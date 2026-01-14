Samahara Lobatón: Lo que revela la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio

El parte policial describe intentos reiterados de asfixia y golpes, mientras el Ministerio de la Mujer activó su protocolo de atención a la víctima. Infobae Perú / Captura: Willax

La difusión del impactante video de violencia sacudió el ámbito mediático y generó una profunda indignación pública luego de que se conociera que Melissa Klug interpuso una denuncia penal contra Bryan Torres por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su hija, Samahara Lobatón.

Las imágenes, difundidas inicialmente en redes sociales y posteriormente abordadas por el programa ‘Amor y Fuego’, mostrarían una brutal agresión física ocurrida dentro de una habitación, presuntamente el pasado 1 de diciembre de 2025, según consta en el documento policial.

El caso tomó mayor relevancia luego de que el espacio conducido por Rodrigo González revelara detalles de la denuncia presentada en la comisaría de Monterrico, hasta donde acudió la conocida como la ‘Blanca de Chucuito’ tras tomar conocimiento del material audiovisual.

Melissa Klug no sabía sobre agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón

En un primer momento, el programa se comunicó telefónicamente con Melissa Klug para consultarle sobre el video que ya comenzaba a viralizarse; sin embargo, ella aseguró no haberlo visto.

Fue en ese instante cuando los conductores le describieron el contenido de las imágenes y posteriormente se las mostraron, provocando una reacción inmediata de conmoción, angustia y desesperación por parte de la chalaca.

Según la información revelada en televisión, Melissa Klug, visiblemente afectada, decidió actuar de inmediato y acudir a las autoridades para proteger la integridad de su hija. La denuncia fue formulada por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en el grado de tentativa de feminicidio, una figura penal que se configura cuando existen actos violentos dirigidos a causar la muerte de una mujer por su condición de tal, aun cuando el desenlace fatal no llegue a consumarse.

¿Qué dice la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres?

El documento policial, leído en el programa “Amor y Fuego”, describe con crudeza los hechos denunciados.

“Le enviaron un video donde se visualiza la habitación de su hija y que esta es agredida físicamente y de manera brutal por parte del denunciado, quien la asfixia con la almohada hasta que queda inconsciente; luego la arroja al piso propinándole golpes con patadas y puñetes en diferentes partes del cuerpo. Seguidamente, la coge de los cabellos y la vuelve a sumir encima de la cama donde vuelve a intentar asfixiarla con una almohada, para posteriormente coger una plancha para intentar golpearla en la cabeza”, señala textualmente el parte policial.

Estas declaraciones, que forman parte central de la denuncia, evidencian una escalada de violencia extrema que habría puesto en grave riesgo la vida de Samahara Lobatón. La descripción no solo detalla la agresión física, sino también la reiteración de los intentos de asfixia, uno de los indicadores más graves en casos de violencia de género, debido a su alta letalidad.

La repercusión del caso no tardó en generar respuestas institucionales. Durante la emisión del programa, se mostraron imágenes de agentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en la puerta del domicilio de Samahara Lobatón, lo que indicaría que el Estado activó de inmediato sus protocolos de atención a víctimas de violencia.

Según lo informado, el objetivo principal habría sido brindarle apoyo psicológico y contención emocional, tanto a ella como a su entorno más cercano, en un contexto de alta vulnerabilidad.

Ministerio de la Mujer se pronuncia

Horas después, el propio Ministerio de la Mujer se pronunció a través de sus redes sociales con un comunicado oficial en el que rechazó de manera enfática todo tipo de violencia contra las mujeres. Sin mencionar nombres propios, el mensaje hizo referencia directa a un caso ocurrido en el distrito de Surco, en el que una influencer habría sido víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja.

“Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindado la atención inicial a la agraviada. Estamos trabajando de manera coordinada con la @PoliciaPeru y la @FiscaliaPeru para que el caso no quede impune. #BastaDeViolencia #Justicia”, se lee en el pronunciamiento

