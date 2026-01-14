Ministerio de la Mujer acude a la casa de Samahara Lobatón y se pronuncia sobre agresión de Bryan Torres: “Que el caso no quede impune”

Ministerio de la Mujer acude a la casa de Samahara Lobatón y se pronuncia sobre la agresión de Bryan Torres: “Que el caso no quede impune”.

El caso de Samahara Lobatón y la brutal agresión que sufrió a manos de Bryan Torres ha generado una ola de indignación nacional y una rápida reacción institucional. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) acudió este martes 13 de enero al domicilio de la influencer en Surco, desplegando un equipo de profesionales para ofrecerle apoyo y acompañamiento. El organismo estatal también difundió un comunicado en el que rechazó y condenó los hechos, asegurando que trabajará de la mano con la Policía y la Fiscalía para garantizar que el caso no quede impune.

El MIMP toma acción y brinda atención inicial a Samahara Lobatón

La difusión de un video que muestra el ataque físico de Bryan Torres contra Samahara Lobatón provocó una ola de indignación en redes sociales y en la opinión pública. Frente a la gravedad del caso, representantes del Programa Nacional Warmi ñan del MIMP acudieron al domicilio de la influencer para ofrecerle atención inmediata y asesoría legal, psicológica y social, según informaron medios de espectáculos y la propia entidad en un comunicado.

“Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, señala el pronunciamiento oficial. Además, el ministerio detalló: “Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindando la atención inicial a la agraviada. Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune”.

La presencia de los funcionarios del MIMP fue registrada por el programa ‘Amor y Fuego’, que mostró imágenes de personas con chalecos rojos en la puerta de la casa de Samahara Lobatón. Esta intervención forma parte del protocolo estatal para casos de violencia de género y tentativa de feminicidio, y busca asegurar que la víctima reciba el apoyo necesario desde el primer momento.

El Ministerio de la Mujer brinda apoyo inmediato a Samahara Lobatón tras la agresión sufrida por parte de Bryan Torres en Surco.

El ministerio además hizo un llamado a la ciudadanía y a los familiares de las víctimas para que denuncien y no permitan que estos hechos queden en la impunidad. “Estamos trabajando para que este caso y todos los casos de violencia contra las mujeres no queden impunes. Reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las víctimas y exigir sanciones ejemplares para los agresores”, concluye el comunicado.

Indignación pública y exigencia de justicia: la reacción de la sociedad y la familia

El impacto del caso no se ha limitado al ámbito institucional. En redes sociales, usuarios y figuras públicas han pedido justicia y sanciones ejemplares para Bryan Torres. Frases como “No la golpeó, la quiso matar”, “Que caiga todo el peso de la ley”, “Cárcel para Bryan Torres” han inundado las plataformas digitales, mientras que la agrupación musical ‘Barrio Fino’, donde trabaja el cantante, ha recibido duras críticas por su silencio y por supuestamente eliminar comentarios relacionados al tema.

La madre de Samahara, Melissa Klug, fue una de las primeras en reaccionar al ver el video de la agresión. Según su testimonio, el material fue tan impactante que la llevó a acudir de inmediato a la comisaría de Monterrico para presentar una denuncia formal por tentativa de feminicidio. “Ese hombre no la golpeó, quiso matar a mi hija y Samahara está enferma. Necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso, estoy desesperada”, confesó Klug en declaraciones a ‘Amor y Fuego’ y a Trome.

La empresaria también señaló que la denuncia presentada ante la Policía y el Ministerio Público fue por tentativa de feminicidio, en base a las imágenes que muestran cómo Torres asfixia a Samahara con una almohada, la golpea y la amenaza con una plancha. Klug, visiblemente afectada, hizo un llamado a las autoridades para que actúen con celeridad y garanticen la seguridad de su hija.

Instarándula lee en exclusiva los detalles de la denuncia que Melissa Klug interpuso contra Bryan Torres por la agresión a su hija, Samahara Lobatón. Video: Instarándula

El caso también ha motivado la reacción de conductores y panelistas de televisión, quienes han pedido a Samahara que denuncie a su agresor y que no regrese con él bajo ninguna circunstancia. Figuras como Valeria Piazza, Jazmín Pinedo y Michelle Soifer han usado sus espacios para aconsejar a la joven y advertir sobre los peligros de permanecer en una relación violenta.

Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer ha reiterado su política de “tolerancia cero” frente a la violencia de género y la necesidad de que estos casos se conviertan en precedentes y no en episodios más de la crisis de feminicidios en el Perú. La institución ha asegurado que seguirá acompañando a Samahara Lobatón y a todas las víctimas de violencia hasta que se haga justicia y los responsables reciban la sanción que corresponde.

Canales de ayuda para denunciar actos de violencia contra la mujer

Si has sido víctima de violencia sexual o familiar o conoces a alguien que se haya visto afectado por este tipo de agresiones, puedes comunicarte de forma gratuita llamando a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Aquí podrás encontrar un equipo especializado que te brindará el soporte necesario y orientación en tu caso.

La Línea 100 cuenta con la opción de derivar los casos de mayor gravedad a Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Recuerda que puedes contar con la atención de este servicio durante las 24 horas del día, todos los días del año, incluyendo los feriados.