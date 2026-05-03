Empresa de transportes “Uvita” desaparece por extorsiones en Lima Norte: unidades independientes siguen bajo ataque. (Foto: Latina)

La empresa de transporte Uvita, que operaba en la ruta Comas–San Miguel en Lima Norte, dejó de funcionar luego dos años de amenazas y ataques extorsivos que azotan ala zona norte de la ciudad capital.

Según Latina, de las cien unidades originales que operaban como parte de la asociación, ahora solo veinte circulan en la actualidad, pero desligadas de la marca y operando de forma independiente o informal en un intento de evitar los ataques de los extorsionadores que los amenazan, aunque sin éxito.

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El miedo generado por la violencia llevó a que muchos conductores abandonaran la ruta, y propietarios optaran por salir del país para evitar represalias. La disolución de Uvita fue motivada por la presión de grupos delictivos en la zona, con tácticas como disparos y amenazas directas para intimidar a los trabajadores.

El 14 de abril, la oficina administrativa de la compañía fue atacada por sicarios, quienes dejaron mensajes firmados por la banda La Firma. Al mismo tiempo, los vehículos de la empresa fueron pintados de color plomo en un intento de pasar desapercibidos ante los extorsionadores.

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Empresa de transportes “Uvita” desaparece por extorsiones en Lima Norte: unidades independientes siguen bajo ataque. (Foto: Latina)

La estrategia no resultó efectiva, ya que el territorio había sido disputado por bandas como “El Monstruo”, “El Jorobado” y “El Negro Marín”; actualmente, una nueva organización, “Los Mexicanos”, estaría detrás de los recientes actos de extorsión.

Pese a este escenario de agresiones, la policía señala que los casos de extorsión cayeron 43 % entre enero y abril respecto al mismo periodo del año anterior en la zona. Las autoridades atribuyen esta baja a un mayor patrullaje y a la presión sobre las bandas delictivas tras los últimos crímenes.

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¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.

Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal , familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.

Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.

Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

Noche sangrienta en Lima. (Foto: Andina)

Cómo prevenir una extorsión

Evitar este tipo de delitos es posible si las personas toman las precauciones necesarias en su día a día:

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Proteger la información: Es importante no compartir datos personales o familiares en redes sociales. De ser posible, es importante mantener los perfiles en privado.

Evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas: Al no tener contraseñas, la conexión en estos puntos genera situaciones de vulnerabilidad para los usuarios. Un agente malicioso puede hackear información de los celulares por este medio

Usa contraseñas seguras: Todas las contraseñas deben ser diferentes para cada cuenta, especialmente en redes sociales y bancos. También deben tener más de ocho caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales como símbolos.