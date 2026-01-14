Fernando Rospigliosi rechaza eventual vacancia de José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: “Es diferente a Pedro Castillo”

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la moción de vacancia contra José Jerí, calificándola de "absurda" y un intento de desestabilizar el país. Congreso TV

El titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó la posibilidad de destituir al presidente José Jerí, quien mantuvo una reunión con un empresario chino fuera de Palacio de Gobierno. Para el fujimorista, existe una gran diferencia entre el caso del militante de Somos Perú y el accionar del expresidente Pedro Castillo.

Consultado por la prensa, calificó la eventual presentación de una moción de vacancia como un “absurdo”, al estar a puertas de un proceso electoral y “después de todo un periodo convulso que hemos tenido en el país en los últimos años y en los últimos meses”. “Es absurdo pretender nuevamente producir una situación de más inestabilidad”, agregó.

Respaldó su confianza en el Gobierno y en la capacidad del premier Ernesto Álvarez Miranda para garantizar un proceso electoral transparente y objetivo. Señaló que si bien cualquier irregularidad debe investigarse, rechazó la idea de sancionar al presidente antes de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva.

Respecto a las comparaciones con Pedro Castillo, Rospigliosi fue enfático: “Era otra cosa lo que hacía Pedro Castillo, es muy diferente”. Aunque no profundizó en las diferencias, dejó claro que, desde su perspectiva, los hechos no son equiparables.

Presidente del Parlamento defendió permanencia de José Jerí, pese a cuestionamientos por reunión clandestina. | Congreso

Consultado sobre la posibilidad de citar a Jerí ante la Comisión de Fiscalización, Rospigliosi indicó que esta decisión corresponde a la propia comisión y, eventualmente, al presidente.

“Hay ocasiones en que presidentes de la República han aceptado la decisión de la Comisión y han convocado la reunión a Palacio. Eso ya es problema, primero de la Comisión de Fiscalización, que decida citarlo, y segundo del presidente Jerí, que decida asistir”, mencionó.

Detalles de la reunión clandestina de José Jerí

Un reportaje de Punto Final reveló que el 26 de diciembre José Jerí acudió encapuchado a un chifa en San Borja, donde sostuvo una reunión de una hora y media con Zhihua Yang, gerente general de Hidroeléctrica América S.A.C., vinculado a Nicanor Boluarte y otras empresas que han contratado con el Estado. Desde la Presidencia se confirmó el encuentro, señalando que el motivo fue dialogar sobre la conmemoración del Día de la Amistad Perú–China y que Jerí cubrió su identidad para evitar ser fotografiado.

José Jerí acudió en capucha y sin dejar registro a local.| Fotocomposición: Infobae Perú

Aunque inicialmente la moción de vacancia impulsada desde la bancada Perú Libre se sustentaba en el decreto de urgencia que facilitaría la privatización de Petroperú, optaron por incluir la presunta gravedad de la reunión secreta.

“Hoy termino la moción de vacancia, hoy incluyo esa parte en la que sale encapuchado, creo que todos los congresistas debemos firmar, no podemos tener un presidente presuntamente metido en actos de corrupción. Y dice que fue para que le pidan fotos, una declaración incoherente”, mencionó.

A este pedido se sumaron voces como la de Jaime Quito, de la Bancada Socialista, quien manifestó su disposición a apoyar la moción, argumentando que la promesa de Jerí de combatir la inseguridad ciudadana no ha dado resultados y que las reuniones clandestinas agravan la percepción de opacidad en el Ejecutivo. La parlamentaria Ruth Luque también criticó duramente el secretismo de la reunión: “Es inaceptable que una persona se reúna con capucha, ¿qué esconde? Además, acá hay un dato concreto: desde que Jerí ha subido al poder no han bajado los asesinatos”.