joven, Bryan Torres “la asfixia con la almohada hasta que queda inconsciente, luego la arroja al piso propinándole golpes con patadas y puñetes en diferentes partes del cuerpo; seguidamente la coge de los cabellos y vuelve a intentar asfixiarla sobre la cama con la almohada, para posteriormente coger una plancha y tratar de golpearla en la cabeza”, se lee en el documento.

La gravedad de la agresión quedó registrada en las imágenes de una cámara de seguridad, que mostraron la crudeza de los hechos y motivaron la rápida reacción de la madre de la víctima. Melissa, visiblemente afectada, declaró: “Ver que casi matan a mi hija, porque él pesa 100 kilos y mi hija 38 kilos, ese hombre encima de ella golpeándola y con la almohada asfixiándola hasta dejarla inconsciente. Ese hombre debería estar preso, es un ser despiadado; él tiene madre, hijas y hermanas”, comentó para Trome.

Melissa Klug exige justicia y denuncia a Bryan Torres por el brutal ataque a Samahara Lobatón como tentativa de feminicidio.

El documento presentado al Ministerio Público también detalla que Melissa Klug procedió a comunicarse con el despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, solicitando intervención urgente para garantizar la protección de su hija.

Reacciones, medidas legales y el pedido de justicia

La denuncia de Melissa Klug no solo se quedó en el ámbito policial, sino que ha generado pronunciamientos de figuras públicas, programas de televisión y usuarios en redes sociales. Desde ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre advirtieron sobre la crudeza de las imágenes y respaldaron la decisión de la empresaria de acudir a las autoridades. Por su parte, figuras como Valeria Piazza, Michelle Soifer y Jazmín Pinedo han pedido a Samahara que denuncie formalmente a su agresor y han exhortado a las autoridades a actuar con celeridad.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifestó su rechazo y condena frente a los hechos, informando que un equipo de profesionales brindó atención inicial a la víctima y que se trabaja de forma coordinada con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune.

En redes sociales, la reacción del público no se hizo esperar. Usuarios exigieron prisión efectiva para Bryan Torres y sanciones ejemplares, no solo por la agresión contra Samahara, sino como mensaje disuasivo frente a la violencia de género. “No la golpeó, la quiso matar”, “Que caiga todo el peso de la ley”, “Cárcel para Bryan Torres”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en las plataformas digitales.

Mientras tanto, la orquesta ‘Barrio Fino’, agrupación donde trabaja Torres, ha recibido duras críticas por no pronunciarse ni tomar medidas. El silencio institucional y las denuncias de usuarios sobre la eliminación de comentarios en sus redes sociales han incrementado la presión para que el entorno profesional del cantante se deslinde de cualquier tipo de complicidad.

Las críticas a Barrio Fino aumentan ante su silencio institucional y la supuesta eliminación de comentarios críticos sobre Bryan Torres.

Por ahora, Bryan Torres no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la denuncia ni sobre las imágenes difundidas. Samahara Lobatón, por su parte, no ha presentado una denuncia directa y, según Melissa Klug, se niega a recibir ayuda psicológica. La empresaria, sin embargo, se muestra firme en su exigencia de justicia y espera que el proceso legal avance para que el agresor sea sancionado.