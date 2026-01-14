El emotivo abrazo entre Melissa Klug y Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres: influencer se prepara para declarar ante la Fiscalía.

Samahara Lobaton reaparece frente a las cámaras de 'Amor y Fuego' mientras su madre, Melissa Klug, lidera la búsqueda de justicia. Video: Amor y Fuego

La difusión del video que evidencia la brutal agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón no solo sacudió a la opinión pública, sino que también provocó una inmediata reacción familiar. Melissa Klug, madre de la influencer, se acercó con la Policía Nacional al departamento de su hija en Surco para brindarle apoyo y acompañamiento, protagonizando un emotivo reencuentro que fue registrado por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’.

Mientras tanto, la empresaria confirmó que tanto Samahara como sus nietos ya se encuentran bajo su protección en casa y que la joven deberá declarar ante la Fiscalía en los próximos días.

“Tengo a mi hija y nietos en mi casa”: el abrazo y la contención tras la agresión

Melissa Klug no dudó en tomar cartas en el asunto tras ver el video donde Bryan Torres asfixia, golpea y amenaza a Samahara con una plancha. La empresaria acudió personalmente al departamento donde vivía su hija, un lugar que no visitaba desde hacía dos años por el valor sentimental que tenía: “Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin de mundo”, confesó a Trome.

La escena de reencuentro entre madre e hija fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’. En las imágenes, se observa a Melissa y Samahara abrazándose largamente, ambas visiblemente conmovidas por el momento. Klug relató que su hija se encontraba sola y que el agresor estaba desaparecido: “Sí, estaba sola porque esa ‘rata’ está escondida”, declaró con firmeza.

La empresaria también enfatizó que, tras el reencuentro, decidió llevarse a Samahara y a sus nietos a su propia casa, priorizando su seguridad y bienestar. “Dentro de todo un poco más tranquila, porque tengo a mi hija y a mis nietos en mi casa alejados de ese”, explicó al medio, asegurando que no descansará hasta ver justicia y protección para su familia.

El apoyo emocional, el abrazo y las lágrimas compartidas marcaron un nuevo comienzo entre madre e hija, quienes en el pasado habían atravesado momentos de distanciamiento. Klug, en conversación con Trome, fue enfática: “Siempre lo haré, así sea lo que sea y haga lo que haga, ella es mi hija, yo la parí, la crié y la amo como amo a todos mis hijos. Los voy a defender así tengan 50 años, si Dios me lo permite”.

Proceso legal en marcha: Samahara declarará ante la Fiscalía

Melissa Klug fue la primera en denunciar a Bryan Torres ante la comisaría de Monterrico por tentativa de feminicidio. La empresaria relató que, tras ver el video, se sintió “destrozada” y “desesperada”, ya que temía por la vida de su hija y la integridad de sus nietos: “Espero que lo denuncie. Yo voy a seguir con este proceso. Temo por la integridad de mis nietos y de mi hija”.

Klug confirmó que la denuncia ya ha sido registrada y que la Fiscalía cuenta con una carpeta abierta por el caso. “Sí, tiene que declarar en Fiscalía. Ella tendrá que contar todo aunque no creo que sea necesario porque ya es visible y todo el Perú lo vio”, explicó. La empresaria también señaló que están a la espera de la citación formal de las autoridades para que Samahara brinde su manifestación oficial sobre los hechos.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acudió al domicilio tras conocerse el caso y ofreció apoyo psicológico y legal a la joven y a sus hijos. La entidad estatal reiteró en un comunicado que trabajará de manera coordinada con la Policía y la Fiscalía para que el caso no quede impune y exhortó a las víctimas a denunciar cualquier episodio de violencia.

Por su parte, Bryan Torres permanece desaparecido, según la propia Klug, quien aseguró que el cantante está evitando enfrentar a la justicia. “No sé, aún estamos a la espera que llegue la citación. Dios quiera que las autoridades y todos actúen, porque ese ser despreciable no puede estar suelto, tiene que estar preso. él intentó asfixiar a mi hija, romperle la cabeza con una plancha, la ha golpeado de tal magnitud como si fuera una cosa insignificante, pero hay un Dios. él tiene madre, hijas, hermanas”, remarcó.

El caso ha despertado una ola de solidaridad y reflexión en la opinión pública y en el espectáculo nacional. Diversas figuras han pedido que Samahara reciba ayuda psicológica urgente, mientras su entorno familiar y legal se moviliza para garantizar que se haga justicia y que la joven y sus hijos puedan reconstruir sus vidas lejos de la violencia.

Canales de ayuda para denunciar actos de violencia contra la mujer

Si has sido víctima de violencia sexual o familiar o conoces a alguien que se haya visto afectado por este tipo de agresiones, puedes comunicarte de forma gratuita llamando a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Aquí podrás encontrar un equipo especializado que te brindará el soporte necesario y orientación en tu caso.

La Línea 100 cuenta con la opción de derivar los casos de mayor gravedad a Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Recuerda que puedes contar con la atención de este servicio durante las 24 horas del día, todos los días del año, incluyendo los feriados.