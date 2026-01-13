La angustia de Melissa Klug tras agresión de Bryan Torres a su hija: “Samahara necesita ayuda psicológica, pero no la acepta”.

El caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres ha sacudido a la opinión pública tras la difusión de un video en el que se observa al salsero golpeando y asfixiando a la hija de Melissa Klug. La empresaria chalaca reconoció en entrevista exclusiva a Trome que acudió a la comisaría inmediatamente después de ver las imágenes, y que está desesperada por la situación de su hija, quien —según la propia Klug— necesita ayuda psicológica, pero rechaza cualquier tipo de apoyo profesional.

La situación ha generado indignación y reacciones en todo el país, reavivando el debate sobre la violencia de género y el acompañamiento familiar en casos de relaciones tóxicas.

“Me fui a la comisaría, estoy desesperada”: la reacción de Melissa Klug tras ver el video

En diálogo con Trome, Melissa Klug relató el impacto emocional que le generó ver por primera vez el video de la agresión. Según contó, fue el programa ‘Amor y Fuego’ el que le envió el material, y la reacción inmediata fue acudir a la comisaría de Monterrico para dejar constancia de lo ocurrido y solicitar que se investigue el caso.

“Ayer recién me lo mandó ‘Amor y fuego’, y casi me muero; no sabes lo mal que me puse, me fui a la comisaría. Ese hombre no la golpeó, quiso matar a mi hija y Samahara está enferma, necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso. Estoy desesperada”, expresó la empresaria, visiblemente afectada.

Klug no dudó en exigir que la justicia actúe con firmeza y señaló que Bryan Torres debería estar detenido por la gravedad de la agresión. “Ese hombre debería estar preso, es un ser despiadado; él tiene madre, hijas y hermanas”, enfatizó, remarcando el peligro que representa para su hija y para otras mujeres.

La ‘Blanca de Chucuito’ apareció en una comisaría tras enterarse de la agresión de su hija, sin embargo, confesó que ella no quiere recibir ayuda | Amor y Fuego

La empresaria también explicó por qué el video no fue mostrado antes: “No, nooooo lo mostró por miedo a que lo metan preso”, respondió al ser consultada sobre si tuvo acceso al material cuando Samahara pidió ayuda previamente. El testimonio de Melissa Klug pone en evidencia la angustia que vive como madre y el dolor de ver a su hija envuelta en una situación de violencia extrema.

“¿Te imaginas lo que sentí yo, como madre? Ver que casi matan a mi hija, porque él pesa 100 kilos y mi hija 38 kilos, ese hombre encima de ella golpeándola y con la almohada asfixiándola hasta dejarla inconsciente. Ese hombre debería estar preso”, reiteró, quebrándose durante la conversación con ‘Amor y Fuego’.

“Ella no quiere ayuda”: el reto de acompañar a una víctima que rechaza apoyo psicológico

Uno de los aspectos más delicados del caso es la negativa de Samahara Lobatón a recibir ayuda psicológica. Melissa Klug no ocultó su desesperación y reconoció que su hija necesita tratamiento profesional, pero hasta ahora no ha aceptado el acompañamiento. “Samahara está enferma, necesita ayuda psicológica, no quiere ayuda, no me hace caso. Estoy desesperada”, insistió, subrayando el reto que enfrenta como madre al ver cómo su hija se resiste a la intervención necesaria para salir de la relación tóxica.

La reacción de Samahara, según la propia Klug, estaría motivada por el miedo a que Bryan Torres termine preso. Este patrón, característico en muchas víctimas de violencia de género, fue abordado en programas como ‘Arriba mi gente’, donde los conductores y panelistas coincidieron en la importancia de romper el silencio y buscar ayuda.

“A veces la víctima, por miedo, no dice nada, guarda silencio y deja pasar; espero que Samahara no caiga en eso”, comentó Michelle Soifer, mientras Valeria Piazza, en América Espectáculos, pidió a la joven “no regresar” con su agresor y cortar definitivamente una relación marcada por la violencia.

¿Denuncia en camino? Melissa Klug es vista en comisaría en medio de escándalo por Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: Instaradula

La historia de Samahara Lobatón y Bryan Torres se suma a los numerosos casos que muestran lo difícil que resulta para muchas víctimas salir de una relación abusiva, incluso cuando el entorno familiar reconoce la gravedad de la situación. La propia Melissa Klug reconoció que, pese a todos sus intentos, su hija no le hace caso.

La difusión del video y el testimonio de Klug han motivado una ola de solidaridad y llamados a la justicia, así como debates sobre la importancia de la salud mental y el acompañamiento psicológico en casos de violencia doméstica. La exposición mediática, por su parte, ha generado presión para que las autoridades actúen con diligencia y para que el caso no quede impune.

Canales de ayuda para denunciar actos de violencia contra la mujer

Si has sido víctima de violencia sexual o familiar o conoces a alguien que se haya visto afectado por este tipo de agresiones, puedes comunicarte de forma gratuita llamando a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Aquí podrás encontrar un equipo especializado que te brindará el soporte necesario y orientación en tu caso.

La Línea 100 cuenta con la opción de derivar los casos de mayor gravedad a Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Recuerda que puedes contar con la atención de este servicio durante las 24 horas del día, todos los días del año, incluyendo los feriados.