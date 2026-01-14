Perú

Bryan Torres podría ir 12 años a prisión por brutal agresión a Samahara Lobatón

La abogada Mayda Mendoza relató que la violencia del cantante tipifica como violencia familiar, pese a no haber sido denunciado en su momento

La abogada Mayda Mendoza relató que la violencia del cantante tipifica como violencia familiar, pese a no haber sido denunciado en su momento | Exitosa

La difusión de un video en el que se observa a Bryan Torres agrediendo a Samahara Lobatón en su vivienda de Surco ha generado conmoción en el entorno del espectáculo peruano y reavivado el debate sobre la violencia familiar. La abogada Mayda Mendoza explicó que, pese a que la denuncia no fue presentada inicialmente por la víctima, los hechos registrados configuran un caso de violencia familiar, lo que podría derivar en una condena de hasta 12 años de prisión para el cantante, según reportó Exitosa.

El incidente habría ocurrido en 2025, mientras la relación sentimental entre Torres y Lobatón persistía. En las imágenes, que circularon en redes sociales el 12 de enero, se observa el momento de la agresión dentro del domicilio de la joven.

Según declaraciones recogidas por Exitosa, Mendoza sostuvo que la legislación peruana permite que cualquier persona, no solo la víctima, interponga una denuncia por violencia familiar. “Sí procede la denuncia”, aseguró la especialista, quien recordó que la madre de la influencer, Melissa Klug, fue quien acudió a la autoridad policial.

De acuerdo con la abogada, la existencia de un video sería una prueba contundente en el proceso judicial y podría aumentar la severidad de la sentencia.

“En lesiones graves normalmente es de 4 a 8 años, pero cuando se trata de violencia familiar como en este caso es entre 8 a 12 años de pena privativa”, afirmó Mendoza en diálogo con Exitosa.

Además, la especialista puntualizó que no se puede tipificar el caso como feminicidio debido a la ausencia de un certificado médico legal y de la intervención de un médico legista. Sin embargo, aclaró que la denuncia continuará su curso y que la investigación judicial corresponde a las autoridades.

El caso ha generado repercusión no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la reacción del entorno familiar y la posibilidad de que, a pesar de la agresión, la pareja haya continuado conviviendo. Mendoza advirtió que este tipo de situaciones son recurrentes en el entorno familiar, afectando no solo a mujeres, sino también a otros integrantes de la familia. La especialista insistió en la importancia de que las pruebas audiovisuales se consideren como elementos válidos ante la justicia para garantizar la protección de las víctimas.

Melissa Klug lamenta situación de su hija y denuncia el hecho

La empresaria Melissa Klug manifestó públicamente su indignación y preocupación tras recibir el video de la agresión contra su hija, Samahara Lobatón. Klug manifestó: “Qué hijo de p... No había visto eso. Si hubiera sabido yo estaría presa de la golpiza que le hubiera dado a ese infeliz, abusivo”, palabras que reflejaron su profundo malestar. Tras visualizar el material, acudió de inmediato a la comisaría de su distrito para formalizar la denuncia contra Torres por tentativa de feminicidio.

A la salida de la dependencia policial, Klug se dirigió a los medios de comunicación visiblemente afectada. “Ustedes han visto las imágenes, él ha intentado matar a mi hija asfixiándola con la almohada y reventarle una plancha en la cabeza”, declaró ante cámaras de ‘Amor y Fuego’. Estas palabras ilustran la gravedad con la que la familia percibe el ataque y la urgencia de una intervención judicial.

La ‘Blanca de Chucuito’ reaccionó de inmediato al ver las imágenes de la agresión contra su hija y fue a la comisaría a denunciar el hecho | Amor y Fuego

El caso adquirió aún mayor repercusión cuando reporteros señalaron que, pese a la agresión, Samahara y Bryan Torres habrían coincidido en una residencia de playa, lo que sugería que la relación no había terminado tras el incidente. Ante esta situación, Klug expresó su frustración por la negativa de su hija a aceptar ayuda psicológica. “No sé nada de Samahara. Mi hija necesita ayuda psicológica urgente. Recién me han pasado ustedes este video, recién lo he visto”, manifestó ante la prensa.

La empresaria también resaltó que en otras ocasiones la familia buscó tenderle una mano a la joven, pero ella rechazó recibir apoyo profesional. Klug sostuvo que espera que la denuncia permita una intervención efectiva de las autoridades para proteger a su hija: “No quiere ayuda, cuando una persona no quiere. Ojalá que esto me ayude la fiscalía, no sé, para que la obligue a ella a tomar exámenes psicológicos, no sé, pero vamos a ver cómo esto va procediendo”.

